Doctor X｜金智媛心理戰制裁瘋醫　張勝祖器官刻字惡行曝光遭捕

【Netflix】韓版《Doctor X：白色黑手黨時代》（Doctor X：Mafia in White）第5集中金智媛飾演的桂水晶（又譯：桂秀晶），終於對曾在病人肝臟刻下姓名縮寫的「變態醫生」羅大一（張勝祖飾）展開「制裁」。承接早前羅大一於患者器官烙下「DN」的伏筆，第5集劇情交代桂水晶如何替受害者討回公道。



桂水晶先向病人坦白真相，其後羅大一因病登上手術台由桂水晶主刀，她更用茄汁在其蛋包飯寫下「DN」警告；羅大一到急症室持刀鬧事，被張熙淑（李姃垠飾）制服並遭拘捕。羅大一被捕後醫院院長夫勝權（孫賢周飾）去探訪他，更怒斥他將病人當工具，揚言即使賠上職位，也要讓他的醫生執照永久遭吊銷，成為這場「制裁」最致命的一擊。



韓版《Doctor X：白色黑手黨時代》（Doctor X：Mafia in White）第5集中金智媛飾演的桂水晶（譯桂秀晶），終於對曾在病人肝臟刻下姓名縮寫的「變態醫生」羅大一（張勝祖飾）展開「制裁」。（IG@sbsdrama.official）

羅大一「刻字」惡行 早埋伏筆

由張勝祖飾演的外科教授羅大一於第3集登場，軍醫出身的他起初以暖男形象示人。然而劇情揭穿他過往為藥廠職員權忠賢（吳正澤飾）進行手術時，竟私自在對方肝臟烙下「DN」兩個英文字母，這正是「Doctor Na Dae-il（羅大一醫生）」的個人縮寫，展現扭曲的控制心理，震撼戲碼令網民直呼羅大一是「韓劇史上最變態的瘋子醫生」。

由張勝祖飾演的外科教授羅大一於第3集登場，軍醫出身的他起初以暖男形象示人。（IG@sbsdrama.official）

羅大一（張勝祖飾）私自在權忠賢（吳正澤飾）肝臟烙下「DN」兩個英文字母。（《Doctor X》劇照）

蛋包飯茄汁寫「DN」警告 急症室揮刀落網

第5集劇情中，桂水晶堅持知情權，將器官刻字一事告知權忠賢。權忠賢一度為家人忍氣吞聲，但桂水晶看到權忠賢幸福的一家，加上羅大一持續當面挑釁，連實習醫生也在病房門口當面譏諷羅大一：「你也是醫生？」桂水晶隨即決定代權忠賢復仇。

桂秀晶堅持知情權，將器官刻字一事告知權忠賢，權忠賢一度為家人忍氣吞聲。（《Doctor X》劇照）

實習醫生在權忠賢病房門口當面譏諷羅大一：「你也是醫生？」（《Doctor X》劇照）

當羅大一因肝臟問題被送上手術台由桂水晶主刀後，她在其蛋包飯以茄汁寫「DN」作為心理警告。陷入「自己肝臟可能也被刻字」極度恐懼中的羅大一，去翻查了手術室閉路電視監控錄影，畫面顯示桂水晶在手術中凝視其肝臟並露出意味深長表情。失控的羅大一闖入急症室揮刀威脅，最終被張熙淑（李姃垠飾）以摔跤技巧制服，並以特殊暴行及醫院鬧事罪被捕。桂水晶警告他：「今後你生病或受傷，主刀醫生絕對是我，你的身體由我打開，也由我關上。」

桂水晶在羅大一的蛋包飯上以茄汁寫下「DN」作為心理警告。（網上圖片）

陷入「自己肝臟可能也被刻字」極度恐懼中的羅大一，去翻查了手術室閉路電視監控錄影。（《Doctor X》劇照）

畫面顯示桂水晶在手術中凝視羅大一的肝臟並露出意味深長表情。（《Doctor X》劇照）

失控的羅大一闖入急症室揮刀威脅，最終被張熙淑（李姃垠飾）以摔跤技巧制服。（網上圖片）

羅大一被張熙淑（李姃垠飾）制服。（IG@sbsdrama.official）

羅大一不知悔改 執照恐永久不保

羅大一被捕羈押後，醫院院長夫勝權（孫賢周飾）親自探監。院長直接痛斥他身為醫生卻將病人淪為滿足私慾的工具，此時羅大一仍盤算以「初犯、因壓力導致辨識能力減弱、有近20年軍醫資歷」為由，妄想服刑期滿後取回執照。院長隨即正色警告，哪怕賠上自己的職位，也要讓羅大一的醫生執照被永久吊銷：「因為你，我不得不讓最危險的醫生進了我的醫院。」

夫勝權直接痛斥羅大一身為醫生卻將病人淪為滿足私慾的工具。（《Doctor X》劇照）

羅大一仍盤算以「初犯、因壓力導致辨識能力減弱、有近20年軍醫資歷」為由，妄想服刑期滿後取回執照。（《Doctor X》劇照）

夫勝權正色警告：「因為你，我不得不讓最危險的醫生進了我的醫院。」（《Doctor X》劇照）

羅大一拿到了最終的病理切片報告，他雙手顫抖地翻開，赫然發現上面的診斷結果寫著「良性」，這意味著他體內的腫瘤根本不需要進行任何切除手術。但因為恐懼桂水晶「報復」所以在心理崩潰下持刀鬧事，不僅讓自己身陷囹圄、聲名狼藉，甚至還白白挨了一刀上手術台。明白自己從頭到尾都被桂水晶的心理戰玩弄於股掌之間，羅大一在獄中抓狂咆哮，徹底精神崩潰。

羅大一拿到了最終的病理報告，赫然發現上面的診斷結果寫著「良性」。（《Doctor X》劇照）