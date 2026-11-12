谷雨｜50歲張頌文娶小21歲張雪迎藏算計！新婚夜親密戲觀眾超尷尬

由井柏然、張頌文與孫藝洲領銜主演的內地罪案劇《谷雨》（亦作《穀雨》）正於央視八套（CCTV-8）、優酷熱播。劇中張頌文與張雪迎這對相差21歲的男女演員，由「英雄救美」發展至「入贅成親」，新婚之夜更直白討論生育問題。兩人極大的年齡差距與輩分反差引發網絡熱話，不少網民直言畫面猶如「父女戀」。



由井柏然、張頌文與孫藝洲領銜主演的內地罪案劇《谷雨》（亦作《穀雨》）正於央視八套（CCTV-8）、優酷熱播。（微博＠電視劇谷雨）

救命之恩藏騙稅陰謀 張頌文跪喊同齡岳母

劇中林如意（張雪迎飾）自幼喪父，母親李阿紅（李小冉飾）長年忙於經商，令她極度缺乏家庭關愛。一次林如意遭遇綁架，周海洋（張頌文飾）不顧安危捨命相救，令女方從此對他產生難以自拔的迷戀並主動追求。事實上，掌握高超印鈔防偽技術的周海洋急於尋找失蹤妻子，在李阿紅拉攏下參與偽造發票的非法勾當，順水推舟入贅林家以掌控退稅利益。

林如意遭遇綁架，周海洋（張頌文飾）不顧安危捨命相救。（微博＠電視劇谷雨）

周海洋（張頌文飾）不顧安危捨命相救，林如意從此對周海洋產生難以自拔的依附感與迷戀。（《谷雨》影片截圖）

林如意主動倒追，一開始只是為了氣李阿紅，卻逐漸愛上了周海洋。（微博＠兔子警官ouo影片截圖）

周海洋順水推舟入贅林家以掌控退稅利益。（《谷雨》影片截圖）

周海洋在李阿紅拉攏下參與發票黑產，進而順水推舟入贅林家以掌控退稅利益。（微博＠電視劇谷雨）

在入贅婚宴上，周海洋當眾向同樣50歲的岳母李阿紅下跪敬茶，更神態自若地大聲喊出「媽」，戲劇性的倫理倒錯被不少觀眾形容為「尷尬到腳趾扣地」，更有網民為女主角大感驚愕：「本以為是父，後來發現是老公，換誰都要愣一下」，亦有人笑言劇組「導演口味獨特」。

本以為是父，後來發現是老公，換誰都要愣一下。 網民留言

有網民直言，若將張頌文配同齡女星隋俊波、井柏然配張雪迎，視覺上或許較為協調，不至於讓演員的好演技因選角不合襯而大打折扣。（《谷雨》影片截圖）

周海洋當眾向同樣50歲的岳母李阿紅下跪敬茶，更神態自若地大聲喊出「媽」。（《谷雨》影片截圖）

周海洋當眾向李阿紅下跪敬茶，更神態自若地大聲喊出「媽」。（《谷雨》影片截圖）

周海洋當眾向岳母李阿紅下跪敬茶，戲劇性的倫理倒錯被不少觀眾形容為「尷尬到腳趾扣地」。（《谷雨》影片截圖）

新婚夜談生子 真心撞算計

兩人婚前互動尚算克制，婚後隨即展開親密戲。婚禮結束當晚二人同房，周海洋直接問林如意「什麼時候生」，女方毫不猶豫回答「現在」，主動表示要為他生很多孩子並緊緊相擁。這場戲將林如意「全心全意去愛」的投入，與周海洋暗藏算計的對比推到台前。有網民看後感嘆：「她捧著一顆真心入局，他帶著算計登場」，一場看似甜蜜的新婚，實則早已埋下悲涼的伏線。

林如意與周海洋婚前互動尚算克制，婚後隨即展開親密戲。（微博＠電視劇谷雨）

婚禮結束當晚二人同房，周海洋直接問林如意「什麼時候生」。（《谷雨》影片截圖）

周海洋直接問林如意「什麼時候生」，林如意毫不猶豫回答「現在」。（《谷雨》影片截圖）

這場戲將林如意「全心全意去愛」的投入，與周海洋暗藏算計的對比推到台前。（《谷雨》影片截圖）

同齡演岳母 刻意放大的輩分錯位

張頌文生於1976年，張雪迎生於1997年，兩人相差21歲，同框常被指「不像夫妻，更像兩輩人」。而李小冉與張頌文同齡卻飾演岳母，輩分錯位更放大視覺衝擊。有觀眾直言「相差21歲演夫妻，感覺可以直接扮演父女」，但亦有評論認為，這份「令人渾身不自在的違和感」恰好反映創作團隊深意，透過「年齡差將關係的不對等直接擺在畫面上」，精準刻劃利益婚姻下的權力失衡。

相差21歲演夫妻，感覺可以直接扮演父女！ 網民留言

張頌文生於1976年，張雪迎生於1997年，張頌文與張雪迎相差21歲。（微博＠電視劇谷雨）

張雪迎生於1997年，張頌文與張雪迎相差21歲。（微博＠電視劇谷雨）

張頌文與張雪迎相差21歲，同框常被指「不像夫妻，更像兩輩人」。（《谷雨》影片截圖）