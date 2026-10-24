玉簟秋劇情｜徐若晗火場昏迷失憶　丞磊趁機單方宣誓娶為妻埋伏筆

由丞磊、徐若晗領銜主演的內地民國劇《玉簟秋》，改編自內地知名作家靈希同名小說，正於湖南衛視及芒果TV熱播！近日一段牽動全網的劇情，葉平君（徐若晗飾）與母親舒婉在碼頭小屋暫住時遭遇縱火，葉平君衝入火場救母，卻因吸入濃煙而深度昏迷；虞昶軒（丞磊飾）將葉平君從火場救出，並在她昏迷不醒時立下婚書，認定其為妻，其後葉平君睜眼失憶，醫生囑咐她不能再受任何刺激，虞昶軒遂趁此契機對外劃定名分，當眾宣布她為明媒正娶的妻子。



由丞磊、徐若晗領銜主演的內地民國劇《玉簟秋》，改編自內地知名作家靈希同名小說，正於湖南衛視及芒果TV熱播！（微博＠電視劇玉簟秋）

碼頭火場母亡女危 少帥危急救人

劇中，葉平君（徐若晗飾）與母親舒婉暫居於碼頭小屋，卻意外遭遇暗算慘遭縱火，火勢迅速蔓延，舒婉不幸葬身火海；葉平君為救母親奮不顧身衝入火場，因吸入過量濃煙倒地深度昏迷。

葉平君（徐若晗飾）為救母親奮不顧身衝入火場。（《玉簟秋》預告片截圖）

葉平君（徐若晗飾）因吸入過量濃煙倒地深度昏迷。（《玉簟秋》預告片截圖）

危機關頭，虞昶軒（丞磊飾）帶人強行衝入火場將她抱出，醫生進行緊急評估後直言「甦醒機會極其渺茫」。面對幾乎成為植物人的葉平君，虞昶軒並未放棄，而是頂住家族的巨大壓力將她接回虞府（楓台），並與陶紫宜解除婚約。在葉平君依然昏迷不醒的病榻前，虞昶軒親手寫下單方婚書，交予父母並直言「我非她不娶」。

危機關頭，虞昶軒（丞磊飾）帶人強行衝入火場將葉平君（徐若晗飾）抱出。（《玉簟秋》預告片截圖）

醫生進行緊急評估後直言「甦醒機會極其渺茫」。（《玉簟秋》預告片截圖）

虞昶軒（丞磊飾）親手寫下單方婚書交予父母。（《玉簟秋》預告片截圖）

虞昶軒（丞磊飾）對父母直言「我非葉平君（徐若晗飾）不娶」。（《玉簟秋》預告片截圖）

日夜貼身守護病榻 睜眼失憶迎「強行名分」

為了照顧昏迷不醒的葉平君，虞昶軒直接將行軍床搬進臥室睡在床邊，日夜親自為她翻身、熬藥，不僅搬來留聲機在她耳邊播放曲子，還會用輪椅推她到庭院曬太陽並低語傾訴昔日點滴，他曾在床前暗自發誓：「我一定會讓平君醒過來。」

虞昶軒（丞磊飾）日夜守護在葉平君（徐若晗飾）床榻旁。（《玉簟秋》預告片截圖）

虞昶軒（丞磊飾）還會帶葉平君（徐若晗飾）到院子逛逛再講一些趣事。（《玉簟秋》預告片截圖）

虞昶軒（丞磊飾）在床前暗自發誓：「我一定會讓平君醒過來。」（《玉簟秋》預告片截圖）

當葉平君終於睜開雙眼時，大腦因創傷陷入一片空白，不僅記不起自己過往與虞昶軒的恩怨糾葛，更徹底遺忘了母親慘死火海的痛苦記憶。考慮到醫生曾明確叮囑「葉平君絕不能再受任何刺激，否則後果危及生命」，虞昶軒決定順水推舟，抓住失憶這個契機，掏出預先準備好的單方婚書，並將代表家族象徵的戒指套入她的無名指。面對眼神迷茫的葉平君，虞昶軒站在床邊眼神堅定地告訴她：「你是我的妻子。」

葉平君（徐若晗飾）大腦因創傷失去記憶。（《玉簟秋》預告片截圖）

滿府默認的「少奶奶」 謊言織就名分埋下伏筆

自虞昶軒順著失憶局面拿出婚書宣示主權後，這張單方簽署的婚書正式被包裝成眾人默認的「婚書」，虞府上下亦悄然確立了新秩序，僕人們按規矩恭敬喚她「五少奶奶」。這份靠「失憶謊言」與「事後劃定名分」織就的婚姻，也為葉平君日後記憶恢復埋下了極具毀滅性的情感伏筆。

虞府僕人們按規矩恭敬喚葉平君（徐若晗飾）「五少奶奶」。（《玉簟秋》預告片截圖）

虞昶軒（丞磊飾）順著失憶局面宣示主權後，這張單方簽署的婚書正式被包裝成默認的「婚證」。（微博＠電視劇玉簟秋）