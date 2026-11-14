韓劇推薦｜《鬼怪》初雪重逢最浪漫！盤點8部必睇的高甜冬日韓劇

天氣轉冷，最適合留在室內窩在梳化上「煲劇」。從初雪降臨的浪漫親吻，到雪地裡的久別重逢，多部韓國神級劇集都與「冬天」息息相關，成為劇迷每年寒冬重溫的選擇。本文綜合多個經典韓劇推介榜，精選8部高人氣冬季必睇作品，附上主演陣容與劇情簡介，讓你在寒冷冬日感受滿滿暖意與甜蜜。



天氣轉冷，最適合留在室內窩在梳化上「煲劇」。（《鬼怪》劇照）

從初雪降臨的浪漫親吻，到雪地裡的久別重逢，多套韓國神級劇集都與「冬天」息息相關，成為劇迷每年寒冬重溫的集體回憶。（《當你沉睡時》劇照）

從初雪降臨的浪漫親吻，到雪地裡的久別重逢。（《舉重妖精金福珠》劇照）

1.《鬼怪》（Guardian: The Lonely and Great God，2016）

主演陣容：孔劉、金高銀、李棟旭

劇情簡介：

說起韓劇的「初雪浪漫」，不少劇迷都會想起2016年播出的《鬼怪（Guardian: The Lonely and Great God）》。男主角金信（孔劉 飾）是一代戰神，卻被君主賜死而化為擁有不死之身的「鬼怪」，在世間孤單遊蕩939年。他唯一的解脫，是找到能看見並拔出他胸口那把無形之劍的「鬼怪新娘」。當他遇上19歲高中生池恩倬（金高銀 飾）後，原本一心求死的鬼怪因嘗到愛情滋味而渴望活下去。但女主角為拯救幼稚園學童不幸於車禍喪生；最終她拒絕喝下地獄使者的「忘卻之茶」，保留今世記憶進行輪迴，在加拿大的初雪墓園中與男主角重逢。該劇在2017年以高達20.5%的佳績創下tvN電視台歷年收視新高該紀錄其後才分別於2020年被《愛的迫降》及2024年《淚之女王》打破。

《鬼怪》這部電視劇幾乎定義了韓國影視圈的「初雪浪漫」。（《鬼怪》宣傳海報）

男主角金信（孔劉 飾）是一代戰神，卻被君主賜死而化為擁有不死之身的「鬼怪」，在世間孤單遊蕩939年。（《鬼怪》劇照）

當男主角金信（孔劉 飾）遇上19歲高中生池恩倬（金高銀 飾）後，原本一心求死的鬼怪因嘗到愛情滋味而渴望活下去。（《鬼怪》劇照）

2.《愛的迫降》（Crash Landing on You，2019–2020）

主演陣容：玄彬、孫藝珍

劇情簡介：

故事講述韓國財閥繼承人尹世理（孫藝珍 飾）在測試滑翔傘時遭遇龍捲風，意外越過三八線「迫降」北韓境內，被北韓精銳軍官李正赫（玄彬 飾）發現。正赫冒著生命危險將她藏匿於軍人家屬村中，2人在物資匱乏的北韓冬季裡日久生情。歷經政治鬥爭與生離死別，2人的愛情最終在瑞士雪山下迎來動人結局。編劇朴智恩曾透露靈感其實取材自2008年9月韓國女演員鄭陽（又譯：鄭良）與友人乘遊艇出海時遭遇濃霧迷航、險些誤闖北韓海界被海岸巡邏艇追截的真實涉險事件。

故事講述韓國財閥繼承人尹世理（孫藝珍 飾）在測試滑翔傘時遭遇龍捲風，意外越過三八線「迫降」北韓境內，被北韓精銳軍官李正赫（玄彬飾）發現。（《愛的迫降》宣傳海報）

正赫冒著生命危險將尹世理藏匿於軍人家屬村中，2人在物資匱乏的北韓冬季裡日久生情。（《愛的迫降》劇照）

《愛的迫降》這段看似荒誕的跨界禁戀，靈感其實取材自2008年韓國女星乘橡皮艇迷失方向誤闖北韓的真實事件。（《愛的迫降》劇照）

男主角正赫冒著生命危險將尹世理藏匿於軍人家屬村中，2人在物資匱乏的北韓冬季裡日久生情。（《愛的迫降》劇照）

3.《請回答1988》（Reply 1988，2015–2016）

主演陣容：李惠利、朴寶劍、柳俊烈

劇情簡介：

與一般偶像劇不同，這是1部多線發展的溫情劇。故事設定在1988年韓國漢城（現稱首爾）奧運會前夕，圍繞雙門洞5個家庭的日常生活展開。劇情細膩刻畫鄰里互助與父母對子女的愛，以及「雙門洞5人幫」從青澀懵懂到成年的青春紀事。在劇中的冬季，天才圍棋少年崔澤與面冷心熱的正煥同時愛上女主角德善，3人在初雪街頭、小巷打雪仗中，展現了最純粹的暗戀與成長遺憾。

