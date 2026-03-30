店家留白鹿孟子義「隔夜剩菜」供粉絲打卡　蟲子亂飛網怒罵太嘔心

中國大陸長壽綜藝節目《奔跑吧》第14季開錄，卻引發衛生風波。



有網民發文說，中國海南省海口市某店家竟留下白鹿、李晨、范丞丞、李昀鋭、孟子義、陳哲遠、鄭凱、沙溢、張真源等節目主持人吃剩的飯菜，還因為放過夜，隔天只見蟲子飛舞。

某茶樓把《奔跑吧》成員吃的剩菜留下來供粉絲打卡。（微博圖片）

更多《奔跑吧》節目成員白鹿、范丞丞、李昀鋭、孟子義、陳哲遠等的照片：

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對此，店家發聲道歉了。

網民發文說，他到某茶樓喝茶，結果發現有一個被圈起來的VIP桌子，

本來還以為是別人留座，靠近一看才發現竟然是昨天「跑男」（《奔跑吧》）錄製的時候嘉賓們留下的「殘羹」。也許店家的初衷是為了（讓）粉絲們打卡，但想到這些東西被放了一夜……上面還有些小蟲子，感覺今天的早餐都沒什麼胃口了。

其他網民紛紛留言：

「太恐怖、太噁心了」

「要不採集DNA存起算了」



《奔跑吧》第14季錄製成員有白鹿、范丞丞、李昀鋭、孟子義、陳哲遠等人。（weibo@奔跑吧）

對此，店家發聲道歉：「針對在『跑男』（《奔跑吧》）錄製後，違規保留用餐殘羹的不當處置，我們深表歉意！已第一時間全面清理消殺，對涉事人員嚴肅批評教育。感謝網友監督，我們將立即優化流程，守住食品安全與文明服務底線。」

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】