嫁金釵｜田曦薇分飾兩角演技封神！真假千金宿命對決　網民讚過癮

由田曦薇領銜主演、閆桉主演的古裝大劇《嫁金釵》於10月16日開播，內地電視端登陸央視八套（CCTV-8）次黃金時段，網絡端由優酷（Youku）獨播；海外由Netflix及Viki平台同步跟播。劇中男主角陸濯（閆桉 飾）從一開始對新娘的戒備猜忌到後來的追妻悔悟固然極具吸引力，但真正支撐起全劇最高戲劇張力的，卻是真假千金魏嬈與君黛這對「並蒂雙生花」的生死撕裂。田曦薇一人分飾兩角，共享同一張甜美臉龐，卻演繹出一場只能留一個的極致零和博弈，引起網民熱議。



由田曦薇領銜主演、閆桉主演的古裝大劇《嫁金釵》於10月16日開播。（微博@嫁金釵官微）

田曦薇一人分飾兩角，共享同一張甜美臉龐，卻演繹出一場只能留一個的極致「零和博弈」，引起網民熱議。（微博@嫁金釵官微）

同臉不同命！聲線神態精準切割：智謀防禦VS肆意破壞

田曦薇此次在《嫁金釵》中完成演技跨越，關鍵在於她為魏嬈與君黛量身打造的精準視聽切割。她在台詞聲線上亦做出大膽調校：魏嬈因長年市井磋磨帶著壓抑隱忍的低沉沙啞，而君黛則充斥著頤指氣使的尖銳尾音，使兩個角色即使身著同款華服，亦能在同框瞬間呈現出判若兩人的生理級氣場差距。

田曦薇在台詞聲線上做出大膽調校，魏嬈因長年市井磋磨帶著壓抑隱忍的低沉沙啞。（微博@嫁金釵官微）

田曦薇在台詞聲線上做出大膽調校，君黛則充斥著頤指氣使的尖銳尾音。（微博@嫁金釵官微）

真千金魏嬈（小名「阿醜」）幼年流落街頭，甚至淪落到倒夜香為生；假千金君黛則錦衣玉食長大，卻因害怕嫁給重傷昏迷的世子淪為寡婦，狠心逼迫魏嬈替嫁。兩人的對立不單是身份轉換，更是兩種截然不同的生存哲學。

魏嬈（小名「阿醜」，劇中簡體作「阿丑」）本是承安伯府嫡女，幼年流落市井倒夜香為生。（微博@嫁金釵官微）

君黛則頂著千金身份錦衣玉食長大，因害怕嫁給重傷昏迷的世子成為寡婦而逼迫魏嬈替嫁。（微博@嫁金釵官微）

據媒體分析，在手段對決上，魏嬈的狠辣出自防禦本能，為在國公府立足，她能狠心將金子染上雞血偽造贓物，甚至自導自演用重物砸傷自己手臂以博取信任；反觀君黛的惡意則純屬肆意破壞，當眾掌摑、縱火嫁禍，手段毫無底線。網民紛紛洗版激讚：「魏嬈的狠是被生活逼出來的刀，君黛的狠是嬌縱養出來的毒，看這兩個女人互相拆招，比男女主角談情說愛過癮得多！」

據媒體分析，魏嬈的反擊帶有防禦性與求生本能，為了在國公府站穩腳跟，她甚至能狠心自導自演砸傷手臂以致骨折來博取信任。（微博@嫁金釵官微）

君黛的惡則充滿破壞性，當眾掌摑、放火嫁禍，手段極其狠辣。（微博@嫁金釵官微）

看這兩個女人互相拆招比看男女主角談戀愛爽多了！ 網民留言

水邊推撞到誓死除之：共享一張臉下的宿命撕裂

這對雙生花關係之所以最牽動人心，在於她們每次對視都像是在照一面無法打碎的鏡子。當陸濯奇蹟般甦醒並重掌權勢後，君黛深感懊悔，為搶回少夫人身份，竟企圖在水邊將魏嬈推入水中滅口，反被警覺的魏嬈一把拉入水中同歸於盡。

當陸濯奇蹟般甦醒並重掌權勢後，君黛大為反悔，竟企圖在水邊將魏嬈推入水中滅口以搶回少夫人身份。（《嫁金釵》預告片截圖）

君黛企圖在水邊將魏嬈推入水中滅口以搶回少夫人身份，反被警覺的魏嬈一把拉入水中同歸於盡。（《嫁金釵》預告片截圖）

君黛企圖在水邊將魏嬈推入水中滅口以搶回少夫人身份，反被警覺的魏嬈一把拉入水中同歸於盡。（《嫁金釵》預告片截圖）

在隨後的縱火嫁禍案中，君黛徹底發瘋反撲，當場咬牙切齒喊出名台詞「我要她死無葬身之地」，將其充滿破壞性與嬌縱狂妄的惡女性格發揮得淋漓盡致。有追劇觀眾精準點評：「魏嬈的冷硬與君黛的瘋戾在同張臉上交鋒，這不是傳統宅鬥，而是兩個被命運玩弄的女性在爭奪唯一合法的生存空間。」

《嫁金釵》田曦薇分飾兩角飆戲！（微博@嫁金釵官微）

在火災嫁禍案發生後，君黛徹底發瘋反撲。（《嫁金釵》劇照）

魏嬈的冷硬與君黛的瘋戾在同張臉上交鋒，是兩個被命運玩弄的女性在爭奪唯一合法的生存空間。 網民留言