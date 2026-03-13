職場＋醫療陸劇推介：年少有為/問心2/醫生榮譽/蜜語紀/蒸蒸日上

電影春節檔的熱度或許不如預期，可對我們這些追劇人來說，這大概是過得最充實的一個假期了——根本看不過來！在追看十年難遇的歷史劇《太平年》時，不僅每日準時守候更新，看完後還要去B站等平台刷歷史博主的解讀和網友的討論。此外，年前先後播出的三部都市劇——《秋雪漫過的冬天》《年少有為》《夜色正濃》，也必須提及。它們雖然敘事各有側重，但都融入了職場元素，因此都可以被當作職場劇看待。



平心而論，它們各自在站內的熱度值都不算高，《年少有為》騰訊視頻站內最高熱度25158，《夜色正濃》25030，《秋雪漫過的冬天》優酷站內最高熱度7069。但每一部都讓人找回了一種久違的、純粹的追劇快感，也感受到了一種創作者不必事事考慮正確，不被輿論風向牽着鼻子走的從容。觀眾只需跟着劇中人，去經歷他們的故事，感受他們的喜怒哀樂，不必急於審判誰，不必急着發泄什麼情緒，更不用跟着彈幕去喊那些空洞的口號。

也許有人會借它們不夠理想的熱度，來證明市場和觀眾的喜好已然生變，但只要我們跳出熱度值的表象，真正去看一看那些言之有物的真實討論，就會覺得，這些作品本身即是對唯熱度論的一種温和抵抗。而它們所堅守的創作態度，才是劇集能夠重新召回觀眾的基石。

跳出常規解法

作為國劇市場中距離觀眾最近，也最容易引發爭議的一個品類，職場劇的創作常年困在幾個標尺裏：人物真不真實、職場專不專業、職業精神刻畫到不到位。在此背景下，創作者也習慣從這幾個維度入手深耕，從而贏得觀眾。但這三部劇，偏偏跳出了這套解法。

若論真不真實，《年少有為》裏「越虧錢才能越賺錢」的反套路設定，幾乎脱離了普通人的日常認知，帶着強烈的戲劇化色彩。若論職場生態，《夜色正濃》中極致到近乎失真的快節奏與內卷生態，甚至讓人忍不住替角色喊冤——「一份工作而已，何至於此」。而聚焦於人物情感刻畫、涉及職場權謀的《秋雪漫過的冬天》，也沒有把「復刻職場日常」當作核心敘事目標。

倒是職業精神這個維度，三部劇都或多或少有所體現。《年少有為》是打工人的職場童話，雖然它改編自網文小說，但其核心設定類似於電影《西虹市首富》，並在此基礎上抹除了「資本對人的異化」這一稍顯殘酷的嚴肅命題，轉而書寫另一種可能：當公司不再壓榨，打工人會如何對待工作？於是我們看到，只會打遊戲的網吧大神，成了主動加班的遊戲開發人才；被其他公司優化的不得志員工，沒有了KPI的壓力後反而實現飛升；受不了原公司壓抑氣氛的富二代，做上喜歡的事業後成為了加班狂。在這個烏托邦裏，員工不再為老闆打工，而是為自己的熱愛和成長負責，從被迫工作轉向主動創造，從庸才蜕變為了奇才。

《年少有為》劇照（微博@年少有為官微）

《夜色正濃》是成年人的鈍痛。這裏的職場沒有小三上位，只有比牛馬更慘的「牛馬雞」：白天加班工作，晚上當完小三還得繼續加班；這裏的離婚沒有「姐就是女王」的打臉式逆襲，只有分手也不願得罪前夫的平衡；這裏的渣男沒有一渣到底的刻板刻畫，李東明（佟大為 飾）最後的良心發現，充分暴露了人性的灰度；這裏的職場沒有永遠的贏家，只有一輪又一輪的悲與喜輪番上演……它與《年少有為》是兩個極端，後者中有對工作的昂揚進取，而《夜色正濃》中的職場恰恰無關理想，只關乎生存。但正是這份不夠體面的刻畫，讓人看得欲罷不能，更讓人不忍苛責。

《秋雪漫過的冬天》是「好人一生平安」的治癒。不要把萍水相逢的同事，當成與己無關的陌生人；不要把矮自己一頭的競爭對手，當成可羞辱取樂的獵物；不要為了在職場中向上攀爬，就拋棄了自己的職業操守。在網絡對立情緒日益嚴重的當下，這部劇重新打撈起人與人之間，本該存有的那一份最基本的善意，並展現了這份善意所能迸發出的龐大能量。好人可以有好報，善意可以與進取共存。這份温暖，的確是去年冬天最撫慰人心的存在。

《秋雪漫過的冬天》宣傳圖（微博@秋雪漫過的冬天官微）

純血職場劇退潮

儘管《秋雪漫過的冬天》《年少有為》《夜色正濃》這三部的熱度不甚理想，但若將視野放寬便會發現，過去一年的都市職場劇，在長劇市場整體水位不高的背景下，反而成了一道亮眼的風景。

中國視聽大數據（CVB）發布的《廣播電視大屏收視報告（2025）》中，特別提及都市職場劇收視熱度走高——《蠻好的人生》《仁心俱樂部》《許我耀眼》等作品在台網兩端均有着不錯的市場表現。既有市場端的突圍，也有品質端的堅守，這或許能夠說明，職場題材仍是長劇突圍的一個重要方向。

