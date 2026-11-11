尚公主｜李昀銳為愛做盲眼縣令流放三年！孟子義奪權扮啞女再重逢

由騰訊及Disney+雙平台同步熱播的內地古裝權謀劇《尚公主》，改編自人氣網絡作家伊人睽睽同名小說，由新生代演員李昀銳與孟子義領銜主演。隨著劇情步入尾聲，男女主角歷經巨變的虐心分離與重逢戲碼，引發網民熱烈討論。



劇中言尚查案期間為保護丹陽公主暮晚搖中毒失明，其後更遭奸佞陷害被外放貶任偏遠蘭陽縣令；而暮晚搖在遭父皇逼婚背叛後，趁其病弱之時奮力翻身，躍升為執掌朝政大權的鎮國長公主。三年後兩人微服重逢，女方喬裝為啞巴婢女，因擔憂兩人前途與心結而不忍立刻戳破相認；男方拄杖摸索前行，令不少觀眾直呼「催淚」。兩位主演日前受訪，親自解構這場全劇「最喜歡的鏡頭」，並大派定心丸透露結局走向。



由騰訊及Disney+雙平台同步熱播的內地古裝權謀劇《尚公主》，改編自人氣網絡作家伊人睽睽同名小說，由新生代演員李昀銳與孟子義領銜主演。（微博@尚公主官微）

騰訊視頻與Disney+熱播古裝劇《尚公主》近期迎來劇情高潮。（微博@尚公主官微）

殊途三年：失明縣令與掌權公主的宿命交錯

《尚公主》的劇情高潮，發生在男女主角遭遇命運巨變的分岔路口。寒門書生言尚（李昀銳飾）為保護丹陽公主暮晚搖（孟子義飾）擋下毒箭，導致中毒失明。為了不拖累愛人，他甘願遠赴偏遠的蘭陽擔任縣令；另一方面，暮晚搖遭逢皇帝逼婚背叛，歷經殘酷的政治鬥爭後成功奪回大權，強勢回歸並獲封為「鎮國長公主」。

寒門書生言尚（李昀銳飾）為保護丹陽公主暮晚搖（孟子義飾）擋下毒箭，導致中毒失明。（《尚公主》劇照）

為了不拖累愛人，言尚甘願遠赴偏遠的蘭陽擔任縣令。（《尚公主》劇照）

此一劇情轉折，將兩人原本「強強聯手」的關係，推入極致虐心的悲劇氛圍之中。時隔多年，大權在握的暮晚搖微服出巡蘭陽，親眼目睹昔日意氣風發的言尚如今只能拄著探路竹杖步履蹣跚。不忍相認的她，只能化身為啞巴侍女，默默守候在盲眼的言尚身邊。其中一幕雨中兩人緊擁的戲碼，將「愛而不得」的宿命感演繹得淋漓盡致。

時隔多年，大權在握的暮晚搖微服出巡蘭陽，親眼目睹昔日意氣風發的言尚如今只能拄著探路竹杖步履蹣跚。（《尚公主》劇照）

不忍相認的暮晚搖，只能化身為啞巴侍女，默默守候在盲眼的言尚身邊。（《尚公主》劇照）

不忍相認的暮晚搖，只能化身為啞巴侍女，默默守候在盲眼的言尚身邊。（微博@尚公主官微）

網民憂悲劇收場 主演預告大團圓結局

這段「相見不相認」的情節播出後，引發大量觀眾共鳴。不少網民在串流平台及討論區留言：「我的眼都要替他瞎了！」對於這種近在咫尺卻無法相認的虐戀感到無比遺憾（即內地網民常說的「意難平」）。不少觀眾代入女主角視角，感慨這種愛而不得的情節最為揪心。

不少網民在串流平台及討論區留言：「我的眼都要替他瞎了！」（微博@尚公主官微）

不少觀眾代入女主角視角，感慨這種愛而不得的情節最為揪心。（微博@尚公主官微）

對於觀眾擔憂的悲劇收尾，兩位主演在接受媒體訪問時大派定心丸。李昀銳形容兩人重逢的片段是他全劇「最喜歡的鏡頭」，並強調言尚即使眼盲，也能憑藉熟悉的氣息對暮晚搖產生心靈感應。而孟子義則坦言，雖然劇集在中後段充滿虐心元素，但她已提前向粉絲預告，男女主角的心願最終都將圓滿實現，確認劇集將以大團圓結局（Happy Ending）收場。在隨後的第35集關鍵劇情中，暮晚搖在返回京城途中偶遇神醫傳人，隨即折返為言尚施針治眼，兩人終能化解心結，舊情復燃。

在《尚公主》隨後的劇情中，暮晚搖將找來神醫為言尚治眼。（《尚公主》劇照）

在《尚公主》隨後的劇情中，暮晚搖將找來神醫為言尚治眼後，言尚終於復明。（《尚公主》劇照）

在《尚公主》隨後的劇情中，暮晚搖將找來神醫為言尚治眼，兩人終化解心結。（《尚公主》劇照）