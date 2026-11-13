偽裝戀愛｜任時完摔進貓砂盆！薛仁雅王子抱　毛巾滑脫超爆笑

由任時完、薛仁雅主演的全新韓劇《我的有罪之人》（又名《偽裝戀愛》、Love in Disguise）改編自網絡小說及網漫《為什麼不知道是女人？》於tvN播出，並在Amazon Prime Video同步上線。故事講述泰剛集團財閥三世尹以俊（任時完飾）因貼身私人秘書韓恩英陳屍辦公室置物櫃而淪為命案頭號嫌疑人。特種部隊出身的女刑警姜在熙（薛仁雅飾）則女扮男裝，應聘男性私人秘書潛伏在其身邊暗中查案。本應是劍拔弩張的貓鼠遊戲，豈料爆笑場面接踵而至，嚴肅的懸疑氣氛反被極具反差的喜感全面蓋過。



由任時完、薛仁雅主演的全新韓劇《我的有罪之人》（又名《偽裝戀愛》、Love in Disguise）改編自網絡小說及網漫《為什麼不知道是女人？》於tvN播出，並在Amazon Prime Video同步上線。（IG@tvn_drama）

面試問「殺過人嗎」 面試官反被掀翻在地

尹以俊聘請私人秘書時不看重學歷與履歷，最看重武術實力與保鑣經驗。面試當日，尹以俊因為姜在熙是特種部隊出身，便順勢拋出第二個問題：「你殺過人嗎？」姜在熙坦言曾親眼目睹過，在軍旅生涯中，一位前輩因她一時猶豫而喪生。尹以俊再追問：「如果殺害你前輩的人就在面前，你會怎麼做？」姜在熙被往事情緒淹沒，當場將這位面試官過肩摔在梳化上，最終因「襲擊尹以俊」而落選。

尹以俊因為姜在熙是特種部隊出身，便順勢拋出第二個問題：「你殺過人嗎？」（《我的有罪之人》劇照）

姜在熙坦言曾親眼目睹過，在軍旅生涯中，一位前輩因她一時猶豫而喪生。（《我的有罪之人》劇照）

尹以俊再追問：「如果殺害你前輩的人就在面前，你會怎麼做？」（《我的有罪之人》劇照）

姜在熙被往事情緒淹沒，當場將尹以俊過肩摔在梳化上。（《我的有罪之人》劇照）

姜在熙被往事情緒淹沒，當場將這位面試官過肩摔在梳化上。（《我的有罪之人》劇照）

姜在熙最終因「襲擊尹以俊」而落選。（《我的有罪之人》劇照）

這場「荒謬的面試混亂」成為劇集首個爆笑高潮，其後姜在熙在停車場阻止韓恩英家屬襲擊尹以俊，因而獲入職機會。尹以俊開出的受聘條件是「必須將我放在首位、無條件喜歡我」，姜在熙一句「我會喜歡你的」正式入職。

尹以俊開出的受聘條件是「必須將我放在首位、無條件喜歡我」。（《我的有罪之人》劇照）

姜在熙一句「我會喜歡你的」正式入職。（《我的有罪之人》劇照）

愛貓Jerry突襲釀慘劇 任時完摔進貓砂盆

第2集，姜在熙從洗手間出來後被尹以俊的愛貓Jerry（結莉）嚇得向後急退，不慎撞上尹以俊，令他整個人臉朝下栽進貓砂盆。上一秒仍是高冷多疑、滴水不漏的財閥繼承人，下一秒滿臉貓砂呆立當場，前後反差成為網民瘋狂截圖的名場面。

姜在熙從洗手間出來後被尹以俊的愛貓Jerry（結莉）嚇得向後急退。（《我的有罪之人》劇照）

姜在熙被Jerry（結莉）嚇得向後急退，不慎撞上尹以俊。（《我的有罪之人》劇照）

姜在熙不慎撞上尹以俊，尹以俊整個人臉朝下栽進貓砂盆。（《我的有罪之人》劇照）

尹以俊上一秒仍是高冷多疑、滴水不漏的財閥繼承人，下一秒滿臉貓砂呆立當場。（《我的有罪之人》劇照）

薛仁雅「王子抱」救駕 少爺浴巾意外滑脫

第2集尾段，尹以俊剛洗完澡、只圍着浴巾便走出房間，並走近姜在熙為日前誤會道歉。此時姜在熙因為要壓住慌張、生怕女兒身曝光，只能將不斷靠近的尹以俊推開。尹以俊重心不穩差點跌倒，她出於保鑣本能以「王子抱」扶住他，浴巾卻當場滑脫，場面既曖昧又尷尬。

尹以俊剛洗完澡、只圍着浴巾便走出房間。（IG@tvn_drama）

姜在熙只能將不斷靠近的尹以俊推開，尹以俊重心不穩差點跌倒。（《我的有罪之人》劇照）

有網民留言：「看得人替她捏一把汗，那種怕被發現、又要顧住對方的兩難，幫上司收拾突發殘局時完全能體會。」亦有人打趣：「這位保鑣既要查案又要救駕，應該要求加薪。」

姜在熙出於保鑣本能以「王子抱」扶住尹以俊。（IG@tvn_drama）

尹以俊重心不穩差點跌倒，姜在熙出於本能以「王子抱」扶住他。（《我的有罪之人》劇照）