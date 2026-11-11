高葉憑《南京照相館》封金雞影后！從無名跑龍套到影后20年血淚史

第39屆中國電影金雞獎頒獎典禮於11月10日晚在廈門圓滿落幕，內地女星高葉憑電影《南京照相館》中「林毓秀」一角勇奪最佳女主角。中國電影金雞獎與香港電影金像獎、台灣金馬獎並稱華語影壇三大電影獎的金雞獎競爭激烈，入行20年的她曾長期擔任無名配角，直至2023年憑話題劇集《狂飆》中氣場強大的「大嫂」一角爆紅，如今再憑戰亂悲劇角色登頂影后寶座，其勵志經歷隨即成為網絡熱話。



第39屆中國電影金雞獎頒獎典禮於11月10日晚在廈門圓滿落幕，內地女星高葉憑電影《南京照相館》中「林毓秀」一角勇奪最佳女主角。（微博＠高葉ChLoe）

二十年圓夢 台上泣不成聲

由2006年考入北京電影學院至今年獲獎，高葉在演藝圈正好整整二十年。10日晚在台上高舉金雞獎座時，高葉當場泣不成聲，她激動表示：「原來這就是夢想成真的感覺。我能生在這片和平土地，才有了追夢的底氣。」她在早前舉行的提名儀式上亦以「好好做人，好好演戲」八字自勉。

原來這就是夢想成真的感覺。我能生在這片和平土地，才有了追夢的底氣。 高葉

高葉在台上高舉金雞獎座時，當場泣不成聲說道：「原來這就是夢想成真的感覺。我能生在這片和平土地，才有了追夢的底氣。」（微博＠高葉ChLoe）

高葉在台上高舉金雞獎座時，當場泣不成聲。（微博＠中國電影報道影片截圖）

高葉在早前舉行的提名儀式上亦以「好好做人，好好演戲」八字自勉。（微博＠高葉ChLoe）

隨後獲邀上台負責頒發最佳男主角獎項的同班同學朱一龍，在台上尚未宣讀得獎名單便已眼泛淚光，深情為老同學喝彩：「她是我同班同學，她做到了，我知道她有多不容易。」兩人二十年的深厚同窗情誼，亦成為當晚頒獎典禮最動人的台下篇章。

她是我同班同學，她做到了，我知道她有多不容易。 朱一龍

高葉的同班同學朱一龍，在台上尚未宣讀得獎名單便已眼泛淚光。（網上圖片）

朱一龍在台上尚未宣讀得獎名單便已眼泛淚光，深情為老同學喝彩。（微博＠中國電影報道影片截圖）

高葉是誰？多年跑龍套熬過無名歲月

高葉於1987年出生於江蘇常州，2006年考入北京電影學院表演系，與當紅男星朱一龍、彭冠英等人同屬2006級本科同窗。2010年畢業後，她的電影起步點是在張藝謀執導的《山楂樹之戀》中客串一名毫不起眼的小護士，此後長達十餘年間，她始終只能在各類影視劇組中接演戲份極少的微小配角，成為片尾演職人員名單上那些「沒有名字」的邊緣面孔。她日前在提名表彰儀式上手握證書一度哽咽感嘆：「用了很久才走到這裡，有幾次覺得可能到不了。」道出其演藝生涯上半場的辛酸。

高葉於1987年出生於江蘇常州，2006年考入北京電影學院表演系。（微博＠高葉ChLoe）

高葉與當紅男星朱一龍、彭冠英等人同屬2006級本科同窗。（微博＠高葉工作室）

高葉（左）的電影起步點是在張藝謀執導的《山楂樹之戀》中客串一名毫不起眼的小護士。（網上圖片）

此後長達十餘年間，高葉始終只能在各類影視劇組中接演戲份極少的微小配角。（微博＠高葉ChLoe）

跳出「大嫂」框架 沉重歷史劇展現蛻變

2023年，高葉憑藉電視劇《狂飆》中的黑幫大嫂陳書婷爆紅，其霸氣而深情的演繹深入民心，卻也讓這個鮮明標籤伴隨了她足足三年。為打破大眾對其既有的銀幕印象，她毅然接拍歷史題材電影《南京照相館》，該片取材自南京大屠殺期間民間義士冒死保存日軍罪證底片的真實歷史事件。

高葉憑藉電視劇《狂飆》中的黑幫大嫂陳書婷爆紅，其霸氣而深情的演繹深入民心。（微博＠狂飆官微）

高葉霸氣而深情的演繹深入民心，卻也讓黑幫大嫂陳書婷這個鮮明標籤伴隨了她足足三年。（微博＠狂飆官微）

高葉接拍歷史題材電影《南京照相館》，該片取材自南京大屠殺期間民間義士冒死保存日軍罪證底片的真實歷史事件。（微博＠電影南京照相館）

歷史題材電影《南京照相館》取材自南京大屠殺期間民間義士冒死保存日軍罪證底片的真實歷史事件。（微博＠電影南京照相館）

劇中高葉飾演的林毓秀起初只是一名在亂世中掙扎求存的小配角，目睹同胞慘劇後逐步覺醒、冒死守護歷史真相。金雞獎評審團高度讚揚其表演「層次飽滿、富有張力，精準把握角色從心存幻想到幡然覺醒的蛻變軌跡」，片中她懷抱慘遭殺害的嬰兒，在淚如雨下之際硬擠出一抹淒涼慘笑的震撼一幕，更令大批觀眾直呼「當場封后」。有觀眾感觸留言：「那場戲她笑著流淚，我在戲院也跟著哭，亂世裡一個普通女人的痛，被她演進了骨子裡。」

那場戲她笑著流淚，我在戲院也跟著哭，亂世裡一個普通女人的痛，被她演進了骨子裡。 網民留言

高葉飾演的林毓秀起初只是一名在亂世中掙扎求存的小配角，目睹同胞慘劇後逐步覺醒、冒死守護歷史真相。（微博＠電影南京照相館）

金雞獎評審團高度讚揚高葉表演「層次飽滿、富有張力，精準把握角色從心存幻想到幡然覺醒的蛻變軌跡」。（微博＠電影南京照相館）