韓版Doctor X｜張勝祖黑化變態醫生　肝臟刻字＋體內握手惡行曝光

【Netflix】由韓國知名女星金智媛主演的全新醫療劇《Doctor X：白色黑手黨時代》（Doctor X：Mafia in White）於10月17日播出的第4集全國收視率（韓國）衝上18.5%，瞬間最高收視更暴漲至20.8%，強勢刷新開播紀錄。



第3集首度登場的羅大一教授（張勝祖飾）擁有軍醫履歷，第3集登場時本以親切暖男形象示人，以親切態度與斯文外表贏得不少醫院同事的好感。豈料到了第4集畫風突變，不僅在手術過程中於病人體內與對方「握手」，更私自在病人的肝臟上刻下象徵個人的「DN」字樣，此人潛藏的控制慾與扭曲心理被一層層揭開，成為桂秀晶（又譯：桂水晶）在醫院內最難纏的暗黑對手。



由韓國知名女星金智媛主演的全新醫療劇《Doctor X：白色黑手黨時代》（Doctor X：Mafia in White）。（IG@sbsdrama.official）

第3集首度登場的羅大一教授（張勝祖飾）擁有軍醫履歷，初登場時以親切態度與斯文外表贏得不少醫院同事的好感。（IG@sbsdrama.official）

「器官刻字」與「體內握手」 變態惡行嚇煞觀眾

張勝祖飾演的羅大一第3集登場，是新到任的外科教授，軍醫出身。劇情推進至桂秀晶為一名舊患權忠鉉（又譯：權忠賢，吳正澤飾）進行腹腔手術時，赫然發現對方的肝臟表面竟被烙上了「DN」兩個英文字母，這正是「Doctor Na Dae-il（羅大一醫生）」的個人縮寫。

張勝祖飾演的羅大一第3集登場，是新到任的外科教授，軍醫出身。（IG@sbsdrama.official）

桂秀晶在為一名舊患權忠鉉進行腹腔手術時，赫然發現對方的肝臟表面竟被烙上了「DN」兩個英文字母。（《Doctor X》劇照）

更令人毛骨悚然的是，羅大一在手術過程中，竟在病人開腹、臟器外露的情況下，將手伸入病人腹腔內與桂秀晶進行「體內握手」，展現出極致的心理挑釁與控制慾。這場打破常規的手術室戲碼令網民直呼其為「韓劇史上最變態的瘋子醫生」。

羅大一在手術過程中，竟在病人開腹露出器官的狀態下，隔著手術檯與桂秀晶伸出手進行「體內握手」。（IG@sbsdrama.official）

羅大一展現出極致的心理挑釁與控制慾，網民直呼其為「韓劇史上最變態的瘋子醫生」。（IG@sbsdrama.official）

對女主角展現病態執著 所長初見早已看穿

除了殘害病人，羅大一對女主角桂秀晶也展現出近乎病態的執著。他反覆研讀桂秀晶的手術影片，喃喃自語稱對方「不是神就是怪物」。為了接近對方，他甚至向實習生打聽桂秀晶的飲食喜好，買來零食刻意討好，結果遭到對方冷淡回絕。

羅大一向實習生打聽桂秀晶的飲食喜好，買來零食刻意討好，結果遭到對方冷淡回絕。（IG@sbsdrama.official）

事實上，由李姃垠飾演的派遣所所長張熙淑早有先見之明。早在兩人初次見面握手時，所長便已皺眉直言：「這個人的手很臭。」一句看似隨意的直覺吐槽，一語道破此人內心的陰暗與不對勁。

劇中飾演派遣所所長張熙淑的李姃垠，早在初次與羅大一握手時便皺眉直言：「這個人的手很臭。」（IG@sbsdrama.official）

雙面軍醫暖男形象崩塌 第5集懸念持續升級

羅大一過往被包裝成冒險救人的暖男軍醫，曾於偏遠診所救治危殆的藥廠職員權忠鉉；然而第4集結尾揭穿他實為在病人器官留下記號的精神病患者。

在第5集預告中，桂秀晶將刻字肝臟的照片展示給病人看，羅大一試圖接近卻遭當場趕走，其後他更換上病服、神情虛弱地出現，劇情懸念持續升級，令劇迷極為期待後續發展。