都市劇收視熱度走高。（影視獨舌提供）

不過，翻看總台與視頻平台的2026年重點片單，卻會發現一個明顯的變化：聚焦單一職場，單寫打工人奮鬥歷程的「純血職場劇」已不多見。以揭秘行業秘辛為看點的行業劇，或以職場追愛為主線的職場情感劇，變為市場發力的重點。

其中，最成熟的醫療劇仍是選題熱門。時隔兩年，豆瓣評分漲至8.5的《問心》，終於等來了第二季。《問心2》早前殺青，原班人馬全員回歸，故事開啟新篇。這一季，周筱風（趙又廷 飾）援黔歸來，被破格提拔為東立醫院史上最年輕的心內科執行主任，與林逸（金世佳 飾）、方筱然（毛曉彤 飾）重組「三人小分隊」。理想與現實的衝突仍在，但問心無愧的信念未改。值得期待的是，全劇將呈現超40台手術，醫療案例比第一季更復雜、更前沿。想看硬核醫療劇，選它準沒錯。

《醫生榮譽》改編自婦產科專家張羽醫生的暢銷紀實作品《只有醫生知道！》，IP底本就奠定了它的專業底色。故事聚焦醫院婦產科的規培生群體——羅英瑋（宋軼 飾）、黃菲（姚安娜 飾）、周天（劉帥良 飾）幾位年輕醫生，在蕭峰（馮嘉怡 飾）、車娜（吳越 飾）、楊振軍（趙陽 飾）、錢未以（孔令美 飾）、韓仁杰（劉顯達 飾）等資深導師的嚴格帶教下，一步步直面醫術的挑戰與生命的重量。攻克難關、精進專業的同時，他們逐漸理解了醫者仁心和職業榮譽的深刻含義，也在並肩作戰中結下了深厚的同袍情誼。

從紀實文學到醫療劇，這部劇的一大看點即是對規培生群體的刻畫。作為網絡上「叫苦聲」最多的職業之一，這些還處在升級打怪路上的準醫生，他們的掙扎與成長，或許更能引起年輕人的共鳴。

《醫生榮譽》劇照（微博@醫生榮譽）

《小城良方》的關鍵詞可以提煉為：返鄉、基層、黑色幽默。天才醫生劉錚亮（肖戰 飾）遭遇人生挫折後回到家鄉，視角從三甲醫院轉入基層醫療現場。他集結起一群市井夥伴，在破解一個個難題的過程中，完成了一場反向的成長與治癒。

《我不是死神》聚焦器官捐獻協調這一生死交織的特殊場景，真實展現協調員與時間賽跑，與人性對話，在倫理壓力和情感風暴中推動生命奇蹟。這幾部醫療劇都在硬核醫療元素的基礎上尋找着新的敘事支點，或是視角下沉，或是返鄉治癒，或是鎖定新職業，部部潛力不俗。

除此之外，《蜜語紀》《閃耀如她》都是職場追愛賽道上的佼佼者。《蜜語紀》融合職場逆襲與熟齡愛情元素，真拍了「霸道總裁愛上當保潔的我」。《閃耀如她》同樣是職場奮鬥+熟齡愛情的配方，只不過把關係模式換成了「雙強CP在職場博弈中破鏡重圓」。

值得關注的還有《風華背後》《蒸蒸日上》《無可替代》《王炸》，它們分別從家族商戰、地域特色、諮詢行業、綜藝幕後等不同的切口，拓展着行業職場劇的邊界。其中，《風華背後》是典型的港風家族劇，故事落在姐妹繼承之戰，無論是豪門內鬥，還是職場與家庭關係的撕扯，都指向強情節、高戲劇濃度的路線。

《蒸蒸日上》改編自「天才捕手計劃」的非虛構文學，講述女律師蕭龍女（高葉 飾）在澡堂二樓開設律所，用平民視角處理市井案件的故事。東北地域文化和方言的注入，讓一向具有精英氣質的律政劇下沉，也讓它有了充分辨識度。

《無可替代》主打快節奏的短劇模式，諮詢行業的精英底色與人物復仇的故事線交織，屬於典型的職場爽感配方。

《王炸》則把鏡頭對準了綜藝製作這一鮮少被開掘的行業。鐵腕女製片人與綜藝新人雙女主設定，通過女性視角展現真人秀幕後的故事。題材本身就有新鮮感，若能拍出行業幕後的真實生態，或許能成為一匹黑馬。

由此可見，無論是已然落幕的三部作品，還是蓄勢待發的新劇集，都在認真做着職場劇的新探索。

結語

觀眾需要黃鐘大呂、震撼心靈、引領精神的劇目，《太平年》《沉默的榮耀》可以承擔這樣的任務；觀眾也需要嬉笑怒罵、解壓驅乏、可共情引內省的劇目，剛剛播完的三部優秀的職場劇可以承擔這樣的任務。

過去有一句祝福語叫「事業愛情雙豐收」，職場劇是可以完美融合這兩條人生線路的題材類型。在滿足剛需、徹底下沉的產品線幾乎已經被短劇所佔領的此刻，職場劇的貼身屬性、體面趣味和中觀視野將成為長劇留存觀眾的殺手鐧。

亂花漸欲迷人眼，好劇和觀眾的雙向奔赴也不見得會一帆風順。如果2026年陸續上線的職場劇，能接力呈現更多元、更紮實、更動人的品格，觀眾終會成建制歸來。

