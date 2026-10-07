梁榮忠重返新城開咪開自家頻道講動漫　認少睇TVB劇轉戰串流平台

梁榮忠今日（7/10）與梁繼璋（Michael）及黎莉為新城廣播《Hello 早晨》節目主持開咪。梁榮忠接受《香港01》訪問時表示，自己早在30多年前已在新城電台的前身主持節目，今次相隔多年再次開咪主持，全因與製作團隊有默契及誠意。



梁榮忠表示：「其實籌備咗一段時間，不過一路都未能夠開咪住，因為都有其他事情要處理，特別唔喺香港，所以開唔到咪。由2023年離開香港電台，到2026年終於成真。」他又笑言自己是電台的「元老級」：「我最早期喺度做節目叫做勁歌台，30幾年前，記得個節目係《周圍貢梁榮忠》好多年前，好多年前自己都係睇返維基先知。」

梁榮忠拍住梁繼璋、黎莉為新城廣播《Hello 早晨》主持節目。（葉志明攝）

此外，梁榮忠透露自己是一名資深動漫迷，更開設了網絡頻道《傾動漫》分享心得：「我接觸ACG比演戲更早，幾歲就睇卡通片。如果可以變成一個發展同分享嘅平台就最好，依家年紀大，就做啲自己想做嘅嘢。」被問到會否參與Cosplay，他則笑言：「我鍾意去欣賞，但我自己就冇玩，好難玩㗎，要好高技巧，所以我非常敬佩玩Cosplay嘅朋友。」

至於平時的觀影習慣，梁榮忠表示現時較多使用串流平台追劇：「現在互聯網時代，串流平台多，Netflix、Disney+ 嗰啲劇集會睇多啲。」對於近期無綫（TVB）的劇集，他則笑言較少留意，但亦澄清自己並非完全不看無綫劇，只是近期看串流平台的影集較多。被問到是否十年沒看過無綫劇集？梁榮忠笑言：「咁又冇，記得之前睇過嗰套《婚後事》，有陳自瑤做嘅都幾好睇。」

梁榮忠開設了網絡頻道《傾動漫》。（葉志明攝）

梁榮忠自爆是一名動漫迷。（葉志明攝）