《玉簟秋》最痛分手！徐若晗浴室割腕訣別　丞磊含淚放手網民淚崩

由丞磊、徐若晗領銜主演的內地民國劇《玉簟秋》，改編自靈希同名小說，10月12日起於湖南衛視及芒果TV播出，近日劇中一段情感爆發的「分手戲」在網絡上引發熱烈討論，女主角葉平君（徐若晗飾）在假意溫情、與少帥虞昶軒（丞磊飾）看煙花、戴耳墜之後，於浴室割腕，以自毀方式換取自由；虞昶軒發現真相後含淚放手，留下「你走吧……我們都別出現在彼此眼前」的決絕台詞，極致悲傷的場面讓無數觀眾直呼窒息。



由丞磊與徐若晗主演的全新民國虐戀內地劇《玉簟秋》正於湖南衛視與芒果TV熱播！（微博@電視劇玉簟秋）

假意溫情下的「割腕告別」 虞昶軒含淚放手

劇中，葉平君放走青梅竹馬江學廷（劉冬沁飾）後，一改過往冷臉，對虞昶軒溫柔以對，令他誤以為對方開始接受自己。虞昶軒滿心歡喜，為她準備專屬煙花、親自戴上耳環。氣氛正濃之際，葉平君卻借故離開，獨自在浴室割腕，以自毀擊碎這場精心營造的「幸福假象」。

虞昶軒（丞磊飾）滿心歡喜，為葉平君（徐若晗飾）準備專屬煙花。（微博@電視劇玉簟秋）

葉平君（徐若晗飾）獨自在浴室割腕，以自毀擊碎這場精心營造的「幸福假象」。（微博@電視劇玉簟秋）

葉平君（徐若晗飾）獨自在浴室割腕，擊碎這場精心營造的「幸福假象」。（微博@電視劇玉簟秋）

當虞昶軒衝進浴室發現真相時，所有的期待瞬間瓦解。最終鬆手說出：「我們各自從彼此世界消失，別出現在彼此眼前了。」整場戲沒有歇斯底里的爭吵，兩人以溫和表情掩蓋破碎，眼神盡是不捨與決絕的拉扯。丞磊將虞昶軒從期待到崩潰的情緒層次演得細膩，徐若晗則被讚演活了葉平君「咬著牙不肯認輸的疼」。觀眾亦嘆，用最溫柔的笑做最決絕的事，這種「平靜的瘋感」令人心緒難平。

虞昶軒（丞磊飾）所有期待瓦解，最終鬆手說出：「我們各自從彼此世界消失。」（《玉簟秋》預告片截圖）

虞昶軒（丞磊飾）最終鬆手說出：「我們各自從彼此世界消失。」（《玉簟秋》預告片截圖）

一個閉口不言 一個誤讀為報復

虞昶軒慣以權貴視角的「強勢佔有」與掌控手段施加關懷，縱使行動充滿護短與深情，卻始終將真心話深埋，從未坦承說出「愛」字，只懂得用掌控、物質與權勢把人留在身邊。葉平君則將他的佔有全部讀作禁錮，甚至誤以為是報復，因而始終不知道那其實是愛。一個用禁錮表達愛，一個把愛誤讀為囚困，兩人對「愛」的認知從未對齊。

虞昶軒（丞磊飾）只懂以「強制愛」（強勢佔有）的方式表達在意，行動處處透露愛意，卻閉口不言。（微博@電視劇玉簟秋）

虞昶軒（丞磊飾）只懂得用掌控、物質與權勢把人留在身邊。（微博@電視劇玉簟秋）

葉平君是受過新教育的女性，擁有完整自我意志，寧願以自毀抗爭也不願做被關起的「金絲雀」；在她眼中，「每一天都沒有選擇權，這樣活著毫無意義」。

葉平君（徐若晗飾）是受過新教育的女性，擁有完整自我意志，寧願割腕也不願做被關起的「金絲雀」。（微博@電視劇玉簟秋）

每一天都沒有選擇權，對葉平君（徐若晗飾）來說這樣活著沒有意義。（微博@電視劇玉簟秋）

最盛大的浪漫 最慘烈的訣別

這場分手最刺心之處，在於「煙花」的象徵反諷。點燃煙花的是虞昶軒以為的「雙向奔赴」，他滿心歡喜，以專屬煙花與耳墜示愛，以為兩人終於靠近；掐滅這一切的，卻是葉平君預謀的「玉石俱焚」。最盛大的浪漫與最慘烈的訣別在同一時刻發生，專屬煙花既是最浪漫的告白，也是執行決裂的掩護，形成極致反差。

虞昶軒（丞磊飾）以為兩人終於靠近，卻是葉平君（徐若晗飾）預謀的「玉石俱焚」。（微博@電視劇玉簟秋）