《玉簟秋》爆紅！丞磊徐若晗高智商虐戀拉扯　6大高能看點懶人包

由丞磊與徐若晗領銜主演，《長月燼明》名導鞠覺亮執導的民國情感大劇《玉簟秋》（簟：粵音讀音若「電」或「點」，粵拼：din6或 dim6；普通話拼音：diàn），已於10月12日電視端登陸湖南衛視黃金時段「金鷹獨播劇場」開播，網絡平台則由芒果TV獨家跟播。



故事講述貧寒女學生葉平君（徐若晗飾）因一場刺殺風波，與霸道少帥虞昶軒（丞磊飾）捲入愛恨交織的命運漩渦，劇集憑藉高衝突節奏與極致視覺美學收穫超高熱度。以下一文拆解《玉簟秋》火速爆紅的6大關鍵看點！



由丞磊與徐若晗領銜主演的民國情感大劇《玉簟秋》，已於10月12日電視端登陸湖南衛視黃金時段「金鷹獨播劇場」開播，網絡平台則由芒果TV獨家跟播。（微博@電視劇玉簟秋）

故事講述貧寒女學生葉平君（徐若晗飾）因一場刺殺風波，與霸道少帥虞昶軒（丞磊飾）捲入愛恨交織的命運漩渦。（微博@電視劇玉簟秋）

1.播映數據狂飆：開播登衛視冠軍 首日播放破千萬

《玉簟秋》開播前雙平台預約量即突破300萬大關。據媒體報道，10月12日首播當晚收視率即達0.48%，成功奪得同時段省級衛視冠軍，首日全網播放量更迅速突破千萬。丞磊與徐若晗開播兩天即攻佔角色熱度榜前兩名，號召力極強。

《玉簟秋》開播前雙平台預約量即突破300萬大關。（微博@電視劇玉簟秋）

丞磊與徐若晗開播兩天即攻佔角色熱度榜前兩名，號召力極強。（微博@電視劇玉簟秋）

2.「強制愛」極致拉扯：話題居高不下 越爭議越火爆

劇集主打「腹黑少帥×清冷女學生」的強取豪奪設定，男主角更對女主角實施濕布蓋臉的「水刑逼供」。據媒體分析，這種強烈的道德衝突與情緒張力雖然引爆爭議，卻也精準擊中喜愛高壓虐戀的觀眾，帶動「越爭議越多人追」的現象級討論。

劇集主打「腹黑少帥×清冷女學生」的強取豪奪設定，男主角更對女主角實施濕布蓋臉的「水刑逼供」。（《玉簟秋》劇照）

3.改編去蕪存菁：刪除原著三觀爭議 口碑逆襲翻盤

原著含有大量舊時代「過度狗血與三觀爭議」的情節。劇版在保留虐戀核心的同時進行合理化修正，將女主角的受制改為「十日破案」的智謀賭約，展現其獨立自強的性格，成功讓口碑翻盤。

劇集主打「腹黑少帥×清冷女學生」的強取豪奪設定，男主角更對女主角實施濕布蓋臉的「水刑逼供」。（微博@電視劇玉簟秋）

4.「假追求真佈局」智鬥：權謀與感情線雙線並進

劇情拒絕單純的戀愛腦。男主角初期以追求女主角為掩護，暗中佈局吞噬敵對軍閥；女主角亦非傻白甜，在各方勢力中冷靜周旋。這種雙向高智商博弈讓全劇節奏明快、爽點密集。

男主角初期以追求女主角為掩護，暗中佈局吞噬敵對軍閥；女主角亦非傻白甜，在各方勢力中冷靜周旋。（微博@電視劇玉簟秋）

5.老戲骨陣容加持：實力派群像打造劇集歷史厚重感

除了男女主角對戲火花四濺，劇組更請來張豐毅、徐帆等實力派鎮場。司令父親與大太太的派系鬥爭層次分明，沒有工具人角色，大幅提升了整部劇的質感與歷史厚重感。

除了男女主角對戲火花四濺，劇組更請來張豐毅、徐帆等實力派鎮場。（微博@電視劇玉簟秋）

6.服道化精緻考究：高級民國美學打造視覺盛宴

美術與服化團隊下足苦功，少帥丞磊擁有十餘套剪裁俐落的定制軍裝與手工西服；女主角徐若晗的造型則從素雅學生裝、文明新娘旗袍過渡到世家禮服。配合實景搭建的西洋風大帥府，高質感構圖營造出濃厚的民國浪漫氛圍。

少帥丞磊擁有十餘套剪裁俐落的定制軍裝與手工西服。（微博@電視劇玉簟秋）

女主角徐若晗的造型則從素雅學生裝、文明新娘旗袍過渡到世家禮服。（微博@電視劇玉簟秋）

配合實景搭建的西洋風大帥府，高質感構圖營造出濃厚的民國浪漫氛圍。（微博@電視劇玉簟秋）