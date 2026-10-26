玉簟秋｜周潔瓊演染毒名伶極致掙扎　苦練崑曲140天演活角色獲讚

由丞磊與徐若晗主演的民國愛情劇《玉簟秋》近日掀起煲劇熱潮，前韓國限定女團I.O.I成員周潔瓊在劇中飾演崑曲名伶「蘭卿」，憑藉複雜幽微的人性拉鋸躍升為全劇焦點。角色從慘染鴉片煙癮，到自暴自棄放棄唱戲，在罪疚與清醒邊緣沉淪掙扎，令不少觀眾從最初的深惡痛絕，轉化為無限憐惜。



由丞磊與徐若晗主演的民國愛情劇《玉簟秋》近日掀起煲劇熱潮。（微博@電視劇玉簟秋）

前韓國限定女團I.O.I成員周潔瓊在《玉簟秋》中飾演崑曲名伶「蘭卿」。（微博＠周潔瓊JIE）

替身幻覺化為執念心魔

蘭卿身世坎坷，4歲便被賣入戲班，原是無名無姓的「清兒」，直至遇上少帥虞明軒（張雲龍飾），獲對方賜名並教導識字，迎來灰暗人生中唯一曙光。豈料明軒戰死沙場，蘭卿更不幸小產，永遠失去為人母的權利。明軒胞弟虞昶軒（丞磊飾）受託代為照料，兩人相近的容貌令蘭卿自欺欺人，而虞昶軒出於兄長囑託的愧疚與照顧，卻被蘭卿錯當成愛情慰藉與替身寄託。直至女主角葉平君出現，虞昶軒逐漸走出喪兄陰霾，蘭卿卻執迷不悟，越陷越深。

周潔瓊飾演的蘭卿身世坎坷，四歲便被賣入戲班，原是無名無姓的「清兒」，直至遇上少帥虞明軒（張雲龍飾）。（微博@Elysian_9）

周潔瓊飾演的蘭卿身世坎坷，四歲便被賣入戲班，原是無名無姓的「清兒」。（微博@電視劇玉簟秋）

肉體折磨與嫉妒交煎 毒癮發作仍難捨戲曲

蘭卿的全面崩潰，始於難以承受的創傷與孤立無援。她為止痛而不幸染上鴉片，在理智與本能之間撕裂：即使眼神渙散，口中反覆喃喃自語不再唱戲，嗓子卻不由自主地合腔起調，半句崑腔隨著繚繞煙霧逸出。唱戲是她四歲進戲班後唯一掌握的事，更是虞明軒曾深愛她的唯一證明；若戒了戲，便等同徹底承認摯愛已逝。

《玉簟秋》中蘭卿的全面崩潰，始於難以承受的創傷與孤立無援。（微博@崽崽沒吃飯嗎影片截圖）

蘭卿為止痛而不幸染上鴉片，在理智與本能之間撕裂：即使眼神渙散，口中反覆喃喃自語不再唱戲，嗓子卻不由自主地合腔起調，半句崑腔隨著繚繞煙霧逸出。（微博@崽崽沒吃飯嗎影片截圖）

苦練水袖140天甩花瓶形象 掀起網民洗版熱潮

據悉周潔瓊為演活名伶風采，事前特意閉關苦練140天崑曲身段與水袖功夫。劇中她一邊喃喃自語「不再唱戲」，一邊忍不住掐指起調，將靈魂撕裂的神態演繹得入木三分。相關情節在社交平台引發廣泛迴響，累積數十萬條討論。不少網民感嘆角色層次豐富：「她擋強盜時是真心的，對戲曲也是真心的」、「這不是單純的反派，是一個活生生被亂世吞噬的靈魂」。

據悉周潔瓊為演活名伶風采，事前特意閉關苦練140天崑曲身段與水袖功夫。（微博＠周潔瓊JIE）

《玉簟秋》中她一邊喃喃自語「不再唱戲」，一邊忍不住掐指起調，將靈魂撕裂的神態演繹得入木三分。（微博＠周潔瓊JIE）