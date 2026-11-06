《尚公主》劇情掀議｜孟子義和親遭虐致不孕　唐曉天瘋批男二爆紅

騰訊視頻與Disney+熱播古裝劇《尚公主》近期迎來震撼劇情高潮！劇中孟子義飾演的霸道公主「暮晚搖」，15歲遠赴北靖和親遭凌虐致終身不孕的慘痛身世曝光，引爆觀眾強烈同情。同時，由唐曉天飾演的北靖世子「蒙在石」深情登場，與李昀銳飾演的「言尚」形成強烈對比。唐曉天憑藉「瘋批將軍」的深情形象獲網民封為「古裝最帥男二」，更成功吸引一批早前棄劇的觀眾重新追看！



騰訊視頻與Disney+熱播古裝劇《尚公主》近期迎來劇情高潮。（微博@尚公主官微）

騰訊視頻與Disney+熱播古裝劇《尚公主》近期迎來劇情高潮。（微博@尚公主官微）

劇中由孟子義飾演的霸道公主暮晚搖，其年少和親受辱、終身不孕的慘痛過往曝光，引發觀眾強烈共鳴。（《尚公主》劇照）

和親創傷曝光 暮晚搖失生育能力惹熱議

劇集焦點落在暮晚搖（孟子義飾）15歲時奉命遠赴北靖和親的悲慘經歷。她在異邦慘遭凌虐，懷了北靖中鎮節度使蒙白羽的孩子後被迫服下墮胎藥導致終身不孕；後來她在朝堂上被蒙白羽的侄子蒙在石以此痛腳糾纏試圖強娶，成為全劇高潮。不少網民對暮晚搖的處境表示同情，直言「這真的是人類能承受的痛苦嗎」。劇中她與同樣被迫墮胎的侍女春華相依為命，深刻詮釋出外表驕縱、內裡隱忍的成長型公主形象，其將無力感與堅韌交織的層次演繹得淋漓盡致獲得觀眾好評。

劇集焦點落在暮晚搖（孟子義飾）十五歲時奉命遠赴北靖和親的悲慘經歷。（《尚公主》劇照）

暮晚搖在異邦慘遭凌虐，懷孕後更被迫服下墮胎藥，導致終身不孕。（《尚公主》劇照）

隱忍多年的過往在朝堂上被蒙在石無情揭露，成為《尚公主》全劇高潮。（《尚公主》劇照）

蒙在石登場：唐曉天化身瘋批將軍守候

隨著劇情推進，曾見證暮晚搖最狼狽模樣的北靖世子蒙在石（唐曉天飾）正式成為故事焦點。他在朝堂風雲中展開勢均力敵的權力博弈，並以娶妻為名，試圖將公主留在身邊。唐曉天此次脫去以往溫文爾雅的形象，演活了草原男兒的豪邁與不羈。

曾見證暮晚搖最狼狽模樣的北靖世子蒙在石（唐曉天飾）正式成為故事焦點。（微博@尚公主官微）

蒙在石在朝堂風雲中展開勢均力敵的權力博弈，並以娶妻為名，試圖將公主留在身邊。（微博@尚公主官微）

網上觀眾隨即分裂成兩大陣營：一方支持清冷書生言尚（李昀銳飾），另一方則鍾情於蒙在石的執著。有觀眾表示，「蒙在石明知無望卻仍甘願被騙的隱忍與守候，比起男女主角的官方CP更好嗑」，也有觀眾認為「蒙在石後面為了阻止言尚和公主在一起當著文武百官的面說出了暮晚搖不孕的事實也太噁心了吧！」

網上觀眾隨即分裂成兩大陣營。（《尚公主》劇照）

一方支持清冷書生言尚（李昀銳飾），另一方則鍾情於蒙在石的執著。（《尚公主》劇照）

口碑反轉：男二魅力挽回棄劇觀眾

蒙在石一角雖然遲至第20集才正式登場，卻意外成為全劇黑馬。有觀眾坦言早前3集一度想棄劇，但看到蒙在石與暮晚搖的情感糾葛及網絡二次創作片段後決定「再度入坑」（重新追劇），甚至有網民留言「好想他做男主」。這種觀眾為配角心痛的反轉，反映出守候型角色能輕易引起共鳴。《尚公主》開播兩小時在騰訊平台的劇集點擊率與討論度節節上升，隨著多線劇情發展，熱度穩步攀升，蒙在石這條故事線更在早期的節奏爭議中成功挽回不少流失的觀眾。

有觀眾坦言早前三集一度想棄劇，但看到蒙在石與暮晚搖的情感糾葛及網絡二次創作片段後決定「再度入坑」（重新追劇）。（《尚公主》劇照）

蒙在石這條故事線更在早期的節奏爭議中成功挽回不少流失的觀眾。（《尚公主》劇照）