《現在不是出軌的問題》翻紅！金憓秀曹汝貞交叉偷情變埋屍：太癲

韓劇《現在不是出軌的問題》（又譯：現在不是外遇的問題/The Affair Was Just the Beginning）近日因劇中錯綜複雜的劇情片段於社交平台瘋傳，而再次衝上熱門搜尋榜，引發全網熱議。該劇由韓國串流平台Coupang Play製作發行，全劇共8集，香港地區則由Viu獨家播放。



故事講述高級住宅區兩戶對門鄰居的秘密牽扯。朴慶熙（金憓秀飾）與丈夫林在弘（金智勳飾）靠販售「幸福家庭」人設接洽商業廣告代言，是人氣極高的網紅夫妻；對門的皮膚科院長安秀晶（曹汝貞飾），則正與前夫周寶成（金宰澈飾）陷入泥淖式的爭女官司。



韓劇《現在不是出軌的問題》近日因劇中錯綜複雜的劇情片段於社交平台瘋傳，而再次衝上熱門搜尋榜，引發全網熱議。（IG@bigpicture_ent）

《現在不是出軌的問題》由金憓秀與曹汝貞兩大影后級女星強勢合演，憑藉高潮迭起的懸疑與倫理劇情吸引大批劇迷追看。（IG@bigpicture_ent）

隔壁鄰居偷情出軌 兩家女兒爆同性戀情

令網民蜂擁轉發與討論的核心，莫過於劇中設定極度震撼的「六人關係圖」。故事發生於高級住宅區，兩戶人家各自是由爸爸、媽媽與一名女兒組成。

令網民蜂擁轉發與討論的核心，莫過於《現在不是出軌的問題》中設定極度震撼的「六人關係圖」。（《現在不是出軌的問題》宣傳海報）

朴家由白手起家的網絡紅人（KOL）妻子朴慶熙（金憓秀飾）掌舵，她靠著塑造「幸福家庭」形象獲得商業代言，其丈夫林在弘（金智勳飾）則是一名不得志的演員，二人育有女兒林藝志；對門住著皮膚科院長安秀晶（曹汝貞飾）與其女兒周旻序，安秀晶當時正與前夫周寶成（金宰澈飾）爭奪女兒監護權。

朴家由白手起家的網紅妻子朴慶熙（金憓秀飾）掌舵，她靠着塑造「幸福家庭」形象獲得商業代言，其丈夫林在弘（金智勳飾）則是一名不得志的演員，二人育有女兒林藝志。（IG@bigpicture_ent）

《現在不是出軌的問題》對門住著皮膚科院長安秀晶（曹汝貞飾）與其女兒周旻序，安秀晶當時正與前夫周寶成（金宰澈飾）爭奪女兒監護權。（IG@bigpicture_ent）

這六人的情感糾葛極度錯綜複雜：林在弘與對門的安秀晶暗中偷情，兩人在住宅及診所親密的場面甚至被診所員工暗中拍下；與此同時，兩家就讀同一所學校的女兒林藝志與周旻序，竟發展出一段雙方父母都毫不知情的女女戀情。

林在弘與對門的安秀晶暗中偷情，兩人在住宅及診所親密的場面甚至被診所員工暗中拍下。（《現在不是出軌的問題》劇照）

林在弘與對門的安秀晶暗中偷情，兩人在住宅及診所親密的場面甚至被診所員工暗中拍下。（《現在不是出軌的問題》劇照）

兩家就讀同一所學校的女兒林藝志與周旻序，竟發展出一段不為父母所知的青春同性戀情。（IG@bigpicture_ent）

出軌僅為開端：跟蹤丈夫撞見搬運屍體

劇情並未停留在情感糾紛。兩名女兒在某天深夜駕車出門意外撞人，誤以為鬧出人命。林在弘趕赴現場協助善後，而懷疑丈夫外遇、暗中跟蹤的朴慶熙，推開門時看到的並非第三者，而是丈夫正在搬運屍體。為了維護女兒的前途以及「完美家庭」的形象，兩家人最終選擇合力把屍體掩埋在別墅地洞中。

《現在不是出軌的問題》劇情並未停留在情感糾紛，兩個女兒在某一深夜駕車出門意外撞人，誤以為鬧出人命。（IG@bigpicture_ent）

《現在不是出軌的問題》中丈夫林在弘趕赴現場協助善後，而懷疑丈夫外遇、暗中跟蹤的朴慶熙，推開門時看到的並非第三者，而是丈夫正在搬運屍體。（IG@bigpicture_ent）

隔日，兩家人分別收到索價5億韓元的勒索短訊。朴慶熙傾盡家財買斷影片，豈料打開觀看，畫面出現的卻是丈夫與安秀晶的偷情現場，她極力守護的「幸福家庭」瞬間瓦解。隨後案情如雪球般越滾越大，被撞者的雙胞胎哥哥展開追查，結果意外跌入深洞身亡；而前來勒索的律師也遇癲癇發作身亡，兩家人最終竟將三具遺體一併埋進地洞。直到大結局更出現震撼反轉：他們費盡心機掩埋的首具屍體，根本不是他們當晚肇事所造成的案件。

《現在不是出軌的問題》由金憓秀與曹汝貞兩大影后級女星強勢合演，憑藉高潮迭起的懸疑與倫理劇情吸引大批劇迷追看。（《現在不是出軌的問題》劇照）

直到《現在不是出軌的問題》大結局更出現震撼反轉：他們費盡心機掩埋的屍體，根本不是他們當晚肇事所造成的案件。（《現在不是出軌的問題》劇照）

觀眾直呼「太癲」雙影后飆戲獲極高評價

劇集播畢後，大量觀眾於社交平台發表觀後感。不少網民表示「好久沒看過劇情這麼癲的劇了」，亦有劇迷形容劇情緊湊得「心臟一直被提來提去」。據內地知名影評網站「豆瓣」（Douban）數據顯示，該劇開榜後分數一直保持在8.7分的高位，吸引超過9.5萬名用戶評分討論。雖然部分觀眾質疑劇情後半段反轉過多，但多數評論仍大讚金憓秀與曹汝貞雙影后的演技飆戲相當過癮。