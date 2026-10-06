蘭香如故｜譚松韻生囡大出血！劉學義嚇到忘詞　戲外互動甜過正片

由譚松韻與劉學義領銜主演的熱門古裝劇《蘭香如故》熱度持續飆升，播放量已強勢突破17億大關。隨著正片即將迎來大結局，劇組最新釋出「生產大出血」幕後花絮，在劇中劉學義飾演的林錦岐陪產，目睹妻子命懸一線極度心疼而當場暈厥，戲外走戲更因過於投入而結巴忘詞；隨後被譚松韻要求講「辛苦你了」時秒變聽話人夫，甜蜜反差互動迅速在網絡引發網民熱議。



由譚松韻與劉學義領銜主演的熱門古裝劇《蘭香如故》熱度持續飆升，播放量已強勢突破17億大關。（微博@電視劇蘭香如故）

劇組最新釋出「生產大出血」幕後花絮，戲外走戲時劉學義因過於投入而結巴忘詞，甜蜜反差互動迅速在網絡引發網民熱議。（《蘭香如故》花絮片截圖）

正片緊張虐心 男主角戲外忘詞笑翻全場

在正片中呈現的「生產大出血」名場面氣氛極其緊繃。劇中由譚松韻飾演的許蘭香拚命生產，飾演丈夫「林錦岐」的劉學義則在床邊關切，危急關頭竟緊張至渾身冒冷汗甚至當場暈厥，演技十分入戲。

劇裡震撼劇迷的「生產大出血」名場面，在正片中呈現極其虐心的氛圍。（《蘭香如故》預告片截圖）

劇中由譚松韻飾演的許蘭香賣力生產，飾演丈夫林錦岐的劉學義在產床旁關切，危急關頭竟緊張到渾身冒冷汗甚至暈厥。（《蘭香如故》預告片截圖）

然而，劇組釋出的幕後花絮卻揭開爆笑真相。劉學義在戲外走位時因入戲太深，竟然頻頻結巴講錯台詞，瞬間破壞嚴肅氣氛，惹得全場大笑。不少網民笑言：「男主角比產婦還緊張，反應太搞笑！」更打趣稱他是「蘭香生孩子的絆腳石」。

在幕後拍攝花絮中，劉學義卻因情緒過於投入而頻頻結巴講錯詞，瞬間打破嚴肅氣氛，笑翻全場。（《蘭香如故》花絮片截圖）

在幕後拍攝花絮中，劉學義卻因情緒過於投入而頻頻結巴講錯詞，瞬間打破嚴肅氣氛，笑翻全場。（《蘭香如故》花絮片截圖）

大爺是蘭香生孩子的絆腳石吧！ 網民笑評

譚松韻一句話「吃定」 肢體動作展現滿滿家屬感

官方釋出的幕後花絮中，譚松韻與劉學義在休息途中打趣，譚松韻認真複習劇本時，劉學義笑指對方沒有台詞，譚松韻隨即順勢要求他講句「辛苦你了」。剛才還嘴硬的劉學義下一秒乖乖照做，一秒切換成聽話人夫模式。劇迷直呼：「一秒被老婆吃定，戲外比正片還甜！」

官方釋出花絮中，譚松韻認真複習劇本時，劉學義笑指對方沒有台詞，譚松韻隨即順勢要求他講句「辛苦你了」。（《蘭香如故》花絮片截圖）

剛才還嘴硬的劉學義下一秒乖乖照做，一秒切換成聽話人夫模式。（《蘭香如故》花絮片截圖）

一秒被老婆吃定，戲外比正片還甜！ 網民留言

道具寶寶成放閃神器 譚松韻劉學義自然「家屬感」推升流量

除了台詞互動，拍攝空檔的肢體接觸同樣閃盲觀眾。譚松韻興致勃勃拿起道具娃娃的小手輕撫劉學義臉頰，兩人相視而笑，眼神滿是寵溺。粉絲洗版激讚：「無意識散發的家屬感令人上頭，默契完全拉滿！」據媒體分析指出，幕後花絮的甜蜜反差感，是推升《蘭香如故》總流量持續高漲的重要推手。