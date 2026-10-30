玉簟秋｜徐若晗目睹火災恢復記憶　憑一枚鈕扣認定丞磊是殺母仇人

由丞磊、徐若晗主演的民國劇《玉簟秋》正在湖南衛視與芒果TV熱播，目前官方已落實11月1日以超前點映直通大結局。正當觀眾還在沉浸於兩人新婚的甜蜜，隨後流出的劇情讓虐度直線飆升，失憶的葉平君（徐若晗飾）在街頭一場大火中記憶復甦，憑一枚虞家軍鈕扣認定枕邊人虞昶軒（丞磊飾）是害死母親的兇手；她留書出走，卻在途中遭地痞圍堵推撞、跌落階梯重創腹部，送院後證實兩個月身孕保不住。



由丞磊、徐若晗主演的民國劇《玉簟秋》正在湖南衛視與芒果TV熱播，目前官方已落實11月1日以超前點映直通大結局。（微博@電視劇玉簟秋）

街頭目睹火災恢復記憶 誤會丈夫為殺母仇人

葉平君早前因拼命救母而重傷昏迷、喪失記憶，被虞昶軒接回虞府。虞昶軒特意隱瞞了葉平君母親死於大火的真相，並在虞昶軒的悉心照料下與其相愛。然而，命運並未就此放過她，葉平君在街頭目睹一場火災時，受濃煙刺激重新觸發了對母親葬身火海的痛苦記憶。

葉平君早前因拼命救母而重傷昏迷、喪失記憶。（微博@電視劇玉簟秋影片截圖）

葉平君被虞昶軒接回虞府，在虞昶軒的悉心照料下葉平君重新與其相愛。（微博@電視劇玉簟秋影片截圖）

葉平君在街頭目睹一場火災時，受濃煙刺激重新觸發了對母親葬身火海的痛苦記憶。（微博@電視劇玉簟秋預告片截圖）

葉平君在火災現場，發現一枚刻有虞家軍徽的鈕扣，結合剛剛恢復母親葬身火海的慘痛記憶以及得知懷孕的消息，雙重打擊之下，她認定自己最深愛的丈夫虞昶軒，就是害死母親的幕後兇手。無法面對現實的她，在極度崩潰與絕望之中，選擇收拾行裝不告而別，獨自前往泗平鎮。

葉平君發現一枚刻有虞家軍徽的鈕扣，她認定自己最深愛的丈夫虞昶軒，就是害死母親的幕後兇手。（微博@小純帝影片截圖）

葉平君得知懷孕的消息。（微博@電視劇玉簟秋預告片截圖）

葉平君在極度崩潰與絕望之中，選擇收拾行裝不告而別，獨自前往泗平鎮。（微博@電視劇玉簟秋預告片截圖）

泗平鎮途中遭地痞圍堵 墜下台階重創腹部

悲劇在葉平君前往泗平鎮火車站的途中發生，孤身一人的葉平君在路上遭到數名流氓圍堵騷擾，在拉扯推撞之間，她不慎腹部受重創並大量出血，路人隨後緊急將她送往醫院搶救。經醫生全力救治後，由於傷勢過重，腹中胎兒最終未能保住。

葉平君在路上遭到數名流氓圍堵騷擾，在拉扯推撞之間，她不慎腹部受重創並大量出血。（微博@電視劇玉簟秋預告片截圖）

葉平君不慎腹部受重創並大量出血，路人隨後緊急將她送往醫院搶救。（微博@電視劇玉簟秋預告片截圖）

自認天意隱姓埋名 虞昶軒瘋狂搜尋

從病床上醒來的葉平君得知流產噩耗，心神俱碎，她認為這個孩子的離去是「天意」，說明自己與虞昶軒之間注定是一場孽緣，遂決定躲藏在泗平鎮開花店生活，拒絕再與虞家有任何瓜葛。而另一邊，虞昶軒正滿城瘋狂搜尋妻子的下落，對妻子懷孕及流產的慘劇依然毫不知情。

從病床上醒來的葉平君得知流產噩耗，心神俱碎，她認為這個孩子的離去是「天意」。（微博@亂亂影片截圖）

另一邊，虞昶軒正滿城瘋狂搜尋葉平君的下落，對葉平君懷孕及流產的慘劇依然毫不知情。（微博@電視劇玉簟秋預告片截圖）

虞昶軒滿城瘋狂搜尋葉平君的下落，對葉平君懷孕及流產的慘劇毫不知情。（微博@電視劇玉簟秋預告片截圖）

這段虐心劇情引發大量追劇網民的共鳴與心疼，有網民留言感慨「平君真的太苦了，好不容易重新相信愛情，結果命運又開這種殘忍的玩笑」、「這階段真的是太虐了」、「誤會加上失去孩子，這對CP簡直是被命運推著往絕路走」。

這段虐心劇情引發大量追劇網民的共鳴與心疼。（微博@電視劇玉簟秋）