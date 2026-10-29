《嫁金釵》《早春晴朗》為何爆紅？劇評人分析內地劇2大流量密碼

內地劇評人近期一句「古偶困守大女主，現偶奔向大床房」的爆紅網評，在各大社交平台引起廣泛共鳴！這句調侃一針見血地揭示當下兩類偶像劇的創作怪圈，古裝劇離不開「大女主」招牌，現代劇則爭相以高密度親熱戲搏眼球。看似精準討好觀眾渴求的「爽感」，實則只勾起情感渴望卻無法妥善安放，令觀眾愈看愈難受。本文梳理這股影視文化現象，並以古裝劇《嫁金釵》與現代劇《早春晴朗》為例深入剖析。



古裝劇離不開「大女主」招牌，本文以古裝劇《嫁金釵》為例深入剖析影視文化現象。（微博@嫁金釵官微）

現代劇爭相以高密度親熱戲搏眼球，本文以現代劇《早春晴朗》為例深入剖析影視文化現象。（微博＠早春晴朗官博）

古偶篇：「大女主」成招牌 高位男主仍是靈魂

這段時間以來，「大女主」幾乎成為古裝偶像劇的標準宣傳標籤。以近日熱播由田曦薇及閆桉主演的《嫁金釵》為例，劇集被定位為「古裝大女主替嫁權謀劇」，講述流落民間的真千金「阿醜」（劇中簡體字寫「阿丑」），被迫替嫁給重傷昏迷的國公府世子陸濯（閆桉飾）「沖喜」，田曦薇在劇中一人分飾兩角，該劇正於央視八套（CCTV-8）、優酷及Netflix熱播。

由田曦薇及閆桉主演的《嫁金釵》被定位為「古裝大女主替嫁權謀劇」。（微博@嫁金釵官微）

流落民間的真千金「阿醜」（劇中簡體字寫「阿丑」），被迫替嫁給重傷昏迷的國公府世子陸濯（閆桉飾）「沖喜」。（微博@嫁金釵官微）

田曦薇在劇中一人分飾兩角，《嫁金釵》央視八套（CCTV-8）、優酷及Netflix熱播。（微博@嫁金釵官微）

但值得留意的是，此劇雖被不少評論形容為「雙強」（男女主勢均力敵），但其設定仍沿用「民間孤女嫁入權貴世家」的老套框架，男主陸濯身兼國公府世子與邊關名將，權柄始終高人一等。這正是圈內觀察所指的結構陷阱，女主形象不斷升級，從女將軍到經商奇才，男主卻總要手握更高權柄壓她一頭，本質上仍以高位男性成全觀眾對男性魅力的滿足。有網民便感慨，觀眾要的是真正獨立的女主，而非換了包裝仍被男主拯救的老套路。

《嫁金釵》雖被不少評論形容為「雙強」（男女主勢均力敵），但其設定仍沿用「民間孤女嫁入權貴世家」的老套框架。（微博@嫁金釵官微）

男主陸濯身兼國公府世子與邊關名將，權柄始終高人一等。（微博@嫁金釵官微）

女主形象不斷升級，男主卻總要手握更高權柄壓她一頭，本質上仍以高位男性成全觀眾對男性魅力的滿足。（微博@嫁金釵官微）

圈內觀察所指的結構陷阱，本質上仍以高位男性成全觀眾對男性魅力的滿足。（微博@嫁金釵官微）

現偶篇：《早春晴朗》點火 親密戲成現偶新賣點

現代偶像劇集體轉向以親密戲博眼球，以由井柏然與孫千主演的《早春晴朗》為例。故事圍繞北漂（指離鄉到北京闖蕩打工的年輕人）職場新人尚之桃（孫千飾）與毒舌廣告總監欒念（井柏然飾）展開，兩人從針鋒相對，發展出一段長達6年的隱秘「地下戀」，其後因誤會分開，多年後重逢，欒念放下傲氣展開「追妻」，最終勢均力敵、破鏡重圓。劇集以成年人愛情裡的克制、拉扯與女性成長為賣點，北漂打工、廣告行業等現實細節亦獲好評。

《早春晴朗》的爆紅密碼，正是一場場充滿性張力的親密戲。（微博＠早春晴朗官博）

《早春晴朗》主打成年人愛情裡的克制、拉扯與女性成長，北漂打工、廣告行業等現實細節亦獲好評。（微博＠早春晴朗官博）

多年後重逢，欒念放下傲氣展開「追妻」，最終勢均力敵、破鏡重圓。（微博＠早春晴朗官博）

這部劇的爆紅密碼，正是一場場充滿性張力的親密戲。劇版開篇即直接切入男女主的親密關係，捨棄慢熱鋪墊；各種深吻氛圍感鏡頭，成為社交平台廣泛流傳的爆紅名場面，網民直呼「內地現偶終於不裝了」。它更成為內地劇集首度系統性引入專業親密戲指導（蔡嘉茵）的案例，足見親密戲在製作與宣傳上的核心地位，正是憑高濃度的性張力勾起觀眾，才點燃了這輪現偶以親密戲搏眼球的風潮。

《早春晴朗》的爆紅密碼，是一場場充滿性張力的親密戲。（《早春晴朗》劇照）

《早春晴朗》開篇即直接切入男女主的親密關係，捨棄慢熱鋪墊。（《早春晴朗》劇照）

《早春晴朗》各種深吻氛圍感鏡頭，是社交平台廣泛流傳的名場面。（《早春晴朗》劇照）

《早春晴朗》各種深吻氛圍感鏡頭，成為社交平台廣泛流傳的爆紅名場面。（《早春晴朗》劇照）

殊途同歸：只蹭紅利 不付敘事成本

無論是古偶的「大女主」，還是現偶的「大床房」，本質上都是創作者向特定觀眾群的情感需求進行廉價討好。劇方樂於用一個個高光片段和吸睛噱頭收割流量，卻拒絕為讓這些概念真正成立而付出應有的敘事成本，最終送到觀眾手上的，不僅反映出編劇團隊在面對複雜現實議題時的敘事無力，更讓內地偶像劇在經歷了規模化擴張後，陷入了「高流量、低留存、無回味」的品質困局。

古偶的「大女主」本質上也是創作者向特定觀眾群的情感需求進行廉價討好。（微博@嫁金釵官微）

現偶的「大床房」本質上也是創作者向特定觀眾群的情感需求進行廉價討好。（微博＠愛唱歌的小7影片截圖）

劇方樂於用一個個高光片段和吸睛噱頭收割流量。（微博＠早春晴朗官博）