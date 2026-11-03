《穀雨》定檔！改編自90年代稅務大案　張頌文再演反派鬥井柏然

由《人民的名義》導演李路掌鏡，改編自內地90年代震撼全國、涉案金額高達43.7億元人民幣（約51.5億港元）的真實經濟犯罪大案懸疑涉案劇《穀雨》（內地官方簡體劇名為《谷雨》），定於11月5日起在央視電視劇頻道（CCTV-8）及優酷同步開播，由井柏然、張頌文與孫藝洲主演。張頌文繼《狂飆》後再次挑戰高智商幕後黑手，與為戲增重剃平頭的井柏然上演橫跨多年的情法死鬥，昔日喜劇演員孫藝洲亦轉型飾演命懸一線的落魄廠長，陣容與題材備受關注。



改編自真實特大經濟案的電視劇《穀雨》，定於11月5日起在央視八套（CCTV-8）及優酷播出。（微博@電視劇穀雨）

改編自真實特大經濟案的電視劇《穀雨》，定於11月5日起在央視八套（CCTV-8）及優酷播出。（微博@電視劇穀雨）

劇集原型涉¥43.7億發票大案

案件源自20世紀90年代，一宗震撼內地的經濟大案，涉及5.2萬份虛開增值稅發票、涉案金額高達43.7億人民幣（約51.5億港元）且造成國家稅款流失逾4億人民幣（約4.7億港元）。

劇集故事發生於20世紀90年代，稅務稽查人員歐陽煦（井柏然飾）與刑警嚴平安（孫藝洲飾）結識了印刷技工周海洋（張頌文飾），三人結下深厚交情。（微博@電視劇穀雨）

劇集故事發生於20世紀90年代，稅務稽查人員歐陽煦（井柏然飾）與刑警嚴平安（孫藝洲飾）結識了印刷技工周海洋（張頌文飾），三人結下深厚交情。（微博@電視劇穀雨）

劇中稅務稽查人員歐陽煦（井柏然飾）與刑警嚴平安（孫藝洲飾）結識了印刷技工周海洋（張頌文飾），三人結下深厚交情。然而，周海洋後來被迫進入假發票黑工廠，並在暴利誘惑下一步步墮入深淵。多年後，歐陽煦與嚴平安攜手追查涉稅大案，昔日好友最終站上對立面。

然而，周海洋後來被迫進入假發票黑工廠，並在暴利誘惑下一步步墮入深淵。（微博@電視劇穀雨）

井柏然增重剃頭 化身鐵血硬朗的稅務稽查官

擺脫以往文藝都市青年形象，井柏然今次在劇中飾演「鵬州」稅務局稽查處處長歐陽煦。為貼近90年代基層公務員長年奔走外勤的質感，井柏然在開拍前主動剃髮並增重，更走訪稅務部門實習。

歐陽煦在劇中並非無所不能的「神探」，而是一名手持放大鏡、在堆積如山的數萬張票據憑證中抽絲剝繭的公職人員。面對來自犯罪集團的死亡威脅與金錢誘惑，他堅持在刀尖邊緣追查到底，展現角色在灰色現實中的頑強執念。

擺脫以往文藝都市青年形象，井柏然今次在劇中飾演「鵬州」稅務局稽查處處長歐陽煦。（微博@電視劇穀雨）

為貼近90年代基層公務員長年奔走外勤的質感，井柏然在開拍前主動剃髮並增重，更走訪稅務部門實習。（微博@電視劇穀雨）

張頌文演洗黑錢幕後推手 眼神博弈展現壓迫感

飾演涉案網絡核心人物周海洋的張頌文，將一個在改革開放浪潮中周旋於各方勢力的老練巨鱷演繹得冷靜深沉。劇中他利用空殼公司做假賬、層層清洗黑錢，在與井柏然展開心理博弈時，單憑隱秘的微表情與言談節奏便釋放出極強的心理壓迫感，深刻刻畫出制度轉型期人性的貪婪與掙扎。

飾演涉案網絡核心人物周海洋的張頌文，將一個在改革開放浪潮中周旋於各方勢力的老練巨鱷演繹得冷靜深沉。（微博@電視劇穀雨）

飾演涉案網絡核心人物周海洋的張頌文，將一個在改革開放浪潮中周旋於各方勢力的老練巨鱷演繹得冷靜深沉。（微博@電視劇穀雨）

孫藝洲告別喜劇形象 化身落魄廠長

過往在《愛情公寓》以玩世不恭形象深入人心的孫藝洲，在《穀雨》中迎來顛覆性蛻變。他飾演脫去警服、接手服裝廠卻深陷騙稅旋渦的小老闆嚴平安，身為墜樓死者生前通話的最後一人，面臨被黑惡勢力滅口的巨大威脅。孫藝洲拋棄過往喜劇形象，以滄桑消瘦的面容與充滿警惕恐懼的眼神，精準詮釋出底層小人物在法理、兄弟義氣與保命本能之間的痛苦撕扯。

孫藝洲飾演脫去警服、接手服裝廠卻深陷騙稅旋渦的小老闆嚴平安，身為墜樓死者生前通話的最後一人，面臨被黑惡勢力滅口的巨大威脅。（微博@電視劇穀雨）

孫藝洲拋棄過往喜劇形象，以滄桑消瘦的面容與充滿警惕恐懼的眼神，精準詮釋出底層小人物在法理、兄弟義氣與保命本能之間的痛苦撕扯。（微博@電視劇穀雨）

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