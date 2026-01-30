《孤注一擲》女星金晨被爆肇事逃逸搵助理頂包？　警方通報揭真相

針對網傳主演過《孤注一擲》的內地女星金晨在浙江紹興柯橋涉嫌交通肇事後找助手「頂包」一事，紹興市公安局於1月30日發布正式通報。



警方指出，經調查證實，涉事車輛於去年（2025年）3月因避讓犬隻發生事故，司機金某（金晨）受傷後先行離場就醫，由友人徐某青向警方謊稱自己為駕駛員。目前，警方已成立專班覆核，並將依法處理相關違法行為。



警方：為避讓犬隻撞牆，肇事後赴滬就醫好友頂包，不涉保險詐騙

1月30日，紹興市公安居就此事發佈警情通告稱，基本查明，2025年3月16日中午11時許，金某（金晨）、徐某青、劉某禕(經核查，三人均為外省籍人員，均系首次來紹)結伴在紹興柯橋古鎮遊玩，購物其間未就餐。

15時07分，金某(持有效駕駛證件)駕駛滬F牌照黑色越野車，途經柯橋湖塘街道一路段時，為避讓路上竄行犬隻發生單車事故，造成車內3人輕微受傷，及駕駛車輛，道路路牌，村居圍牆受損。

事故發生後，金某因臉部受傷急於就診，在劉某禕的陪同下打車離開，直接前往上海一醫院檢查住院，由徐某青留在現場報警處置。交警調查中，徐某青謊稱自己系駕駛員，民警經初查判斷為單車事故，未發現異常情況，遂按簡易程序進行處理。

道路交通事故認定書。（中國藍新聞）

大陸女星金晨被爆在去年開車發生交通事故，卻涉嫌逃離肇事現場，並讓助理代為頂包，更涉及到理賠保險事宜。（金晨微博圖片）

經調查，徐某青事後未向保險公司實際理賠，不存在騙保事實。涉及交通違法行為將依法依規予以處理，其他有關問題還在進一步核查中。就當事交警執法情況，已由上級公安機關開展覆核。

金晨發文致歉：深刻反省，今後一定更加嚴格遵守交通法規

1月30日，當事人金晨也在微博發文道歉，她稱2025年3月16日，自己和經紀人及助理三人租車在外遊玩，「車輛由我進行駕駛，行車途中，我為躲避路上躥出的小狗，緊急拐彎時撞向路邊的警示牌及房屋圍牆。」

金晨稱事故發生時，現場只有他們三人，「因我的傷勢較重，經紀人第一時間帶我趕往醫院急診並緊急做了手術，助理留下處理事故。」

由於事發突然，加上當時情緒緊張，助理向交警說明自己是駕駛人，並配合完成了事故認定。金晨表示，當自己手術結束意識恢複後，了解了該事件的處理過程，「我認為我本人作為實際駕駛員必須承擔全部事故責任及為此次事故中出現的不當處理承擔全部責任。因此，我讓助理立即聯繫保險公司，申請撤銷保險理賠，所有車損費用及路邊設施和房屋圍牆相關方的經濟損失由我本人全額承擔，相關賠付已於2025年4月完成。」

電影《孤注一擲》取材自真實詐騙案例，故事包括境外網路詐騙全產業鏈駭人內幕。香港Netflix亦有播放。（孤注一擲預告）

金晨文末道歉稱，「作為一名公眾人物，我未能做好表率，反而因個人行為占用社會資源，給大家帶來了困擾與擔憂，我對此深感慚愧。感謝大家的關心與監督，我會深刻反省，今後一定更加嚴格遵守交通法規，謹言慎行，切實承擔起應盡的社會責任。」