《谷雨》井柏然被派美女入酒店房刺探！孫藝洲呂子喬人設大翻車

由井柏然、張頌文與孫藝洲領銜主演的內地罪案劇《谷雨》正於央視八套（CCTV-8）、優酷熱播。劇中一場「酒店一夜」的誤會情節在網絡引發熱烈討論，孫藝洲曾於《愛情公寓》飾演情場老手「呂子喬」，在本劇中飾演前刑警、服裝廠老闆嚴平安，目睹同僚歐陽煦（井柏然飾）與一名女子在酒店同房共度一晚，滿心八卦地腦補出一齣浪漫纏綿大戲，豈料翌日真相揭曉，歐陽煦全程毫無私情曖昧，竟與身為東北同鄉的女子蓋著被子、嗑著瓜子純聊天暢談通宵，極具反差喜感的劇情令劇迷捧腹大笑。



由實力派演員井柏然、張頌文與孫藝洲領銜主演的內地罪案劇《谷雨》正於央視八套（CCTV-8）、優酷熱播。（微博@電視劇谷雨）

查案遇同鄉破局 浪漫腦補被打破

根據劇集情節，歐陽煦（井柏然飾）與嚴平安（孫藝洲飾）為偵破一宗假發票大案，喬裝成台灣商人與多疑的嫌疑人李光宗周旋。李光宗為試探兩人底細，深夜特意安排兩名女子分別進入二人房間進行刺探。經驗豐富的老刑警嚴平安早有防備，當場取出針筒自稱吸毒者將女子嚇退。

李光宗為試探兩人底細，深夜特意安排兩名女子分別進入二人房間進行刺探。（《谷雨》劇照）

李光宗為試探嚴平安與歐陽煦底細，深夜特意安排兩名女子分別進入二人房間進行刺探。（《谷雨》劇照）

經驗豐富的老刑警嚴平安早有防備，當場取出針筒自稱吸毒者將女子嚇退。（《谷雨》影片截圖）

初出茅廬的歐陽煦起初手足無措，卻敏銳聽出女子帶著一口東北口音，隨即以「鄉音」破局。兩人相談之下發現彼此竟同是東北「吉春光字片」的同鄉，歐陽煦便順勢提起自己是「光字片老周家」，對方隨即熟絡接話自己家在醬油廠。歐陽煦再探詢對方是否認識「秉昆哥」（此處實為導演李路致敬前作《人世間》的客串彩蛋），兩人甚至拿出東北瓜子一起吃，原本危機四伏的試探瞬間化為熱絡的同鄉敘舊。

歐陽煦與女子相談之下發現彼此竟同是東北「吉春光字片」的同鄉。（《谷雨》劇照）

歐陽煦便順勢提起自己是「光字片老周家」，女子隨即熟絡接話自家經營醬油廠。（《谷雨》劇照）

女子隨即熟絡接話自家經營醬油廠並探詢「秉昆哥」，還拿出東北瓜子一起吃。（《谷雨》劇照）

歐陽煦與女子一起吃東北瓜子，原本危機四伏的試探瞬間化為熱絡的同鄉敘舊。（《谷雨》劇照）

翌日清晨，嚴平安看見歐陽煦與該女子一同走出房間，女子還留下一句「下次來還記得找我」，讓嚴平安深信兩人度過春宵一刻，滿懷八卦之意，追問得知二人整夜只是蓋著被子嗑瓜子暢談家鄉事，毫無私情曖昧。

翌日清晨，嚴平安看見歐陽煦與該女子一同走出房間。（《谷雨》劇照）

嚴平安看見歐陽煦與該女子一同走出房間，女子還留下一句「下次來還記得找我」。（《谷雨》劇照）

嚴平安深信兩人度過春宵一刻，追問得知歐陽煦與女子整夜只是蓋著被子嗑瓜子暢談家鄉事。（《谷雨》劇照）

情場老手反被將軍 純樸鄉音完勝追女招數

孫藝洲當年憑《愛情公寓》中油腔滑調的情場浪子「呂子喬」一角深入民心，觀眾收看《谷雨》看見他飾演的嚴平安，自然帶有「情場老手」的既定印象。然而這場對手戲卻讓他慘被「反將一軍」，昔日鑽研無數把妹技巧的呂子喬，遇上歐陽煦這套毫無花巧的「同鄉閒聊」卻收穫奇效，呈現出「無招勝有招」的喜劇反差。

孫藝洲當年憑《愛情公寓》裡油腔滑調的情場浪子「呂子喬」一角深入民心。（網上圖片）

觀眾收看《谷雨》看見孫藝洲飾演的嚴平安，自然帶有「情場老手」的既定印象。（微博@電視劇谷雨）

昔日鑽研無數把妹技巧的呂子喬，遇上歐陽煦這套毫無花巧的「同鄉閒聊」卻收穫奇效。（微博@電視劇谷雨）

昔日鑽研無數把妹技巧的呂子喬，遇上歐陽煦這套毫無花巧的「同鄉閒聊」呈現出「無招勝有招」的喜劇反差。（微博@電視劇谷雨）

有網民打趣道：「終於出現了能讓呂子喬甘拜下風的『情場高手』……這套路呂子喬看了都要來學兩招。」亦有觀眾笑言，嚴平安目睹二人走出房門時目瞪口呆的表情，活脫脫正是「兄弟你真敢」的生動寫照，直呼「明明是查案，硬是被他憑空聯想成愛情劇」。

終於出現了能讓呂子喬甘拜下風的『情場高手』……這套路呂子喬看了都要來學兩招。 網民留言