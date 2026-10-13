蘭香如故大結局｜鄭合惠子被活活燒死　替身全身著火花絮惹公憤

由譚松韻、劉學義領銜主演的古裝劇《蘭香如故》於10月12日迎來大結局，全網播放量衝破18億大關，原本憑藉女性成長與朝堂權謀線贏得口碑，不料大結局播出後，鄭合惠子飾演全劇的最強反派「杜翠雀」在最後一集中慘遭潑油並被火摺子點燃活活燒死。這場慘烈的火燒戲不僅引發全網質疑編劇「強行降智」，網傳的一段幕後花絮更顯示遠景竟由「真人替身」帶火打滾拍攝，瞬間讓劇組陷入雙重輿論漩渦。



由譚松韻、劉學義領銜主演的古裝劇《蘭香如故》於10月12日迎來大結局。（微博@電視劇蘭香如故）

鄭合惠子飾演全劇的最強反派「杜翠雀」在最後一集中慘遭潑油並被火折子點燃活活燒死。（微博@電視劇蘭香如故）

最強反派單槍匹馬送死？杜翠雀16年復仇遭強行降低角色智商

在《蘭香如故》前半段，杜翠雀從軍戶孤女一路下毒、設局、假死脫身，甚至在流放後暗中勾結並掌控海盜勢力，心計深沉。然而到了大結局決戰，這位蟄伏16年的梟雄級人物，竟在未率部眾、毫無備案的情況下單槍匹馬闖入守衛森嚴的林府，最終在林繡茹（馬凡丁飾）與許蘭香（譚松韻飾）的反擊下化為火海灰燼。

在《蘭香如故》前半段，杜翠雀從軍戶孤女一路下毒、設局、假死脫身，甚至在流放後掌控海盜勢力，智謀算無遺策。（微博@電視劇蘭香如故）

然而到了大結局的決戰，蟄伏16年的狠角色杜翠雀，居然毫無備案地單槍匹馬闖入林府，僅憑一把短槍就想同歸於盡。（《蘭香如故》預告片截圖）

杜翠雀最終在林繡茹（馬凡丁飾）與許蘭香（譚松韻飾）的反擊下化為火海灰燼。（《蘭香如故》預告片截圖）

杜翠雀最終在林繡茹（馬凡丁飾）與許蘭香（譚松韻飾）的反擊下化為火海灰燼。（《蘭香如故》預告片截圖）

觀眾對此極度不滿，質疑編劇為了強行給主角「大快人心」的爽劇結局，不惜讓手握重兵的海盜首領智商歸零，成為全劇最大敗筆。網民熱評：「一個算無遺策的海盜頭目，復仇16年最後竟然單挑送死？編劇簡直把反派智商拉低到零！」

觀眾質疑編劇為了強行給主角「大快人心」的爽劇結局，不惜讓手握重兵的海盜首領智商歸零，成為全劇最大敗筆。（微博@電視劇蘭香如故）

觀眾質疑編劇為了強行給主角「大快人心」的爽劇結局，不惜讓手握重兵的海盜首領智商歸零，成為全劇最大敗筆。（微博@電視劇蘭香如故）

編劇簡直把反派智商拉低到零！ 網民留言

2026年還在真火燒人？替身著火打滾花絮引發網民怒火

比起劇情的降智吐槽，網傳一段火燒戲花絮將劇組推上風口浪尖。影片顯示，火燒戲近景由鄭合惠子無實物表演，遠景全身著火的場面，是由穿著大紅衣服的特技替身演員身上帶火在地上打滾完成。劇組雖稱現場配備專業防火裝備與防護人員，但在2026年AI與視覺特效已經高度普及的背景下，這種高風險的實景拍攝仍讓全網傻眼。

比起劇情的降智吐槽，網傳一段火燒戲花絮將劇組推上風口浪尖。（網絡圖片）

影片顯示，火燒戲近景由鄭合惠子無實物表演，遠景全身著火的場面，是由穿著大紅衣服的特技替身演員身上帶火在地上打滾完成。（網絡圖片）

不少網友在官方評論區抨擊劇組「罔顧人命」，質疑明明可以透過AI換臉與CG特效（電腦合成動畫）完成，為何要讓基層特技替身演員冒著毀容甚至生命危險親身上陣，迅速引發關於影視從業者勞動權益與拍攝安全的激烈討論。網民狠批：「2026年了還在玩真火燒人？AI換臉跟特效技術都這麼成熟了，劇組到底是在堅持莫名其妙的『實景』，還是單純省錢不把替身的命當命？」

劇組雖稱現場配備專業防火裝備與防護人員，但在2026年AI與視覺特效已經高度普及的背景下，這種高風險的實景拍攝仍讓全網傻眼。（網絡圖片）