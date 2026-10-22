《玉簟秋》丞磊暗巷強吻徐若晗登熱搜！霸氣一句「晚了」虐翻全網

由丞磊與徐若晗主演的全新民國虐戀內地劇《玉簟秋》正於湖南衛視與芒果TV熱播！劇中由丞磊飾演軍閥少帥「虞昶軒」與徐若晗飾演清貧女學生「葉平君」，憑藉一幕情感爆發的「巷子吻」名場面瞬間登上社交平台熱搜榜。這記暗巷強吻不僅是全劇情感線的標誌性轉折，更強行撕破了女主角「只是感謝」的防線，將兩人長期隱忍、對立試探的虐戀情感徹底攤開。



由丞磊與徐若晗主演的全新民國虐戀內地劇《玉簟秋》正於湖南衛視與芒果TV熱播！（微博@電視劇玉簟秋）

葉平君急於劃清界線 虞昶軒霸氣拒絕「只是感謝」

這場震撼觀眾的暗巷強吻，源於葉平君為感謝虞昶軒此前捨命相救、暗中保全其家人的恩情，試圖以一句「別無其他」的道謝徹底斬斷兩人糾葛並劃清界線。劇集中，葉平君直言對方的出現打亂了自己原本的生活，並冷淡回應：「我只是想向你表達感謝，別無其他。早已深深愛上對方虞昶軒隨即步步進逼質問：「你心裡有我」、「這麼耍我很好玩是吧」，更以一句冷冽而強勢的「晚了」，直接揭穿了葉平君內心深處的迴避與逞強。

葉平君（徐若晗飾）試圖向對方道謝並徹底劃清界線。（《玉簟秋》預告片截圖）

葉平君（徐若晗飾）冷淡回應：「我只是想向你表達感謝，別無其他。」（《玉簟秋》預告片截圖）

虞昶軒（丞磊飾）步步進逼質問：「你心裡有我。」（《玉簟秋》預告片截圖）

虞昶軒（丞磊飾）步步進逼質問：「這麼耍我很好玩是吧。」（《玉簟秋》預告片截圖）

暗巷強吻 壓抑情感爆發攤牌

在幽暗巷弄中，情緒徹底失控的虞昶軒將葉平君強勢壓在牆邊親吻。這記強吻是虞昶軒卸下所有權謀算計後的霸氣告白，用實質行動擊碎了葉平君築起的客套高牆，將這段身不由己的危險迷戀推進至正面交鋒的白熱化階段。

虞昶軒（丞磊飾）用吻強行撕破了葉平君（徐若晗飾）那句道謝背後的防線。（《玉簟秋》預告片截圖）

「巷子吻」名場面將虞昶軒（丞磊飾）與葉平君（徐若晗飾）壓抑已久的虐戀情感完全攤開。（微博@電視劇玉簟秋）

《玉簟秋》這場「巷子吻」名場面，在鏡頭美學上精準運用了民初劇少見的高對比度明暗對照法。導演並未採用甜寵劇常見的微距特寫，而是將雙方置於狹窄、斑駁的舊式街巷中，利用高角度冷色調頂光與濃重陰影，烘托出虞昶軒作為軍閥少帥的掌控慾與壓迫感。

《玉簟秋》將「權力階級」與「個體掙扎」的宿命拉扯具象化。（《玉簟秋》預告片截圖）

這與徐若晗身上素雅的學生旗袍形成強烈視覺對立，將「權力階級」與「個體掙扎」的宿命拉扯具象化，網民紛紛盛讚這種「懂分寸的撩」反而比直白甜寵更具情感張力。從劇情發展來看，這記充滿宿命感的一吻，徹底打破了兩人之間的隔閡。