金裕貞新劇《百日謊言》精緻V臉亮相　揭秘南瓜沙拉與自律瘦身法

童星出身、素有「國民妹妹」之稱的韓國知名女演員金裕貞，於近日上映的全新劇集《百日謊言》擔任女主角，劇集一上映隨即引發全網熱烈討論！從《擁抱太陽的月亮》中靈動可愛的小童星，到如今能獨當一面的演技派女主角，金裕貞的蛻變大家有目共睹。然而，過往因為帶有天然的可愛「Babyfat（嬰兒肥）」，她曾頻繁遭到酸民攻擊包包臉、身材不夠纖細。為了擺脫嬰兒肥的標籤、呈現更完美的螢幕狀態，金裕貞多年來靠著超強毅力控制飲食與規律運動，成功甩掉稚氣，進化出精緻的 V 臉與極致纖瘦的身型，讓我們一起揭秘金裕貞如何透過獨門的減肥法與自律保養，完成這場令人驚艷的完美大逆襲！



金裕貞瘦身獨門「南瓜沙拉」減肥法

在眾多減肥食譜中，金裕貞最著名的私房瘦身神器就是「南瓜沙拉」。她曾公開分享，在需要快速消水腫、瘦臉與控熱量的預備拍攝期，南瓜是她不可或缺的主食替代品：

1. 以「蒸南瓜」取代精緻澱粉

南瓜屬於高纖維、低熱量且低升糖指數（GI）的複合碳水化合物。100 克的南瓜熱量僅約 26 卡路里，遠低於白飯與麵包。金裕貞會將蒸熟的南瓜作為沙拉主體，搭配新鮮生菜、小黃瓜、牛番茄以及少許雞胸肉或水煮蛋，既能獲得充沛的飽足感，又不會造成熱量負擔。

2. 高鉀質強效「消水腫」，拯救包包臉

童星時期的「包包臉」很大一部分源於體質容易水腫。南瓜含有極高的鉀離子，能有效促進體內多餘鈉離子的排出，達到極佳的利尿與消水腫效果。這也是金裕貞能迅速消除臉部浮腫、拉出清晰下巴線條的關鍵秘密。

（SidusHQ）

3. 富含維生素 A 與 C，減肥不流失好氣色

減肥最怕面色發黃或肌膚鬆弛。南瓜富含 -胡蘿蔔素、維生素 A 與維生素 C，具有強大的抗氧化功效，能讓她在體重下降的同時，依然維持肌膚的水潤透亮與紅潤好氣色。

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甩掉 Babyfat 的三大飲食與生活法則

除了「南瓜沙拉」，金裕貞在日常飲食與生活習慣上也嚴格恪守以下幾項原則：

1. 嚴格控制鹽分與精緻糖

過多的鹽分（鈉）是導致水腫的罪魁禍首，而精緻糖則會加速脂肪囤積與肌膚抗糖化老化。金裕貞平時飲食極為清淡，儘量避免高鹽重口的水煮魚、麻辣鍋或含糖手搖飲，從源頭杜絕水腫機會。

2. 養成「多喝溫水」習慣，提升代謝

金裕貞每天都會喝足 2,000c.c. 以上的溫開水。足量的水分能加速代謝循環、促進腸胃蠕動，更能幫助體內毒素排出，讓身體一直保持在高效率的燃脂狀態。

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3. 拒絕極端節食，強調「長期永續」

她曾表示，極端節食雖然瘦得快，但非常容易復胖且傷害健康。因此她選擇以低卡原型食物（如南瓜、地瓜、雞胸肉、蛋白）進行份量控制，讓瘦身成為一種可長期維持的生活方式。

搭配多元運動：打造緊實勻稱線條

單靠飲食控制容易讓肌肉流失，金裕貞能維持修長且有線條感的勻稱身材，離不開多元化的運動習慣：

普拉提（Pilates）： 普拉提是韓國女星的瘦身最愛，金裕貞也不例外。透過普拉提的深層肌肉訓練與拉伸，能修飾腿部與腰腹線條，讓體態看起來更加挺拔優雅。

間歇式訓練與帶氧運動： 在非拍攝期，她會以 CrossFit 訓練來增加代謝與肌力，幫助維持較高基礎代謝率，消耗多餘熱量。

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隨著新劇《百日謊言》亮相，觀眾不僅能再次欣賞到她精湛的演技，更能一睹她經過努力雕琢後的最佳狀態。如果你也想甩掉頑固的水腫與包包臉，不妨試試金裕貞的「南瓜沙拉減肥法」，一起吃出輕盈健康的精緻體態！