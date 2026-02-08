《孤注一擲》女星金晨肇事逃逸被罰1500元　尚不構成犯罪

浙江政務服務網近日公開了對內地演員金晨的行政處罰決定書。決定書稱，金某是造成致人輕微傷或者財產損失的交通事故後逃逸，尚不構成犯罪案，決定給予罰款1500元的行政處罰。



行政處罰決定書。（截圖）

此前報道：《孤注一擲》女星金晨被爆肇事逃逸搵助理頂包？ 警方通報揭真相

金晨僅被罰款1500元是否合理？

行政處罰決定書顯示，金某於2025年03月16日15時07分駕駛小型汽車在紹興市柯橋區湖塘街道嶺下村公交車站附近實施造成致人輕微傷或者財產損失的交通事故後逃逸，尚不構成犯罪的行為。根據《中華人民共和國道路交通安全法》第九十九條第一款第三項，決定給予罰款1500元的行政處罰。

電影《孤注一擲》取材自真實詐騙案例，故事包括境外網路詐騙全產業鏈駭人內幕。香港Netflix亦有播放。（孤注一擲預告）

河南澤槿律師事務所主任付建認為，本案中傷員僅輕微傷，無重傷死亡，財產損失未達重大程度，而且金晨沒有申請保險理賠，不構成保險詐騙罪。但是金晨沒有當場以自己的名義報警，根據《中華人民共和國道路交通安全法》第九十九條第一款第三項，造成交通事故後逃逸，尚不構成犯罪的，處200元以上2000元以下罰款。因此只需接受罰款和承擔民事賠償即可，1500元的罰款在此區間內，屬於合理裁量。

道路交通事故認定書。（中國藍新聞）

警方：為避讓犬隻撞牆，肇事後赴滬就醫好友頂包，不涉保險詐騙

1月30日，紹興市公安居就此事發佈警情通告稱，基本查明，2025年3月16日中午11時許，金某（金晨）、徐某青、劉某禕(經核查，三人均為外省籍人員，均系首次來紹)結伴在紹興柯橋古鎮遊玩。15時07分，金某駕車途經柯橋湖塘街道一路段時，為避讓路上竄行犬隻發生單車事故，造成車內3人輕微受傷，及駕駛車輛，道路路牌，村居圍牆受損。

事故發生後，金某因臉部受傷急於就診，在劉某禕的陪同下打車離開，直接前往上海一醫院檢查住院，由徐某青留在現場報警處置。交警調查中，徐某青謊稱自己系駕駛員，民警經初查判斷為單車事故，未發現異常情況，遂按簡易程序進行處理。

經調查，徐某青事後未向保險公司實際理賠，不存在騙保事實。涉及交通違法行為將依法依規予以處理，其他有關問題還在進一步核查中。

