FX戰士久留美│女主阿媽炒外匯輸到跳樓輕生　投資族：胃痛恐怖片

2026年10月新番動漫陣容中，改編自Demunyan（でむにゃん）原作、TansanDaisuki（炭酸だいすき）作畫的人氣漫畫《FX戰士久留美》（FX戦士くるみちゃん），自10月1日首播後憑藉「萌系美少女＋地獄級現實」的強烈反差迅速在社交網站引爆話題。



動畫由Passione製作、小川優樹執導，主角福賀久留美由聲優鈴木愛奈配音，其母親福賀梢則由資深聲優能登麻美子聲演。故事背景講述20歲的大學生久留美，其母親沉迷炒賣外匯槓桿交易（Forex/FX），慘輸2,000萬日圓（約104萬港元）的巨額積蓄而跳樓輕生，久留美在五年後帶着打工存款踏入FX市場，發誓要透過交易把母親當年輸掉的2,000萬日圓給「賺回來」。



2026年10月新番動漫陣容中，改編自Demunyan（でむにゃん）原作、TansanDaisuki（炭酸だいすき）作畫的人氣漫畫《FX戰士久留美》（FX戦士くるみちゃん）。（《FX戰士久留美》宣傳海報）

人氣漫畫《FX戰士久留美》（FX戦士くるみちゃん）由Passione製作、小川優樹執導，主角福賀久留美由聲優鈴木愛奈配音，其母親福賀梢則由資深聲優能登麻美子聲演。（《FX戰士久留美》宣傳海報）

首集呈現喪親之痛 能登麻美子聲演崩潰母親獲讚

首集《FX是什麼啊？》以倒敘手法揭開主角久留美沉重的過去，講述事件始於2008年，當時因雷曼兄弟（Lehman Brothers collapse / 日稱「Lehman Shock」）引發金融海嘯，久留美母親梢因外匯槓桿交易瞬間爆倉，最終慘賠2,000萬日圓，在精神承受巨大壓力之下失控怒吼：「開什麼玩笑！是誰說會漲的啊！」這一幕生動刻畫出投資失利對家庭關係的破壞，而母親最終墮樓身亡。久留美喪母時還只是中三學生，而開局即見喪禮，節奏極度沉重。而五年後，二十歲的久留美升讀大學二年級，帶著打工存下的30萬日圓本金，正式踏入FX戰場。

首集《FX是什麼啊？》以倒敘手法揭開主角久留美沉重的過去。（《FX戰士久留美》劇照）

《FX是什麼啊？》劇情描繪母親梢因外匯槓桿交易面臨巨額虧損，在精神承受巨大壓力之下失控怒吼。（《FX戰士久留美》劇照）

資深聲優能登麻美子將角色由溫柔母親轉變為失控投資者的過程演繹得淋漓盡致。不少觀眾看完後紛紛留言評價：「第一集就辦親人喪禮，簡直像恐怖片」，亦有網民大讚能登演繹出「前所未見的尖叫聲」，震撼力極強。

資深聲優能登麻美子將角色由溫柔母親轉變為失控投資者的過程演繹得淋漓盡致。（《FX戰士久留美》劇照）

真實呈現睇盤焦慮與高槓桿風險 投資族：本季最胃痛動畫

《FX戰士久留美》雖然並非恐怖或靈異題材，但劇中精準還原了投資者睇盤時的焦慮、行情逆轉、未實現虧損及高槓桿帶來的風險，被不少有股票或外匯經驗的觀眾形容為「本季最胃痛動畫」。社交平台上更有網民分享自身家庭因聽信投資內幕消息而欠債的經歷，強烈的代入感讓《FX戰士久留美》成為今季其中一部討論度極高的作品。

《FX戰士久留美》雖然並非恐怖或靈異題材，但劇中精準還原了投資者盯盤時的焦慮、行情逆轉、未實現虧損及高槓桿帶來的風險。（《FX戰士久留美》劇照）