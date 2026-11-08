《今天是太陽雨》登Netflix｜楊超越董思成撐傘對望滲文青浪漫感

由知名導演貓的樹（Cattree）執導，楊超越、董思成（藝名：WINWIN）領銜主演的青春治癒劇《今天是太陽雨》已於11月6日在芒果TV全網獨播，並於11月11日晚間在湖南衛視金鷹獨播劇場首播。備受海外劇迷關注的國際串流版權亦同步落實，官方確認劇集將自11月6日起在Netflix全球同步上線。



官方釋出的宣傳海報中，見到男女主角於雨中撐著透明雨傘對望，清新的日系微光調色呼應著「雨還沒停，陽光已從你來的方向照進生活」之浪漫意境，引發全網轟動。



由知名導演貓的樹（Cattree）執導，楊超越、董思成（藝名：WINWIN）領銜主演的青春治癒劇《今天是太陽雨》會在Netflix同步播放。（微博@今天是太陽雨官微）

由知名導演貓的樹（Cattree）執導，楊超越、董思成（藝名：WINWIN）領銜主演的青春治癒劇《今天是太陽雨》會在Netflix同步播放。（微博@今天是太陽雨官微）

貓的樹鏡頭美學再出招 透明雨傘對望文青氛圍感十足

擅長捕捉細膩情緒與微光色調的導演貓的樹，此番再度發揮其標誌性的清新鏡頭語言。官方定檔海報中，男女主角身處濕漉街頭，各自手持一把透明雨傘，在斑駁陽光與水氣倒影中默默相視。

擅長捕捉細膩情緒與微光色調的導演貓的樹，此番再度發揮其標誌性的清新鏡頭語言。（微博@今天是太陽雨官微）

網民盛讚：貓的樹美學從未失手

畫面兼具雨天的沉鬱與破曉的暖意，將「太陽雨」象徵苦難與溫柔並存的核心寓意展現得淋漓盡致。極富日系空氣感的文藝調色令不少劇迷讚不絕口，紛紛留言盛讚「貓的樹美學從未失手」、「光是撐傘對望的畫面就美如Wallpaper」。

男女主角身處濕漉街頭，各自手持一把透明雨傘，將「太陽雨」象徵苦難與溫柔並存的核心寓意展現得淋漓盡致。（微博@今天是太陽雨官微）

光是撐傘對望的畫面就美如Wallpaper！ 網民留言

楊超越搭檔董思成組神級顏值CP 雨中對望演繹雙向救贖

選角陣容同樣引爆全網期待。女主角楊超越飾演背負家庭重擔、靠半工讀維持學業的生物系堅韌少女「鄭雨」，男主角則由前韓國男團NCT分隊威神V（WayV）成員董思成出演，飾演因變故陷入自我封閉的少年「陳硯周」。

女主角楊超越飾演背負家庭重擔、靠半工讀維持學業的生物系堅韌少女「鄭雨」。（微博@今天是太陽雨官微）

男主角則由前韓國男團NCT分隊威神V（WayV）成員董思成出演，飾演因變故陷入自我封閉的少年「陳硯周」。（微博@今天是太陽雨官微）

兩位新生代高顏值代表在劇中打破流水線式的速食戀愛劇，從校園爭奪獎學金的死對頭，逐漸走向互相扶持與彼此治癒。兩張精緻臉孔在雨絲洗刷下更顯純粹，微表情間的心動試探張力十足，被觀眾譽為「顏值天才的同框盛宴」。

兩位新生代高顏值代表在劇中打破流水線式的速食戀愛劇，從校園爭奪獎學金的死對頭，逐漸走向互相扶持與彼此治癒。（微博@今天是太陽雨官微）

Netflix全球同步上線 芒果TV會員連更

官方海報與定檔公告明確標示「11月6日起，NETFLIX全球同步上線」，與此同時，中國內地網絡由芒果TV獨家聯播，自11月6日中午12時起推行「會員每日連播不斷更」的高頻排播機制，SVIP用戶更享每日搶先看特權；11月11日起則進駐湖南衛視黃金檔雙軌接力。這種集結國際頂級串流與內地衛星電視首播的跨平台組合，展現出出品方芒果TV與製作團隊對劇集品質的高度信心。

官方海報與定檔公告明確標示「11月6日起，NETFLIX全球同步上線」，與此同時，中國內地網絡由芒果TV獨家聯播，自11月6日中午12時起推行「會員每日連播不斷更」的高頻排播機制，SVIP用戶更享每日搶先看特權。（微博@今天是太陽雨官微）

官方海報與定檔公告明確標示「11月6日起，NETFLIX全球同步上線」，與此同時，中國內地網絡由芒果TV獨家聯播，自11月6日中午12時起推行「會員每日連播不斷更」的高頻排播機制，SVIP用戶更享每日搶先看特權。（微博@今天是太陽雨官微）

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