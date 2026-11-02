《玉簟秋》大結局虞昶軒戰死！丞磊演「偽二世祖真城府」少帥獲讚

由丞磊與徐若晗領銜主演的民國情感劇《玉簟秋》於11月1日迎來40集虐心大結局。丞磊飾演的少帥「虞昶軒」最終戰死沙場，配角群亦幾乎全員犧牲。該劇自開播以來話題不斷，丞磊憑藉細膩的微表情與「15秒翻面吻」等名場面人氣急升，成功從微短劇轉戰長篇大製作，證明其駕馭複雜情感的演技，帶動「丞磊把虞昶軒演活了」的話題成為網上熱話。



由丞磊與徐若晗領銜主演的民國情感劇《玉簟秋》於11月1日迎來40集虐心大結局。（微博＠丞磊）

丞磊飾演的少帥「虞昶軒」最終戰死沙場，配角群亦幾乎全員犧牲。（微博＠丞磊）

丞磊「偽二世祖」與「真城府」的雙面演技

丞磊飾演的虞昶軒，是南懷陸軍部參謀兼虞家五少。這個角色最具挑戰性之處在於其極致的雙面性。在父親與外人眼中，他是一個沉迷麻將、遊手好閒的紈絝子弟，但實際上卻是暗中佈局、殺伐果斷的軍閥將領。

丞磊飾演的虞昶軒，是南懷陸軍部參謀兼虞家五少。（《玉簟秋》劇照）

《玉簟秋》中，在父親與外人眼中，虞昶軒是一個沉迷麻將、遊手好閒的紈絝子弟。（《玉簟秋》劇照）

丞磊在處理這種反差時，並未流於表面的誇張演繹，而是精準地把握了適合長篇劇集的留白和微表情。在打麻將、叼煙、抬眸推牌等名場面中，他展現出漫不經心的姿態，但眼底卻暗藏算計，將「偽二世祖、真城府」的人物底色立體地呈現在觀眾面前。

丞磊洗牌、咬煙、推牌等一連串動作行雲流水，將二世祖少帥隨性卻不失威嚴的姿態展現得淋漓盡致。（《玉簟秋》劇照）

丞磊在打麻將、叼煙、抬眸推牌等名場面中，他展現出漫不經心的姿態，但眼底卻暗藏算計，將「偽二世祖、真城府」的人物底色立體地呈現在觀眾面前。（微博＠丞磊）

爭議中見張力 15秒吻戲掀網民熱討

除了權謀算計，虞昶軒的情感線亦是劇中的核心看點。劇集初期，虞昶軒對徐若晗飾演的女學生葉平君展開步步緊逼的攻勢，當中「水刑」逼供等極端情節一度惹來網民熱烈討論，但無阻劇集收視高企。隨著關係推進，丞磊將佔有慾逐漸收斂為深沉的守護。特別是一段在網上瘋傳的臥室戲碼，兩人長達15秒的「翻面吻」成為討論度最高的親密名場面，丞磊透過克制而具侵略性的肢體語言，演活了兩人之間的曖昧拉扯。

丞磊對徐若晗實施濕布蓋臉、澆水逼供的酷刑「水刑」。（《玉簟秋》劇照）

丞磊與徐若晗長達15秒的「翻面吻」成為討論度最高的親密名場面（微博＠電視劇玉簟秋影片截圖）

虞昶軒的情感線亦是劇中的核心看點。（微博＠電視劇玉簟秋）

虞昶軒戰死古北口 殉國昇華家國悲壯

《玉簟秋》打破了一般言情劇的大團圓慣例，結局中虞昶軒化悲痛為力量，為救國戰死沙場，將個人情感昇華為家國大義。丞磊憑藉該劇的熱播，其人氣與身價均水漲船高。媒體與觀眾盛讚他演活了角色的悲劇色彩，其深情眼神更讓他被網民封為新一代「百搭男神」，與多位女星合作均具極強CP感。

《玉簟秋》打破了一般言情劇的大團圓慣例，結局中虞昶軒化悲痛為力量，為救國戰死沙場，將個人情感昇華為家國大義。（微博＠丞磊）

《玉簟秋》打破了一般言情劇的大團圓慣例，結局中虞昶軒化悲痛為力量，為救國戰死沙場，將個人情感昇華為家國大義。（微博＠丞磊）

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