韓版Doctor X｜光州事件倖存者彈片留腦46年　金智媛挑戰腦幹手術

由韓國知名女星金智媛主演的《Doctor X：白色黑手黨時代》（Doctor X：Mafia in White）正在Netflix熱播。第6集以1980年韓國「5·18光州民主化運動」倖存者吳尚范（河成光飾）的故事作主線，講述他在12歲那年的鎮壓中頭部中彈，受限於當年醫術，彈片在腦內一留便是46年，靠長年吞服止痛藥捱過痙攣、癲癇、頭痛與幻覺。天才外科醫生桂水晶（金智媛飾）卻在全院無人敢接手的情況下主動請纓執刀，更對患者點破「若手術成功，或許再也見不到幻覺中的哥哥」，劇情結尾更安排當年鎮壓平民的虛構前總統與受害者同框，加害者與受害者的強烈對比惹哭大批網民。



由韓國知名女星金智媛主演的《Doctor X：白色黑手黨時代》（Doctor X：Mafia in White）正在熱播！（IG@sbsdrama.official）

46年彈片折磨 全院無人敢接手執刀

劇中，吳尚范自12歲起因腦內彈片，46年來飽受後遺症折磨，陣發性痙攣、癲癇發作、持續頭痛，止痛藥幾乎不離手。從醫學角度而言，該彈片極度貼近腦幹，手術成功率極低，一旦失手，責任將由主刀醫生獨自承擔，正是這份極高風險，令救曙大學西南醫療中心全院外科醫生望而卻步。

吳尚范自12歲起因腦內彈片，46年來飽受後遺症折磨。（《Doctor X》劇照）

吳尚范飽受後遺症折磨，止痛藥幾乎不離手。（《Doctor X》劇照）

桂水晶請纓主刀背後 戰地義工記憶與光州重疊

第6集開場特別回溯桂水晶過往在內戰國家拉戈塔（Lagota）擔任醫療義工的經歷，少年巴拉卡（Baraka）曾哀求她搶救中槍的妹妹奈瑪（Neema）。這段沉重的戰地回憶，與吳尚范的創傷互相照應，同樣是槍傷、同樣是救人與被救的無奈虧欠。當救曙大學西南醫療中心的同事以「成功率低、關注度高」為由紛紛迴避時，只有桂水晶堅定站出來說：「我來做，由我來主刀。」

桂水晶過往在內戰國家拉戈塔（Lagota）擔任醫療義工，巴拉卡（Baraka）哀求她搶救中槍的妹妹奈瑪（Neema）。（《Doctor X》劇照）

少年巴拉卡（Baraka）哀求桂水晶搶救中槍的妹妹奈瑪（Neema）。（《Doctor X》劇照）

救曙大學西南醫療中心的同事以「成功率低、關注度高」為由紛紛迴避手術。（《Doctor X》劇照）

救曙大學西南醫療中心的同事紛紛迴避該手術。（《Doctor X》劇照）

只有桂水晶堅定站出來說：「我來做，由我來主刀。」（《Doctor X》劇照）

吳尚范拒絕手術 怕再也見不到哥哥

真正令吳尚范拒絕手術的，並非單純懼怕風險。桂水晶察覺，吳尚范不時望著其他地方，其實那是他看見已故兄長的幻影。她如實相告：手術若能消除顱內壓，幻覺或會隨之消失，他可能再也「見不到」哥哥，對活在愧疚裡的他而言，這道幻影不是病，而是活下去的依憑，所以他選擇拒絕手術。他早前便說過：「一切都是我的錯，既然死似乎輕鬆，我想用這樣痛苦地活著來贖罪。」取彈與否，於是成為一則關於「人有沒有權選擇如何承載記憶」的倫理難題。

真正令吳尚范拒絕手術的，並非單純懼怕風險。（《Doctor X》劇照）

桂水晶察覺，吳尚范不時望著其他地方，其實是他看見已故兄長的幻影。（《Doctor X》劇照）

桂水晶如實相告：手術若能消除顱內壓，幻覺或會隨之消失，吳尚范可能再也「見不到」哥哥。（《Doctor X》劇照）

吳尚范早前便說過：「一切都是我的錯，既然死似乎輕鬆，我想用這樣痛苦地活著來贖罪。」（《Doctor X》劇照）

光州不止背景 彈片成歷史鐵證

第6集將1980年5·18光州民主化運動（全斗煥軍政府鎮壓、平民死傷慘重）作為故事背景，劇中提及的彈片更是戒嚴軍直升機向平民槍擊的物證。韓國官方『5·18民主化運動真相查明調查委員會』（又譯：5·18民主化運動真相調查委員會）歷經多年調查並發表報告，確立戒嚴軍曾以直升機向平民掃射；依據韓國官方補償審議及光州民運有功人員統計，認定的死亡與失蹤者逾200人，受傷及遭羈押後遺症者逾4,000人。

第6集將1980年5·18光州民主化運動（全斗煥軍政府鎮壓、平民死傷慘重）作為故事背景。（《Doctor X》劇照）

劇集結尾更安排當年下令向平民開槍的虛構前總統池斗錫（Ji Du-seok）因病被直升機送院，與受害者並置，形成加害者與受害者的強烈對比。