朱一龍《文成傳奇》塵封14年開播！23歲演明武宗青澀樣龍袍照瘋傳

內地金雞獎影帝朱一龍在23歲剛踏出校園時拍攝的古裝劇《文成傳奇》（原名《王陽明》），在塵封14年後終於正式落實播映日期，將於11月17日晚上7時35分登陸貴州衛視黃金時段全國首播（該劇早在2012年已於貴陽電視台地方頻道地面首播，此次為首次全國上星播出）。當年剛自北京電影學院畢業的朱一龍在劇中飾演明武宗朱厚照，劇集時隔多年重見天日，隨即引發大批劇迷熱議，紛紛高呼「有生之年系列」，表示要「逐格重溫」，期待一睹這位實力派影帝成名前身穿龍袍的青澀演出。



內地金雞獎影帝朱一龍23歲剛踏出校園時拍攝的古裝劇《文成傳奇》（原名《王陽明》），在塵封14年後終於正式落實播映日期。（微博@貴州衛視）

原名《王陽明》改名鋪路內地播映

《文成傳奇》由陳曉雷執導，全劇共38集。該劇原名《王陽明》，2011年拍攝完成並於2012年取得發行許可。據內地廣電總局審批登記資料顯示，劇集於2025年9月正式更名為《文成傳奇》，「文成」二字取自明代思想家王陽明的諡號，亦為今次登陸全國衛視播出鋪路。

該劇原名《王陽明》，2011年拍攝完成並於2012年取得發行許可。（網上圖片）

《王陽明》於2025年9月正式更名為《文成傳奇》，為今次登陸全國衛視播出鋪路。（網上圖片）

事實上，該劇並非首度亮相電視螢幕，資料顯示它早於2012年2月已在貴陽電視台作地方首播，亦曾於韓國CHING TV播放，過去內地網絡流傳的片段多為韓文字幕版，今次登陸貴州衛視則是首次透過衛星電視頻道面向全國觀眾播映。

《文成傳奇》曾於韓國CHING TV播放，過去內地網絡流傳的片段多為韓文字幕版。（網上圖片）

今次登陸貴州衛視則是首次透過衛星電視頻道面向全國觀眾播映。（網上圖片）

23歲演明武宗 青澀龍袍照對比影帝

朱一龍生於1988年，拍攝《文成傳奇》時年僅23歲。朱一龍在劇中飾演年少登基、周旋於宦官集團之間的明武宗朱厚照。全劇以王陽明（陸劍民飾）的生平為主線，雲集已故香港資深女星周海媚、內地實力派演員陸劍民等人聯合主演，但當年尚為新人的朱一龍憑藉清秀扮相與認真演技，在劇集獲批播映後反而成為劇迷焦點。

朱一龍生於1988年，2010年自北京電影學院表演系畢業，拍攝《文成傳奇》時年僅23歲。（微博@朱一龍工作室）

朱一龍在劇中飾演年少登基、周旋於宦官集團之間的明武宗朱厚照。（網上圖片）

當年尚為新人的朱一龍憑藉清秀扮相與認真演技，在劇集獲批播映後反而成為劇迷焦點。（網上圖片）

如今已憑電影《人生大事》奪得中國電影金雞獎最佳男主角的他，昔日青澀舊作與今日的氣場形成強烈對比。有網民感慨留言：「看着他23歲穿龍袍的樣子，再對照今日影帝，就像翻開一本演員的成長相簿。」

看着他23歲穿龍袍的樣子，再對照今日影帝，就像翻開一本演員的成長相簿。 網民留言

朱一龍已憑電影《人生大事》奪得中國電影金雞獎最佳男主角。（微博@朱一龍工作室）

朱一龍昔日青澀舊作與今日影帝氣場形成強烈對比。（網上圖片）

落實貴州衛視首播 呼應王陽明歷史淵源

劇集最終落實於貴州衛視全國首播，亦被不少劇迷視為別具深意。史載王陽明於明代正德年間被貶至貴州龍場驛（今貴州省修文縣），在困頓境地中悟出「聖人之道，吾性自足」並開創強調「知行合一」的陽明心學。這部講述王陽明於貴州悟道的作品，歷經14年波折後重回貴州衛視面向全國播映，戲裡戲外恰好呼應這段跨越五百年的歷史淵源。

史載王陽明於明代正德年間被貶至貴州龍場驛（今貴州省修文縣），在困頓境地中悟出「聖人之道，吾性自足」並開創強調「知行合一」的陽明心學。（資料圖片）

《文成傳奇》講述王陽明於貴州悟道，歷經14年波折後重回貴州衛視面向全國播映。（微博@劇小刀影片截圖）