蘭香如故｜譚松韻娃娃臉演「冷豔美人」遭質疑？導演親揭選角原因

由譚松韻與劉學義主演的古裝大劇《蘭香如故》，開播至今近一個月，收視與網上討論度居高不下，惟觀眾口碑卻出現明顯兩極化，而爭議正集中在女主角譚松韻身上。



有意見認為，原著小說《蘭香緣》筆下的女主角沈嘉蘭是「冷豔大美人」，其絕頂美貌本身就是推動劇情的關鍵；而譚松韻招牌的圓潤娃娃臉與鄰家妹妹氣質，先天便與角色設定相左。然而，導演黃穎湘與支持者則持完全相反的觀點。黃穎湘公開表示，選角看重的是「外表柔和，骨子裡帶著一份韌勁」，要的從來不是一張冷豔高傲的臉，而是一張讓人不設防的保護色。



由譚松韻與劉學義主演的古裝大劇《蘭香如故》，開播至今已一個月，收視與網上討論度居高不下。（微博@電視劇蘭香如故）

對於《蘭香如故》選角，有意見認為，原著小說《蘭香緣》筆下的女主角沈嘉蘭是「冷豔大美人」；而譚松韻招牌的圓潤娃娃臉與鄰家妹妹氣質，先天便與角色設定相左。（微博@電視劇蘭香如故）

原著「冷豔大美人」vs觀眾眼中的「鄰家妹妹」

《蘭香如故》改編自禾晏山小說《蘭香緣》，由桐華、簫樓編劇，黃穎湘與陳丹執導，譚松韻與劉學義領銜主演。譚松韻在劇中飾演背負雙重身份的主角：原本是大學士府嫡長孫女沈嘉蘭，在家族蒙冤滅門後頂替故亡家奴之女身份，潛入林府為婢名為「許蘭香」。

《蘭香如故》由內地演員譚松韻飾演女主角「許蘭香」（沈嘉蘭）。（微博@電視劇蘭香如故）

爭議焦點源於原著設定。原著中的沈嘉蘭容貌冷豔出眾，在丫鬟群中因絕頂美貌而被注意到，隨後引發一連串宅門際遇，「美貌」在故事中更是劇情推動的核心。

《蘭香如故》改編自禾晏山小說《蘭香緣》，由桐華、簫樓編劇，黃穎湘與陳丹執導，譚松韻與劉學義領銜主演。（微博@電視劇蘭香如故）

現年36歲的譚松韻，最具標誌性的便是充滿少女氣息的圓臉。有劇迷開播初期就表示，譚松韻的氣質更像「鄰居家的妹妹」，與原著中「冷香襲人」的沈嘉蘭存在落差。此外，劇中16歲少年版沈嘉蘭由年輕演員飾演，氣質古雅端莊，當鏡頭切換至成年版時，兩人氣質的落差亦引起部分觀眾非議。

《蘭香如故》中16歲少年版沈嘉蘭由年輕演員飾演，氣質古雅端莊，當鏡頭切換至成年版時（譚松韻飾），兩人氣質的落差亦引起部分觀眾非議。（網上圖片）

現年36歲的譚松韻，最具標誌性的便是充滿少女氣息的圓臉。（網上圖片）

導演破局：選的不是絕世顏值 而是「外柔內剛」的氣質

面對輿論質疑，導演黃穎湘指出，選角時並未將顏值與網絡流量放在首位，第一次見面便認定譚松韻是許蘭香的不二人選，理由正是她「外柔內剛」的氣質。

《蘭香如故》的導演黃穎湘透露，選角時並未將顏值與網絡流量放在首位，第一次見面便認定譚松韻是許蘭香的不二人選，理由正是她「外柔內剛」的氣質。（微博@譚松韻seven）

《蘭香如故》的導演黃穎湘透露，選角時並未將顏值與網絡流量放在首位，第一次見面便認定譚松韻是許蘭香的不二人選，理由正是她「外柔內剛」的氣質。（微博@譚松韻seven）

黃穎湘將這種處理定義為「古裝現實主義」。許蘭香從嫡女淪為三等丫鬟，要在大宅深閨中生存，最需要的正是一張看似好欺負、讓人不設防的臉；而骨子裡那股不肯認輸的狠勁則必須深藏不露。這類角色無法單靠「冷豔美人」的外貌來詮釋，更需要內斂的心理支撐。

許蘭香從嫡女淪為三等丫鬟，要在大宅深閨中生存，最需要的正是一張看似好欺負、讓人不設防的臉。（微博@譚松韻seven）

許蘭香從嫡女淪為三等丫鬟，要在大宅深閨中生存，最需要的正是一張看似好欺負、讓人不設防的臉（微博@電視劇蘭香如故）

第13集關鍵30秒：零對白逃生戲逆轉負評

真正逆轉負評的，是劇中第13集的一場戲。劇中許蘭香臥底身份險些洩露，被對手以刀架頸劃出血痕。她忍住恐懼以藏針反擊，爭取到逃生機會。在隨後約30秒無對白的鏡頭中，她雙腿發軟無法站立，只能手腳並用在地上匍匐爬行，手指不受控制地痙攣，面部肌肉微顫，呼吸急促紊亂；躲藏後極力壓低喘息，直到確認安全，眼淚才無聲湧出，下頜微顫、緊閉雙唇，將恐懼展現得淋漓盡致。

真正使譚松韻口碑出現逆轉的，是《蘭香如故》中第13集的一場關鍵場面。（微博@墨染青衣雪）

《蘭香如故》中許蘭香臥底身份險些洩露，被對手以刀架頸劃出血痕。（《蘭香如故》劇照）

這段演出被網民譽為「示範級生理性恐懼演繹」，相關話題在社交平台上閱讀量迅速破億。譚松韻受訪時透露其表演心法：內心活動要有200%，表面只呈現80%，將情緒收攏在微表情與呼吸細節中。

《蘭香如故》許蘭香在逃出後約30秒無對白的鏡頭中，她雙腿發軟無法站立，只能手腳並用在地上匍匐爬行，手指不受控制地痙攣。（《蘭香如故》劇照）

《蘭香如故》許蘭香在逃出後約30秒無對白的鏡頭中，她雙腿發軟無法站立，只能手腳並用在地上匍匐爬行，手指不受控制地痙攣。（微博@墨染青衣雪）