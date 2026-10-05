蘭香如故｜李夢劇中慘遭落胎終生不孕　戲外驚傳產後護理中心誕女

【蘭香如故】由譚松韻與劉學義主演的古裝劇《蘭香如故》近日熱播，劇中飾演林錦岐原配妻子（林家大奶奶）「趙星棠」的演員李夢，因角色遭遇極其坎坷備受討論。然而戲外有網民爆料，指李夢近日已於高端月子中心（產後護理中心）順利誕下女兒，孩子的父親疑為2024年公開戀情的導演鄔浪。劇中角色因強行落胎而終生不孕，戲外卻傳出喜訊，強烈反差隨即引發網絡熱議。李夢本人及其工作室至今未作出任何公開回應。



由譚松韻與劉學義主演的古裝劇《蘭香如故》近日熱播，劇中飾演林錦岐原配妻子（林家大奶奶）「趙星棠」的演員李夢，因角色遭遇極其坎坷而備受討論。（微博＠電視劇蘭香如故）

《蘭香如故》中飾演林錦岐原配妻子（林家大奶奶）「趙星棠」的演員李夢，因角色遭遇極其坎坷而備受討論。（微博＠電視劇蘭香如故）

劇中遭遇坎坷：遭逼落胎終生不孕 臨終僅求做回自己

在《蘭香如故》中，李夢飾演世家出身的趙星棠，一生命運多舛。她婚前與表親相戀並懷孕，惟父親趙學德為保家族利益，強行逼其服用落胎藥，導致她留下病根終生不孕，隨即被送入花轎嫁給林家主君林錦岐。這段婚姻維持六年有名無實，後因林錦岐設局揭穿其舊情而達成和離。

在《蘭香如故》中，李夢飾演世家出身的趙星棠，一生命運多舛。（微博＠電視劇蘭香如故）

《蘭香如故》中趙星棠婚前與表親相戀並懷孕，惟父親趙學德為保家族利益，強行逼其服用落胎藥，導致她留下病根終生不孕，隨即被送入花轎嫁給林家主君林錦岐。（微博＠電視劇蘭香如故）

在雙方和離（解除婚約）後，父親再將她許配給年長許多的光祿寺卿作繼室。趙家謀反事敗後，父兄在逃亡途中搶去其銀錢並將她拋棄。她在蘆葦蕩被許蘭香救下，最終交出關鍵罪證。臨終前她哀嘆一生被稱為「趙小姐」、「林夫人」、「戴夫人」，只求蘭香喚她一聲「星棠」，悲慘身世令人唏噓。

在《蘭香如故》中，李夢飾演世家出身的趙星棠，一生命運多舛。（微博＠電視劇蘭香如故）

《蘭香如故》中趙家謀反事敗後，父兄在逃亡途中搶去其銀錢並將她拋棄。她在蘆葦蕩被許蘭香救下，最終交出關鍵罪證。（微博＠李夢VIVIEN）

戲外傳喜訊：網曝月子中心遇李夢 疑與導演鄔浪修成正果

與劇中悲慘命運形成強烈對比的是，微博今日（5日）盛傳「李夢已秘密懷孕並順利誕女」的消息。據報道，有網民聲稱在高端月子中心（產後護理中心）「聖貝拉」偶遇李夢，亦有護理人員爆料指她已順利誕下女兒。外界推測孩子的父親為導演鄔浪，二人曾於2024年7月被拍到牽手物色新居並公開承認戀情。

與《蘭香如故》中悲慘命運形成強烈對比的是，微博今日（5日）盛傳「李夢已秘密懷孕並順利誕女」的消息。（微博＠李夢VIVIEN）

外界推測李夢孩子的父親為導演鄔浪，二人曾於2024年7月被拍到牽手物色新居並公開承認戀情。（微博＠電視劇蘭香如故）

對此，李夢本人及其工作室至今未作出任何公開回應，社交平台動態仍以新劇宣傳為主。由於消息均來自網民及從業人員匿名轉述，且雙方尚未公開正面回應，相關生女喜訊目前仍有待官方證實。

李夢本人及其工作室至今未為誕女傳聞作出任何公開回應，社交平台動態仍以新劇宣傳為主。（微博＠李夢VIVIEN）

反差從何而來：劇中人失去的 戲外人據稱得到

之所以說這是全劇最鋒利的一記對照，是因為趙星棠的悲劇起點，正是「做不了母親」，她被家族奪走第一個孩子，也失去往後生育的能力；而飾演她的李夢，同日卻被傳迎來一名女兒。劇中人失去的，戲外人據稱得到，這種對撞在社交平台上最容易引起熱議。

與《蘭香如故》中悲慘命運形成強烈對比的是，微博今日（5日）盛傳「李夢已秘密懷孕並順利誕女」的消息。（微博＠電視劇蘭香如故）

值得一提的是，李夢過往受訪時曾表示自己未婚未育，對生育持開放態度，並描繪過對未來家庭的期許。也正因如此，這宗爆料才會被拿來與角色互相比較。

李夢過往受訪時曾表示自己未婚未育，對生育持開放態度，並描繪過對未來家庭的期許。（微博＠電視劇蘭香如故）