蘭香如故｜牛駿峰凍成「冰雕」被封名場面！韓粱雪夜死諫催淚全網

由譚松韻、劉學義領銜主演的古裝劇《蘭香如故》迎來全劇最震撼的悲劇場面。劇中無背景的寒門子弟韓粱（牛駿峰飾），憑藉過人才學考取功名入仕，並以忠諫之臣立身朝堂，卻因堅持一身正氣、拒絕向腐朽的皇權妥協，最終在漫天飛雪的凜冬清晨中，傲然挺立直至凝固成「冰雕」死去，引發廣大網民及觀眾淚崩，被公認為全劇最具震撼力的悲劇名場面。



由譚松韻、劉學義領銜主演的古裝劇《蘭香如故》近日迎來全劇最震撼的「角色高光時刻」與極致悲劇場面。（微博@電視劇蘭香如故）

劇中無背景的寒門子弟韓粱（牛駿峰飾），因堅持一身正氣、拒絕向腐朽的皇權妥協，最終在漫天飛雪的凜冬清晨中，傲然挺立直至凝固成「冰雕」死去。（微博@牛駿峰）

劇中無背景的寒門子弟韓粱（牛駿峰飾），因堅持一身正氣、拒絕向腐朽的皇權妥協，最終在漫天飛雪的凜冬清晨中，傲然挺立直至凝固成「冰雕」死去。（《蘭香如故》預告片截圖）

從竹籃傳信到宮門冰雕：牛駿峰細節演技如何還原「韓粱」傲骨？

從人物軌跡上看，韓粱從最初竹籃傳信時的溫潤書生，一步步成長為朝堂上傲骨崢嶸的忠臣。劇組在處理該場「冰雕」戲時採用了極致視覺美學，大雪落滿肩頭與面龐，更顯其清高與執拗的形象。當太陽升起，他在清晨的凜冬中保持站立姿態凝結成冰，冷酷的視覺效果與角色的熱血正氣形成了極強的對比。

從人物軌跡上看，韓粱從最初竹籃傳信時的溫潤書生，一步步成長為朝堂上傲骨崢嶸的忠臣。（微博@電視劇蘭香如故）

從人物軌跡上看，韓粱從最初竹籃傳信時的溫潤書生，一步步成長為朝堂上傲骨崢嶸的忠臣。（微博@電視劇蘭香如故）

據媒體指出，劇組在處理該場「冰雕」戲時採用了極致的視覺美學，大雪落滿肩頭與面龐，更顯其清高與執拗的形象。（微博@牛駿峰）

據媒體指出，劇組在處理該場「冰雕」戲時採用了極致的視覺美學，大雪落滿肩頭與面龐，更顯其清高與執拗的形象。（微博@牛駿峰）

升華「士大夫風骨」 死於絕不妥協的執拗

韓粱的死並非懦弱退縮，而是他用生命作為籌碼，對腐朽制度與猜忌帝王做出的最後一擊。在權臣紛紛倒戈、朝堂歪風蔓延之際，他手握官印死諫，門內是冰冷而至高無上的帝王權威；門外是漫天飛雪中傲然挺立的寒門士子。

韓粱的死並非懦弱退縮，而是他用生命作為籌碼，對腐朽制度與猜忌帝王做出的最後一擊。（《蘭香如故》預告片截圖）

韓粱的死並非懦弱退縮，而是他用生命作為籌碼，對腐朽制度與猜忌帝王做出的最後一擊。（《蘭香如故》預告片截圖）

韓粱的死並非懦弱退縮，而是他用生命作為籌碼，對腐朽制度與猜忌帝王做出的最後一擊。（《蘭香如故》預告片截圖）

韓粱的死並非懦弱退縮，而是他用生命作為籌碼，對腐朽制度與猜忌帝王做出的最後一擊。（微博@牛駿峰）

根據媒體分析，韓粱的死，一方面源於他自身的執拗，另一方面也源於對「士大夫風骨」與原則的絕不妥協。這一結局反映了封建皇權猜忌下忠臣的宿命：帝王可以凍死他的肉身，卻無法摧毀他的信念與骨氣，成功塑造出中國傳統士大夫代表形象，成為無數觀眾心中久久無法平復的白月光。