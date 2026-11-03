玉簟秋｜徐若晗演說遭批似「背課文」　網民負評掀「配音挑戰」

由丞磊與徐若晗領銜主演的全新民國愛情劇《玉簟秋》，日前迎來第40集大結局。正值劇集播畢落幕之際，女主角徐若晗卻因一段街頭原聲對白片段陷入輿論風暴。劇中一場本應熱血悲壯的愛國救國演說，因徐若晗語氣平淡發虛，遭大批網民譏諷猶如小學生在「背課文」。



相關片段亦迅速在各大社交平台掀起「配音挑戰」熱潮，與此同時，不少劇迷搬出李沁《追風者》中的台詞片段作對比，直言兩者情緒渲染力差距明顯，令年輕演員「台詞基本功」這問題再度成為網民熱話。



正值劇集播畢落幕之際，女主角徐若晗卻因一段街頭原聲對白片段陷入輿論風暴。（微博＠電視劇玉簟秋）

不少劇迷搬出李沁在大熱諜戰劇《追風者》中的經典對白場面作跨劇對照。（微博＠電視劇追風者）

一段民國演說 如何點燃全網熱議

《玉簟秋》以軍閥割據的民國時代為背景，徐若晗在劇中飾演家道中落的堅毅女學生葉平君。劇中有一場街頭演說戲，是葉平君向群眾陳述外敵覬覦國土的危機，重點對白是：「日本朝野上下，視我中華為其囊中之物，遠非一日。民國四年，夷狄虎視，多少國民痛心疾首，但怨天尤人是沒有用的。」

《玉簟秋》以軍閥割據的民國時代為背景，徐若晗在劇中飾演家道中落的堅毅女學生葉平君。（微博＠電視劇玉簟秋）

《玉簟秋》中有一場街頭演說戲，是葉平君向群眾陳述外敵覬覦國土的危機。（微博＠電視劇玉簟秋預告片截圖）

這段理應悲憤激昂、振奮人心的街頭救亡演說，採用了演員徐若晗的原聲演繹，而非由專業配音員後期代配。然而片段播出後，卻被觀眾狠批聲線單薄軟弱，字句之間毫無起伏頓挫，完全無法傳遞出國難當頭的悲壯與號召力，甚至在各大社交平台掀起「配音挑戰」熱潮。

這段理應悲憤激昂、振奮人心的街頭救亡演說，採用了演員徐若晗的原聲演繹。（微博＠電視劇玉簟秋預告片截圖）

這段獨白採用了演員徐若晗的原聲演繹，而非由專業配音員後期代配。（微博＠電視劇玉簟秋）

「背課文」式演繹 遭網民狠批

網民對徐若晗演說的批評，主要集中在情感匱乏與對白功底。不少觀眾直言對白聽起來「沒有任何情感，就像在照稿讀對白」，語調平板發虛，缺少演講者應有的肺腑之情。甚至有網民直言調侃：「我的語文老師（中文科老師）都不允許這樣讀課文。」

有網民直言調侃：「我的語文老師（中文科老師）都不允許這樣讀課文。」（微博＠春嬌花躍野）

李沁《追風者》同款對白 成最佳對照

在持續爭議聲中，不少網民翻出李沁於諜戰劇《追風者》的經典對白場面作對比。李沁在劇中飾演中共地下工作者沈近真，面對兄長沈圖南（王陽飾）的沉痛質問，以及直指自己的槍口，她神態從容，目光堅定，平靜卻鏗鏘地道出自身的信仰與身份，當中「我，沈近真，是上海交通站的一名地下黨」，震撼不少觀眾。

李沁在《追風者》中飾演中共地下工作者沈近真。（微博＠電視劇追風者）

沈近真面對兄長沈圖南（王陽飾）的沉痛質問，以及直指自己的槍口。（《追風者》劇照）

李沁在該段表演中吐字清晰、極具感染力，將角色深藏於冷靜外表下的殉道決絕刻畫得淋漓盡致。（《追風者》劇照）

網民普遍認為，李沁在該段表演中吐字清晰、極具感染力，她全程並未刻意拔高聲量，卻將角色深藏於冷靜外表下的殉道決絕刻畫得淋漓盡致。兩相對照之下，大批劇迷慨嘆青年演員在對白功底上的火候差異，實力立見高下。

李沁在該段表演中吐字清晰、極具感染力，將角色深藏於冷靜外表下的殉道決絕刻畫得淋漓盡致。（微博＠電視劇追風者影片截圖）