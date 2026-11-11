《百日謊言》第10集炸彈攤牌質問！朴珍榮質問金裕貞：妳是間諜吧

【Netflix】韓劇《百日謊言》（100일의 거짓말）近日迎來全劇最關鍵時刻！男主角朴珍榮當面質問女主角金裕貞：「妳是間諜吧？」揭穿其臥底身份。這場長達十集的懸念終告引爆，隨即帶動收視率節節上升，第10集全國平均收視率躍升至10.7%，首都圈最高瞬間收視更達13.1%，穩坐同時段收視冠軍。隨著劇情步入高潮，這段在日治時期的虐戀將何去何從，成為近期韓劇迷熱烈討論的話題。



韓劇《百日謊言》（100일의 거짓말）近日迎來全劇最關鍵時刻！（IG@tvn_drama）

男主角朴珍榮當面質問女主角金裕貞：「妳是間諜吧？」揭穿其臥底身份。（IG@tvn_drama）

1932年京城諜戰！街頭扒手戀上總督府翻譯官

《百日謊言》的故事背景設定於1932年日治時期的京城（現今首爾）。李佳景（又譯：李嘉景，金裕貞飾）原本是一名混跡於底層市井、夢想前往美國的街頭神偷，卻陰差陽錯與抗日組織達成交易，化身間諜潛入朝鮮總督府執行為期100日的機密任務。在總督府內，她遇上了金泰雄（朴珍榮飾），一名擁有雙重身份認同的菁英翻譯官。兩人各懷鬼胎，在謊言與試探中展開了一段極具張力的致命羅曼史。

《百日謊言》的故事背景設定於1932年日治時期的京城。（IG@tvn_drama）

李佳景（金裕貞飾）原本是一名混跡於底層市井、夢想前往美國的街頭神偷，卻陰差陽錯與抗日組織達成交易，化身間諜潛入朝鮮總督府執行為期100日的機密任務。（IG@tvn_drama）

在總督府內，李佳景（金裕貞飾）遇上了金泰雄（朴珍榮飾），一名擁有雙重身份認同的菁英翻譯官。（IG@tvn_drama）

第10集迎來高潮 揭破身份推向生死邊緣

劇迷苦等多時的身份揭破戲碼，終於在11月8日播出的第10集殘酷上演。隨著救國團在宴會廳針對高官的炸彈暗殺計劃生變引爆，李佳景為掩護金泰雄露出破綻，金泰雄逐步拼湊線索，最終在兩人獨處時，冷酷而壓抑地質問：「妳是間諜吧？」（너 밀정이지?）這一幕不僅戳破了兩人維繫多時的虛假和平，更將「愛情與信仰」的衝突推至極點，預示著雙方即將面臨殘酷的生存抉擇。

劇迷苦等多時的身份揭破戲碼，終於在11月8日播出的第10集殘酷上演。（《百日謊言》劇照）

隨著救國團在宴會廳針對高官的炸彈暗殺計劃生變引爆，李佳景為掩護金泰雄露出破綻，金泰雄逐步拼湊線索。（《百日謊言》劇照）

金泰雄逐步將線索拼湊完整，終於發現李佳景身份有可疑。（《百日謊言》劇照）

朴珍榮與金裕貞在該場對戲中，由暗潮洶湧的試探轉向正面攤牌，情感與懸疑交織。不少觀眾在劇集討論區聚焦這場「身份揭破」的對決，認為它是全劇至今最具張力的一幕，紛紛推測後續雙方關係將如何演變。

最終在兩人獨處時，冷酷而壓抑地質問。（《百日謊言》劇照）

最終在兩人獨處時，冷酷而壓抑地質問：「妳是間諜吧？」（너 밀정이지?）（《百日謊言》劇照）

這一幕不僅戳破了兩人維繫多時的虛假和平，更將「愛情與信仰」的衝突推至極點，預示著雙方即將面臨殘酷的生存抉擇。（《百日謊言》劇照）