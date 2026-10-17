丞磊徐若晗《玉簟秋》原著悲慘結局曝光：男主角殺親生子絕後報應

由丞磊、徐若晗主演，改編自靈希同名小說的內地民國劇《玉簟秋》，10月12日起於湖南衛視及芒果TV熱播，隨着劇情進程升溫，原著小說的極致悲慘結局亦引爆網民熱烈討論。原著中，女主角葉平君遭男二江學廷囚禁折磨，逃出後產子託付他人，最終孤身病死於破廟裏；男主角虞昶軒不僅未認出摯愛，多年後更誤殺親生兒子，落得絕後下場。



然而劇版卻將這場人倫悲劇大刀闊斧改寫，讓兩人於戰火中重逢，攜手投身報國洪流。同一故事出現兩種截然不同的結局，迅速成為劇迷話題。



由丞磊、徐若晗主演，改編自靈希同名小說的內地民國劇《玉簟秋》，10月12日起於湖南衛視及芒果TV熱播。（微博@電視劇玉簟秋）

隨著劇集《玉簟秋》升溫，原著小說的極致悲慘結局亦引爆網民熱烈討論。（微博@電視劇玉簟秋）

原著結局極度虐心：女主角孤死破廟 男主角親手槍決親兒

小說《玉簟秋》作為作者靈希「民國三部曲」之一，講述女主角葉平君（徐若晗飾）與少帥虞昶軒（丞磊飾）之間的糾葛。原著中，葉平君被江學廷囚禁，孕期屢遭虐待逼迫，並被注射藥物控制，精神瀕臨崩潰；她其後伺機反殺江學廷逃出，歷盡艱辛產下虞昶軒的骨肉崇燁，託付給摯友一家撫養，自己則病入膏肓，最終孤身在破廟中病死，僅以破席裹屍、草草下葬。當時虞昶軒的馬車恰好從她身邊經過，他看了一眼，並未認出這個形銷骨立的女人是自己的摯愛，隨即轉頭離去。其後他升官發財，另娶門當戶對的妻子並生下女兒心平。

小說《玉簟秋》作為作者靈希「民國三部曲」之一，講述女主角葉平君與少帥虞昶軒之間的糾葛。（微博@電視劇玉簟秋）

隨著劇集《玉簟秋》升溫，原著小說的極致悲慘結局亦引爆網民熱烈討論。（微博@電視劇玉簟秋）

最令人震驚的是番外篇情節：多年後中年的虞昶軒因誤會將知情者滅口，更親手槍決了謝凡姝名義上的兄長崇燁，事後才驚覺被殺者竟是自己的親生兒子，那就是葉平君當年暗中產下並託付摯友撫養的親生骨肉，自己最終落得絕後下場。作者靈希曾公開表示，讓男主角絕後是「刻意為之的報應」。

最令人震驚的是原著《玉簟秋》的番外篇情節。（微博@電視劇玉簟秋）

由丞磊、徐若晗主演，改編自靈希同名小說的民國劇《玉簟秋》，10月12日起於湖南衛視及芒果TV熱播。（微博@電視劇玉簟秋）

網民熱議劇版大刀闊斧改編：從「荒誕虐心」到「保家衛國」

劇版《玉簟秋》由著名導演鞠覺亮執導，據了解，劇集對原著的人倫悲劇進行了徹底重寫。劇中，葉平君逃亡失憶後獲虞昶軒真心守護，兩人數年後在戰火中重逢，放下私人恩怨，攜手投身革命洪流保衛家園。

劇版《玉簟秋》由著名導演鞠覺亮執導，據了解，劇集對原著的人倫悲劇進行了徹底重寫。（微博@電視劇玉簟秋）

劇版《玉簟秋》由著名導演鞠覺亮執導，據了解，劇集對原著的人倫悲劇進行了徹底重寫。（微博@電視劇玉簟秋）

這種大幅度的改動在社交平台上引發熱烈討論。不少網民表示支持，留言稱：「原著男主根本是反社會人格，劇版去渣化（即除去負心/渣男形象）改得好！」、「原著結局太陰暗了，改編成攜手救國格局一下子提升了」。不過也有少數原著書迷坦言：「雖然原著很虐，但那種宿命悲劇感才是這本書的靈魂。」

原著男主根本是反社會人格，劇版去渣化（即除去負心/渣男形象）改得好！ 網民留言

雖然原著很虐，但那種宿命悲劇感才是這本書的靈魂。 網民留言

《玉簟秋》同一故事出現兩種截然不同的命運，迅速成為劇迷焦點。（微博@電視劇玉簟秋）