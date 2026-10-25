《尚公主》孟子義李昀銳新劇　改編減暴戾與暗黑　書粉批3大改動

改編自晉江人氣作家伊人睽睽同名小說的古裝大劇《尚公主》於10月23日在騰訊視頻（WeTV）獨家上線，海外地區則由串流平台Disney+同步上線。該劇由孟子義與李昀銳領銜主演，上線首播僅2小時騰訊視頻站內熱度便突破24,000。然而，在極高播放量背後，劇集卻在網絡平台引發了原著死忠書粉與普通劇迷之間的激烈論戰，焦點主要集中在劇集對核心人設與主線設定的大幅刪改。



改編自晉江人氣作家伊人睽睽同名小說的古裝大劇《尚公主》於10月23日在騰訊視頻（WeTV）全網獨播，海外地區則由串流平台Disney+同步上線。（微博@尚公主官微）

劇集由孟子義與李昀銳領銜主演。（微博@尚公主官微）

改動一：冷血奪權公主變靈動嬌女？ 女主人設柔化成導火線

引爆爭議的核心導火線是劇集對女主角「丹陽公主暮晚搖」的背景與性格重構。在小說原著中，暮晚搖曾遠赴北境和親受盡折磨，返京後心狠手辣、一心奪權；惟劇集開首將背景大幅簡化，改為她離京前往嶺南為亡母祈福，並在途中偶遇男主角言尚（李昀銳飾）。劇集為迎合大眾市場的即時觀感，大幅修剪了這份極致的暴戾與暗黑張力，孟子義詮釋出的版本更偏向外露、靈動的「嶺南甜妹」風格。

引爆爭議的核心導火線是劇集對女主角「丹陽公主暮晚搖」的背景與性格重構。（微博@尚公主官微）

劇集開首將背景大幅簡化，改為她離京前往嶺南為亡母祈福，並在途中偶遇男主角言尚（李昀銳飾）。（微博@尚公主官微）

部分原著書粉在社交平台指出：「原著暮晚搖渾身帶刺、步步為營，劇版將極致瘋批與冷血狠辣大幅軟化，削弱了暗黑張力，根本是披著原著外衣的流水線古裝偶像劇！」但支持劇集的觀眾則認為小說過於細膩的內心獨白影視化後容易顯得沉悶，節奏明快更有吸引力。

劇集為迎合大眾市場的即時觀感，大幅修剪了暮晚搖在原著中極致的暴戾與暗黑張力，孟子義詮釋出的版本更偏向外露、靈動的「嶺南甜妹」風格。（微博@孟子義工作室）

原著暮晚搖渾身帶刺、步步為營，劇集將極致瘋批與冷血狠辣大幅軟化，削弱了暗黑張力！ 網民留言

改動二：「言尚」添復仇主線 嚴肅政治博弈退居言情守護

男主角「言尚」的性格基調同樣大幅調整。小說原著中言尚背負罪臣之子身份，全憑極深城府官場步步為營，他與暮晚搖在頂層權力架構中的博弈充滿猜忌與防備。改編後，編劇雖然保留了其外表儒雅、內藏風骨的層次，卻特意為他增設了一條獨立的「罪臣洗冤復仇線」。並在開篇迅速加插大量男女主角互相護短的情節，令原本嚴肅的政治權謀戲份被延後。

改編後，編劇雖然保留了言尚外表儒雅、內藏風骨的層次，卻特意為他增設了一條獨立的「罪臣洗冤復仇線」。（微博@尚公主官微）

有劇迷直指：「原著最迷人之處在於兩隻刺蝟互相試探，劇版前幾集太急著發糖，把本該冷冽的權謀推拉過早降格為偶像劇守護。」但亦有劇迷認為，新設定令男主角的行動動機更清晰，且兩位主演在實景鏡頭下的眼神交鋒張力十足，大幅降低了純政治鬥爭戲碼的觀賞門檻。

有劇迷直指：「原著最迷人之處在於兩隻刺蝟互相試探，劇版前幾集太急著發糖，把本該冷冽的權謀推拉過早降格為偶像劇守護。」（微博@尚公主官微）

把本該冷冽的權謀推拉過早降格為偶像劇守護。 網民留言

改動三：冷峻宿命感變偶像劇套路

除了單一角色人設調整，小說原著標誌性的冷峻敘事結構亦被重新構建。製作方在原本冷峻克制的朝堂鬥爭中穿插了大量常規偶像劇互動情節，將原本暗流湧動的情感試探，過早演變為直白的情感發糖橋段。

製作方在原本冷峻克制的朝堂鬥爭中穿插了大量常規偶像劇互動情節，將原本暗流湧動的情感試探，過早演變為直白的情感發糖橋段。（微博@尚公主官微）

有劇評直指：「這部劇本質上依然跳不出『有權有勢的離地特權階層談戀愛、順便強行勵志』的古偶陳舊套路，買了嚴肅權謀的版權，轉頭卻拍成了流水線發糖機器。」熱衷追劇的網民則認為，改編必須符合大眾傳播邏輯，引人入勝才是影視化的核心。

除了單一角色人設調整，原著標誌性的冷峻敘事結構亦被重新構建。（微博@尚公主官微）

除了單一角色人設調整，原著標誌性的冷峻敘事結構亦被重新構建。（微博@尚公主官微）

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