嫁金釵｜田曦薇分飾兩角演技封神！真假千金宿命對決 網民讚過癮
由田曦薇領銜主演、閆桉主演的古裝大劇《嫁金釵》於10月16日開播，內地電視端登陸央視八套（CCTV-8）次黃金時段，網絡端由優酷（Youku）獨播；海外由Netflix及Viki平台同步跟播。劇中男主角陸濯（閆桉 飾）從一開始對新娘的戒備猜忌到後來的追妻悔悟固然極具吸引力，但真正支撐起全劇最高戲劇張力的，卻是真假千金魏嬈與君黛這對「並蒂雙生花」的生死撕裂。田曦薇一人分飾兩角，共享同一張甜美臉龐，卻演繹出一場只能留一個的極致零和博弈，引起網民熱議。
同臉不同命！聲線神態精準切割：智謀防禦VS肆意破壞
田曦薇此次在《嫁金釵》中完成演技跨越，關鍵在於她為魏嬈與君黛量身打造的精準視聽切割。她在台詞聲線上亦做出大膽調校：魏嬈因長年市井磋磨帶著壓抑隱忍的低沉沙啞，而君黛則充斥著頤指氣使的尖銳尾音，使兩個角色即使身著同款華服，亦能在同框瞬間呈現出判若兩人的生理級氣場差距。
真千金魏嬈（小名「阿醜」）幼年流落街頭，甚至淪落到倒夜香為生；假千金君黛則錦衣玉食長大，卻因害怕嫁給重傷昏迷的世子淪為寡婦，狠心逼迫魏嬈替嫁。兩人的對立不單是身份轉換，更是兩種截然不同的生存哲學。
據媒體分析，在手段對決上，魏嬈的狠辣出自防禦本能，為在國公府立足，她能狠心將金子染上雞血偽造贓物，甚至自導自演用重物砸傷自己手臂以博取信任；反觀君黛的惡意則純屬肆意破壞，當眾掌摑、縱火嫁禍，手段毫無底線。網民紛紛洗版激讚：「魏嬈的狠是被生活逼出來的刀，君黛的狠是嬌縱養出來的毒，看這兩個女人互相拆招，比男女主角談情說愛過癮得多！」
看這兩個女人互相拆招比看男女主角談戀愛爽多了！
水邊推撞到誓死除之：共享一張臉下的宿命撕裂
這對雙生花關係之所以最牽動人心，在於她們每次對視都像是在照一面無法打碎的鏡子。當陸濯奇蹟般甦醒並重掌權勢後，君黛深感懊悔，為搶回少夫人身份，竟企圖在水邊將魏嬈推入水中滅口，反被警覺的魏嬈一把拉入水中同歸於盡。
在隨後的縱火嫁禍案中，君黛徹底發瘋反撲，當場咬牙切齒喊出名台詞「我要她死無葬身之地」，將其充滿破壞性與嬌縱狂妄的惡女性格發揮得淋漓盡致。有追劇觀眾精準點評：「魏嬈的冷硬與君黛的瘋戾在同張臉上交鋒，這不是傳統宅鬥，而是兩個被命運玩弄的女性在爭奪唯一合法的生存空間。」
魏嬈的冷硬與君黛的瘋戾在同張臉上交鋒，是兩個被命運玩弄的女性在爭奪唯一合法的生存空間。