《玉簟秋》強制愛床戲惹怒網民！丞磊徐若晗虐戀挨轟：這不是愛情

由內地演員丞磊與徐若晗主演的民國劇《玉簟秋》，近日因第14集的「強制愛」（強迫關係）情節陷入輿論漩渦。劇中徐若晗飾演的女學生葉平君，為了救出被捕的未婚夫及籌措母親的醫藥費，被迫向少帥虞昶軒（丞磊飾）獻身。劇中兩度上演熱吻與床戲，女方淚灑當場，隨即引發網絡猛烈批評：「這不叫愛情，這叫強迫。」



由內地演員丞磊與徐若晗主演的民國劇《玉簟秋》，近日因第14集的「強制愛」情節陷入輿論漩渦。（微博@電視劇玉簟秋）

《玉簟秋》中徐若晗飾演的女學生葉平君，為了救出被捕的未婚夫及籌措母親的醫藥費，被迫向少帥虞昶軒（丞磊飾）獻身。（微博@懿U奕）

為救未婚夫被迫獻身 觀眾怒轟趁人之危

《玉簟秋》改編自知名作家靈希的同名小說，由香港導演鞠覺亮執導，並於湖南衛視及芒果TV同步播出。故事講述在動盪的民國時期，女主角葉平君遭受家庭與情感的雙重打擊。在第14集中，葉平君的未婚夫江學廷入獄、母親病重，走投無路的她選擇向虞昶軒獻身。二人隨後上演兩度熱吻與床戲，最終因葉平君拚命掙扎而作罷。隨後的預告更顯示她無奈答應成為虞昶軒的「金絲雀」（比喻被囚禁的寵姬）。

《玉簟秋》改編自知名作家靈希的同名小說，由香港導演鞠覺亮執導，並於湖南衛視及芒果TV同步播出。（微博@懿U奕）

《玉簟秋》中兩度上演熱吻與床戲，女方淚灑當場，隨即引發網絡猛烈批評。（微博@懿U奕）

片段播出後，網上評論幾乎一面倒負評。大批網民怒轟劇情「趁人之危」與「嚴重缺乏對女性的尊重」，甚至直言：「看了20分鐘，就像在看十多年前的舊式霸總（霸道總裁）言情小說，毫無現代女性意識。」

看了20分鐘，就像在看十多年前的舊式霸總（霸道總裁）言情小說，毫無現代女性意識。 網民留言

大批網民怒轟《玉簟秋》劇情「趁人之危」與「嚴重缺乏對女性的尊重」。（微博@電視劇玉簟秋）

在《玉簟秋》第14集中，葉平君的未婚夫江學廷入獄、母親病重，走投無路的她選擇向虞昶軒獻身。二人隨後上演兩度熱吻與床戲，最終因葉平君拚命掙扎而作罷。（微博@懿U奕）

演得越真越令人窒息 「強制愛」人設遭集體抵制

這場爭議最特殊之處，在於兩位主角的演技表現與觀眾的觀劇體驗形成了強烈反差。徐若晗在劇中眼神裡的抗拒、掙扎時的身體顫抖以及淚水中的屈辱感，被不少影評人譽為演技爆發；然而，正是這種真實感，讓觀眾感到極度不適。

徐若晗在《玉簟秋》中眼神裡的抗拒、掙扎時的身體顫抖以及淚水中的屈辱感，被不少影評人譽為演技爆發。（微博@電視劇玉簟秋）

《玉簟秋》這場爭議最為特殊之處，在於兩位主角的演技表現與觀眾的觀劇體驗形成了強烈反差。（微博@電視劇玉簟秋）

網民批評主要集中於三大要點：男女主角關係極不平等、男方趁人之危設局，以及角色心理陷入極度拉扯，雖迫於現實意圖犧牲，但面對屈辱侵犯時身體與尊嚴仍本能抗拒崩潰。「演技無罪、價值觀存爭議」迅速成為各大網民熱議重點。

由內地演員丞磊與徐若晗主演的民國劇《玉簟秋》，近日因第14集的「強制愛」情節陷入輿論漩渦。（微博@電視劇玉簟秋）

《玉簟秋》這場爭議最特殊之處，在於兩位主角的演技表現與觀眾的觀劇體驗形成了強烈反差。（微博@電視劇玉簟秋）

預告曝光割腕反抗 難扭轉「強迫控制」負評

劇集播至第16集，劇情走向變得更加激烈。葉平君因誤以為未婚夫已被槍決，舉槍刺殺虞昶軒不成，隨後在浴盆邊割腕自盡；虞昶軒目睹後心灰意冷，最終選擇放手。有評論認為，這一刀雖然切斷了男主角「用權力鎖人」的邏輯，但依然未能扭轉劇集在價值觀上的爭議。

葉平君因誤以為未婚夫已被槍決，舉槍刺殺虞昶軒不成，隨後在浴盆邊割腕自盡。（微博@電視劇玉簟秋）

看這部劇我只看到兩個癲公癲婆（瘋狂男女）！ 網民留言