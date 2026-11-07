井柏然增磅剷青出演《穀雨》被轟演技浮誇「愛吼」　揭演員轉型難

人氣演員井柏然近期在央視首播的懸疑反腐劇《穀雨》中飾演內地稅務人員歐陽煦。他刻意拋下「偶像」包袱，增磅兼素顏「剷青」上陣，然而劇集開播後，他卻被部分觀眾批評演出「太外放、浮誇大叫」，與他早前在另一劇集《早春晴朗》備受讚賞的內斂演出形成強烈對比，連帶掀起觀眾對演員轉型困境的廣泛討論。



人氣演員井柏然近期在央視首播的懸疑反腐劇《穀雨》中飾演內地稅務人員歐陽煦。（微博＠電視劇穀雨）

井柏然被指出演《穀雨》時，演技過於浮誇，與他早前在另一劇集《早春晴朗》備受讚賞的內斂演出形成強烈對比。（微博＠早春晴朗官博）

拋開偶像包袱 增重實習的轉型決心

《穀雨》改編自90年代的稅務大案，是內地少有聚焦「稅務稽查（內地稅務執法人員）」的犯罪懸疑劇，由《人民的名義》導演李路執導。為了演好劇中極具挑戰的角色，井柏然可謂下足苦功，除了在外形上增磅約7.5公斤（約16.5磅）、剪成平頭裝及全程素顏上陣外，有消息指他在開拍前兩個月親自到稅務局隨行實習，學習查帳與金稅系統操作，並考取了初級會計師證。

《穀雨》改編自90年代的稅務大案，是內地少有聚焦「稅務稽查（內地稅務執法人員）」的犯罪懸疑劇，由《人民的名義》導演李路執導。（微博＠電視劇穀雨）

《穀雨》是內地少有聚焦「稅務稽查（內地稅務執法人員）」的犯罪懸疑劇。（微博＠電視劇穀雨）

演技評價兩極 「收」與「放」的落差

不過，這份苦心準備在劇集首播後迎來了兩極迴響。井柏然過去多予人乾淨精緻、帶疏離感的印象。今年8月他在優酷及Netflix播映的都市劇《早春晴朗》中飾演廣告總監欒念，以內斂克制的演法脫離偶像劇常見的浮誇套路，獲得觀眾與影評的一致好評。

井柏然過去多予人乾淨精緻、帶疏離感的印象。（微博＠早春晴朗官博）

井柏然在都市劇《早春晴朗》中飾演廣告總監欒念，以內斂克制的演法脫離偶像劇常見的浮誇套路，獲得觀眾與影評的一致好評。（微博＠早春晴朗官博）

到了《穀雨》，情況卻截然不同，部分觀眾批評井柏然的演出過於「外放」，不少場面都靠「浮誇大叫」來推動情緒。批評者指出，歐陽煦這個角色性格上的「固執」與鑽牛角尖，理應透過細微的眼神、壓低的聲線與專業動作滲透出來，一旦流於表面大聲吼叫，角色的信念感便會退化為演員個人的情緒爆發，觀眾只能感覺到「演員很使勁」，卻感受不到人物本身的內在堅韌。

《穀雨》開播後，井柏然在劇中的表現被部分觀眾批評過於「外放」與「浮誇大叫」。（微博＠電視劇穀雨）

批評者指出，歐陽煦這個角色性格上的「固執」與鑽牛角尖，理應透過細微的眼神、壓低的聲線與專業動作滲透出來。（微博＠電視劇穀雨）

人氣偶像轉型之困境 準備與演繹的斷層

這並非井柏然首次因演技水準遭質疑。從《早春晴朗》的「收」到《穀雨》的「放」，同一個演員迎來兩種截然不同的評價，恰好映出偶像派演員轉型的尷尬處境：外在形象可以靠增重、剃頭調整，學識也可通過實習與考取證書提升，但對角色的內在把握卻不能一蹴而就。

這並非井柏然首次因演技水準遭質疑。（微博＠早春晴朗官博）

從《早春晴朗》的「收」到《穀雨》的「放」，同一個演員迎來兩種截然不同的評價，恰好映出偶像派演員轉型的尷尬處境。（微博＠早春晴朗官博）

值得一提的是，《穀雨》首播收視依然亮眼，即時收視率突破3%。有觀眾替井柏然平反，認為問題出在角色設定前後矛盾與「角色情感鋪排太倉促」。無論如何，這場充滿話題性的「轉型仗」已經讓大眾意識到：想撕去偶像標籤，不僅靠外形的改變。

值得一提的是，《穀雨》首播收視依然亮眼，即時收視率突破3%。（微博＠電視劇穀雨）

有觀眾替井柏然平反，認為問題出在角色設定前後矛盾與「角色情感鋪排太倉促」。（微博＠電視劇穀雨）