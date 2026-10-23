玉簟秋｜張雲龍戰死引爆叔嫂戀　周潔瓊難忘亡夫　丞磊一句話封神

由丞磊、徐若晗、張雲龍及周潔瓊主演的民國虐戀劇《玉簟秋》，改編自內地作家靈希同名小說，自10月12日起於湖南衛視及芒果TV熱播。儘管劇集主線集中於少帥虞昶軒（丞磊飾）與葉平君（徐若晗飾）的亂世虐戀，但由張雲龍特別出演的虞家長子「虞明軒」卻憑藉「溫潤破碎」的白月光（心中完美無瑕的初戀）氣場強勢爆紅。張雲龍在劇中戰死沙場後，遺孀名伶蘭卿（周潔瓊飾）與小叔虞昶軒之間展開的「叔嫂替身文學」，以及那句冷聲台詞「你看清楚了，我不是他」，直接成為全劇討論度最高的名場面。



由丞磊、徐若晗、張雲龍及周潔瓊主演的民國虐戀劇《玉簟秋》，改編自內地作家靈希同名小說。（微博＠電視劇玉簟秋官微）

張雲龍再塑「天選白月光」 戰死成全劇靈魂

張雲龍在劇中的戲份雖然不多，卻憑「溫潤破碎」的白月光（心中完美無瑕的初戀）形象強勢爆紅。他飾演的虞家長子虞明軒沉穩睿智、貴氣溫潤，曾救下戲子青兒，為她取名「蘭卿」並教她識字，為她畫眉，兩人在亂世中私定終身，然而這段深情最終敵不過家族聯姻與殘酷戰火，虞明軒奔赴黑石灘戰役英勇犧牲，英年早逝。

張雲龍飾演虞家長子虞明軒沉穩睿智、貴氣溫潤。（微博＠電視劇玉簟秋官微）

虞明軒（張雲龍飾）救下戲子蘭卿（周潔瓊飾）。（微博＠電視劇玉簟秋官微）

虞明軒（張雲龍飾）救下戲子蘭卿（周潔瓊飾）。（《玉簟秋》預告片截圖）

虞明軒（張雲龍飾）為蘭卿（周潔瓊飾）畫眉。（《玉簟秋》預告片截圖）

虞明軒戰死沙場後，整部劇的所有人物幾乎都活在他的陰影之下。繼《海上繁花》後，張雲龍再度成功塑造令觀眾難以忘懷的白月光形象，「天選白月光」亦成為其個人標籤。不少網民直言：

整部劇的情感靈魂，完全被虞明軒與蘭卿這段悲劇推至頂峰。 網民留言

虞明軒（張雲龍飾）戰死沙場後，整部劇的所有人物幾乎都活在他的陰影之下。（《玉簟秋》預告片截圖）

繼《海上繁花》後，張雲龍再度成功塑造令觀眾難以忘懷的白月光形象。（微博＠電視劇玉簟秋官微）

嫂子將小叔當亡夫 虞昶軒戳破替身幻象

虞明軒戰死後，長相與兄長酷似的弟弟虞昶軒（丞磊飾）接手照顧蘭卿，痛失摯愛的蘭卿困在回憶中無法自拔，恍惚間將眼前的小叔當成了亡夫的影子。而虞昶軒則清醒地戳破了這場情感錯位，當面冷聲告誡：「你看清楚了，我不是他。」

痛失摯愛的蘭卿（周潔瓊飾）困在回憶中無法自拔，將眼前的虞昶軒（丞磊飾）當成了虞明軒（張雲龍飾）的影子。（《玉簟秋》預告片截圖）

虞昶軒（丞磊飾）戳破了這場情感錯位，當面冷聲告誡：「你看清楚了，我不是他。」（《玉簟秋》預告片截圖）

這段「替身文學」隨即在各大社交平台引發熱議，蘭卿明知眼前人並非虞明軒，卻仍選擇抓住這張相似的面孔，本質上是在亂世中尋求活下去的精神寄託。網民將其形容為「清醒的沉淪」，愛的是已故的兄長，抓住的卻是弟弟的影子，這種命運交錯的陰錯陽差，將亂世中普通人身不由己的無力感展現得淋漓盡致。

蘭卿（周潔瓊飾）明知眼前人並非虞明軒，而是其弟虞昶軒（丞磊飾），卻仍選擇抓住這張相似的面孔。（微博＠電視劇玉簟秋官微）

這段「替身文學」本質上是在亂世中尋求活下去的精神寄託。（微博＠芒果TV）

劇版改編收斂BE美學 詮釋亂世身不由己

劇版副線的替身結局與原著小說設定的差異，亦引發原著粉的熱烈討論。在靈希的原著小說中，蘭卿最終投身抗日並壯烈犧牲，而劇版則將其結局處理為「獨守回憶度過餘生」，收斂了原著極致慘烈的悲劇走向（Bad Ending, BE）讓這場「替身」不再只是噱頭，而是亂世之下每個人身不由己的寫照。