金晨赴美遊學驚遇學校倒閉！交足學費僅上兩天課　同日孟佳亦中招

內地著名女演員金晨與歌手孟佳，近日相繼透露在美國進修期間遇上學校突發破產的荒謬經歷。金晨於直播中自嘲，繳清學費後「僅上了兩天課學校就倒閉」；孟佳亦表示出門上課前突收到校方通知「全球即時停課」。據了解，兩人就讀的確認為擁有35年歷史的全球連鎖語言學校EC English。該集團於9月中旬因財務危機宣布進入破產清算，全球7國25所校區即時停業，導致大批留學生學費追討無門。



內地著名女演員金晨與歌手孟佳，近日相繼透露在美國進修期間遇上學校突發破產的荒謬經歷。（微博＠金晨）

內地著名女演員金晨與歌手孟佳，近日相繼透露在美國進修期間遇上學校突發破產的荒謬經歷。（微博＠M孟佳J）

趕最早航班返美 落地即獲悉學校倒閉

金晨於10月13日直播時透露，此前特別暫緩演藝工作赴美進修，其後回國處理工作僅四天，為了趕上課程特意訂購最早航班返美，豈料「落地時學校已經倒閉」。她無奈表示：「剛收完學費，我就上了兩天，然後它就倒閉了，錢也沒退。」她曾向校方查詢退款時，但僅獲回覆稱「暫時不知道該怎麼退」，目前仍未有明確退款方案。面對突如其來的變故，金晨只能無奈笑稱：「那怎麼辦，只能玩了，本來學習欲爆棚。」

那怎麼辦，只能玩了，本來學習欲爆棚。 金晨

金晨於10月13日直播時透露，此前特別暫緩演藝工作赴美進修，其後回國處理工作僅四天，為了趕上課程特意訂購最早航班返美，豈料「落地時學校已經倒閉」。（微博＠苞米喜喜視頻截圖）

金晨於10月13日直播時透露，此前特別暫緩演藝工作赴美進修。（微博＠苞米喜喜視頻截圖）

金晨無奈表示：「剛收完學費，我就上了兩天，然後它就倒閉了，錢也沒退。」（微博＠苞米喜喜視頻截圖）

此外，金晨遊學期間曾遭瘋傳「赴美產子」。對此，她已委託律師事務所發表聲明，澄清相關言論屬嚴重失實的有組織抹黑，並已正式起訴涉事網民，要求社交平台提供用戶真實姓名及身份資料追究法律責任。

金晨遊學期間曾遭瘋傳「赴美產子」。（微博＠金晨）

金晨遊學期間曾遭瘋傳「赴美產子」。（微博＠金晨）

孟佳亦收停課電郵 淡定回應「允許一切發生」

同為赴美遊學的歌手孟佳，亦在同日發布的Vlog中透露相同遭遇。她於8月中旬展開為期三個月的語言遊學，原定課程上至10月底。某天早上正準備出門上課時，突然收到校方電郵通知「全球所有英語學校即時停止教學」，當時課程尚餘約半個月。孟佳隨後前往校區了解，態度相對平靜，稱「允許一切發生」，並決定轉為自學口語。網民對兩人的遭遇表示同情，調侃她們「花最貴的錢，上最短的課」，亦有留學生感嘆「健身房跑路（捲款潛逃）見得多，學校破產倒閉還是頭一回見」。

花最貴的錢，上最短的課。 網民留言

同為赴美遊學的歌手孟佳，亦在同日發放的Vlog中透露相同遭遇。（微博＠M孟佳J）

孟佳於8月中旬展開為期三個月的語言遊學，原定課程上至10月底。（微博＠M孟佳J影片截圖）

孟佳於8月中旬展開為期三個月的語言遊學，原定課程上至10月底。（微博＠M孟佳J影片截圖）