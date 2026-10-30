尚公主｜孟子義唐朝髮髻被嘲太誇張　直播本尊一句自嘲化解負評

【Disney+/WeTV】由孟子義與李昀銳領銜主演的古裝劇《尚公主》開播後，孟子義飾演的「丹陽公主」在劇中的盛唐宮廷造型迅速引發網民熱烈討論。部分觀眾針對其高聳的假髮墊（髮包）、明艷濃烈的妝容提出質疑，狠批造型過於龐大誇張。面對外界的造型爭議，孟子義日前在劇組官方組織的主創連線直播中首度正面回應，大方自嘲自己身形太瘦「難以駕馭假髮墊」，直率發言迅速引發關注。



由孟子義與李昀銳領銜主演的古裝劇《尚公主》開播後，孟子義飾演的「丹陽公主」在劇中的盛唐宮廷造型迅速引發網民熱烈討論。（微博@尚公主官微）

部分觀眾針對孟子義高聳的假髮墊（髮包）、明艷濃烈的妝容提出質疑，狠批造型過於龐大誇張。（微博@尚公主官微）

丹陽公主假髮墊被吐槽太誇張 妝容繁複遭網民質疑

在《尚公主》播出後，孟子義登場時的高聳髮髻與妝容成為外界討論焦點，該劇設定於借鑑中晚唐格局的虛構「大朝」。據服飾史研究，唐代女性髮髻樣式繁多，常見有高髻、飛天髻、回鶻髻等，其中「義髻」即為假髮製成的髮髻，用以增加頭頂體量，配合簪釵與花鈿，形成雍容華貴的視覺效果。因此，《尚公主》中孟子義的誇張髮包，某程度上是對盛唐宮廷造型的戲劇化還原，只是影視鏡頭與現代審美之間的落差，容易令觀眾產生「出戲」之感。

《尚公主》中孟子義的誇張髮包，某程度上是對盛唐宮廷造型的戲劇化還原。（微博@孟子義工作室）

《尚公主》中孟子義的誇張髮包，某程度上是對盛唐宮廷造型的戲劇化還原，只是影視鏡頭與現代審美之間的落差，容易令觀眾產生「出戲」之感。（微博@孟子義工作室）

部分觀眾在社交平台留言，質疑其頭上的假髮墊體積過於龐大、視覺效果太過誇張，甚至認為面部妝感太濃、缺乏自然古韻。社交平台討論區有網民批評孟子義造型顯得過度繁複沉重，紛紛吐槽大髮髻讓人出戲。

部分觀眾在社交平台留言，質疑其頭上的假髮墊體積過於龐大、視覺效果太過誇張。（網上圖片）

劇組主創連線直播合體 孟子義攬責坦承「是自己太瘦撐不起」

針對網絡上對造型的各種吐槽，《尚公主》劇組10月25日安排主演進行視像連線直播，孟子義與同劇多位主創同框亮相。當直播聊到劇中引發爭議的化妝造型話題時，孟子義絲毫沒有迴避，第一時間主動承認是自己的問題。

直播聊到劇中引發爭議的化妝造型話題時，孟子義絲毫沒有迴避，第一時間主動承認是自己的問題。（微博@會火影片截圖）

孟子義大方自省表示，主要是「自己太瘦了可能不太能駕馭」，承認自己的身形偏瘦，才難以支撐起盛唐造型的厚重體量。她更坦率還原了當時定妝的真實感受，坦言「第一次出妝（完成造型）那個大髮包太堂皇（過於盛大、誇張）了」，剛做完造型時自己確實也覺得那個大髮髻相當龐大且充滿挑戰。

孟子義大方自省表示，主要是「自己太瘦了可能不太能駕馭」，承認自己的身形偏瘦，才難以支撐起盛唐造型的厚重體量。（微博@會火影片截圖）

孟子義坦率還原了當時定妝的真實感受，坦言「第一次出妝（完成造型）那個大髮包太堂皇（過於盛大、誇張）了」。 （微博@會火影片截圖）

孟子義大方自省表示，主要是「自己太瘦了可能不太能駕馭」，承認自己的身形偏瘦，才難以支撐起盛唐造型的厚重體量。（微博@孟子義工作室）

化妝造型師稱「唐朝就流行這種」 孟子義笑稱劇中看來挺順眼

對於這個引發熱議的假髮墊，孟子義在直播中透露，自己當時也曾向幕後人員詢問，她表示：「化妝造型師老師說唐朝就流行這種。」而在看到劇集成品效果後，她也大方笑稱：「但劇裡看著還可以吧，挺好看的。」這番直截了當、毫無矯飾的簡短回應曝光後，不少網民留言表示：「演員說得很實在，自己一開始也覺得誇張。」「原來化妝師說是唐朝流行，在動態鏡頭裡看久了其實還挺順眼的。」

孟子義在直播中透露，自己當時也曾向幕後人員詢問，她表示：「化妝造型師老師說唐朝就流行這種。」（微博@Curtain、泡泡）

孟子義在直播中透露，自己當時也曾向幕後人員詢問，她表示：「化妝造型師老師說唐朝就流行這種。」（微博@Curtain、泡泡）

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