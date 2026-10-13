蘭香如故｜盤點五大催淚名場面：劉學義慘死、譚松韻獨守林府30年

譚松韻、劉學義主演古裝劇《蘭香如故》10月12日迎來大結局，虐心劇情引發熱議，全劇播放量已突破15億觀看次數，網友也整理出5大催淚名場面，從沈家滅門的悲劇、舊僕無聲的鞠躬，到婆媳臨終和解、男主角懷中離世，以及養母溫柔堅定的生命教誨，每一幕都牽動觀眾情緒，成為劇中令人難忘的催淚片段。



《蘭香如故》第一集便上演沈家滅門慘案，沈府中的男丁遭滿門抄斬，女眷則集體自盡，開局即死局的震撼畫面，交代故事核心事件，同時也是譚松韻飾演的沈嘉蘭頂替亡故丫鬟身分的起點，她以許蘭香之名進入林府，林錦岐（劉學義飾）陪她到沈家無碑的荒塚祭拜時，遇見前來上香的李三娘。李三娘唯獨向許蘭香深深鞠躬，沒有向林錦岐行禮，無聲的動作道盡舊僕對主子的尊重，以及久別重逢卻不能相認的心酸。

點擊圖輯回顧《蘭香如故》的5大催淚名場面：

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婆媳關係也在劇情尾聲迎來轉折。林大夫人秦舜華（孔令美飾）身患重病，為了不讓兒子與正在坐月子的許蘭香分心，選擇隱瞞病情，直到臨終前才向媳婦真誠道歉、交付心中牽掛，兩人終於化解心結，讓觀眾淚崩。

最虐心的莫過於林錦岐因平亂留下的舊傷難以痊癒，最終在許蘭香懷中離世，臨終前還祈求月老牽住兩人的紅線。此後許蘭香獨守林府30餘年，撫育子女、寫下戲文為家族鳴冤，直到80歲安詳離世。譚松韻拍攝晚年離世戲份時，更流下劇本之外的眼淚。

此外，養母薛桂花在許蘭香遭遇退親、崩潰大哭時，溫柔安慰她：

哭完了咱們再好好活，像野草似的，沒皮沒臉地活！咱往後的日子，只有春天沒有冬天。

這番話成為許蘭香面對人生風雨的力量，也為全劇留下溫暖而堅韌的生命信念。Disney+年度劇王《蘭香如故》熱播中。

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