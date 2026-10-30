韓劇《鐵拳教育》成真！江原道家長涉辱師被告發　官方：支持教師

韓劇《鐵拳教育》真實版，竟然在韓國上演！韓國江原道一名家長涉嫌長期干涉教師教學，不僅在網路上公開導師姓名，還多次發文辱罵、恐嚇，甚至在上課時間闖進教室，當着學生的面辱罵老師。受害教師獨自隱忍長達5個月，身心飽受煎熬。江原道教育監姜三榮決定以本人名義向警方提出刑事告發，盼能遏止惡意侵害教權的行為。



根據韓聯社報道，這名家長自2026年4月起，不斷對孩子的班級導師提出不當要求，干涉正常教學活動，還在社群平台及網路論壇公開教師真實姓名，多次發布涉及辱罵、誹謗及威脅的貼文。即使地方教權保護委員會已作出相關處置，這名家長仍涉嫌在上課期間進入教室，當着學生的面對老師大聲辱罵。除此之外，家長也被指控對校長提出不當要求，造成校方困擾。

《鐵拳教育》內出現家長向教師施壓的場景（《鐵拳教育》劇照）

長期遭到騷擾，讓受害教師承受極大心理壓力。儘管請過特別休假、目前已重返教學崗位，仍飽受焦慮及人身安全威脅困擾，校長也因家長持續提出無理要求，承受精神壓力及校務管理上的困難。據了解，受害教師獨自忍受約5個月，直到近期才向教育當局反映，而江原道教育廳在接獲通報後約一個月，便採取刑事告發行動。

這一事件也讓Netflix韓劇《鐵拳教育》再度成為話題。劇中由金武烈主演，描述虛構的「教權保護局」介入校園，替遭受不當對待的教師出頭。隨著戲劇熱播，韓國社會也開始討論，是否應在現實中成立類似的教權保護專責機構。京畿道教育監安敏錫更公開向教師喊話：

老師們只要專心教學就好，我們會守護各位。

表達支持教師的立場。

不過，韓國教育部認為，要成立像劇中一樣擁有強大權力的獨立教權保護局，現實中有相當難度，也未必妥當，因此傾向研議在教育部內設立專責單位。部分現職教師則提醒，若只建立事後處理機制，恐怕難以真正解決教育現場的困境，應先釐清惡意申訴及教權侵害問題的根本原因。

這起事件也讓Netflix韓劇《鐵拳教育》再度成為話題。（《鐵拳教育》劇照）

另一方面，江原道教育廳也計畫招募100名教育活動保護支援人員，擴大教師支援措施，希望讓第一線教師能夠安心教學，不必再獨自面對惡意家長的騷擾。

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