《請回答1988》故事設定在1988年韓國漢城（現稱首爾）奧運會前夕的雙門洞，圍繞5個家庭的日常生活展開。（《請回答1988》劇照）

《請回答1988》劇情細膩刻畫了鄰里之間借蔥借蒜的人情味、父母對子女深沉的愛，以及「雙門洞5人幫」從青澀懵懂到成年的青春紀事。（《請回答1988》劇照）

在《請回答1988》中的冬季，天才圍棋少年崔澤與面冷心熱的正煥同時愛上女主角德善，3人在初雪街頭、小巷打雪仗中，展現了最純粹的暗戀與成長遺憾。（《請回答1988》劇照）

4.《經常請吃飯的漂亮姐姐》（Something in the Rain，2018）

主演陣容：孫藝珍、丁海寅

劇情簡介：

劇情聚焦於35歲的咖啡公司主管尹珍雅（孫藝珍 飾），面臨職場性騷擾與感情受挫，此時，閨密的弟弟徐俊熙（丁海寅 飾）結束海外工作回國。俊熙一直暗戀著這位「漂亮姐姐」，2人開始瞞著家人與世俗眼光展開地下戀情。故事在冬日寒風中推進，沒有華麗的財閥背景，只有2人在路燈下牽手散步、為對方買保暖大衣的寫實溫暖。

《經常請吃飯的漂亮姐姐》由孫藝珍與丁海寅主演。（《經常請吃飯的漂亮姐姐》宣傳海報）

《經常請吃飯的漂亮姐姐》聚焦於35歲的咖啡公司主管尹珍雅（孫藝珍 飾），她面臨職場性騷擾與感情受挫，生活陷入低谷。（網上圖片）

故事在冬日寒風中推進，沒有華麗的財閥背景，只有2人在路燈下牽手散步、為對方買保暖大衣的寫實溫暖。（網上圖片）

5.《當你沉睡時》（While You Were Sleeping，2017）

主演陣容：李鍾碩、裴秀智

劇情簡介：

這是1部帶有奇幻色彩的懸疑愛情劇。女主角南洪珠（秀智 飾）擁有1種特殊能力：能透過夢境預見未來發生的不幸事件，但她卻無力改變。直到她遇見充滿正義感卻有些笨拙的檢察官丁宰璨（李鍾碩 飾）。宰璨意外發現自己也能夢見洪珠的未來，為了阻止洪珠夢中慘死的悲劇，宰璨開始奮力改變既定命運。2人在飄雪夜晚命運交會，攜手偵破多宗懸案並改寫慘死命運，成為了彼此的救贖。

《當你沉睡時》是1部帶有奇幻色彩的懸疑愛情劇。（《當你沉睡時》宣傳海報）

女主角南洪珠（秀智 飾）擁有1種特殊能力：能透過夢境預見未來發生的不幸事件，但她卻無力改變。（《當你沉睡時》劇照）

南洪珠與丁宰璨的命運在1個飄雪夜晚交會，在共同破獲多宗懸案過程中，成為了彼此的救贖。（《當你沉睡時》劇照）

6.《來自星星的你》（My Love from the Star，2013–2014）

主演陣容：金秀賢、全智賢

劇情簡介：

故事發生在400年前的朝鮮時代，外星人都敏俊（金秀賢 飾）意外降落地球並一直生活至今，他不僅擁有瞬間移動、時間靜止等超能力，且容貌不老。在準備離開地球的最後3個月，他遇上了性格跋扈、行事浮誇卻內心孤獨的亞洲頂級女明星千頌伊（全智賢 飾）。千頌伊意外捲入了1場財閥殺人陰謀，都敏俊屢次使用超能力在危急關頭將她救下。2人在劇中經歷了無數次雪地中的浪漫靜止與生離死別，譜寫了1段跨越星際與時間的宏大愛情。

故事發生在400年前的朝鮮時代，外星人都敏俊（金秀賢 飾）意外降落地球並一直生活至今，他不僅擁有瞬間移動、時間靜止等超能力，且容貌從未改變。（《來自星星的你》宣傳海報）

在準備離開地球的最後3個月，他遇上了性格跋扈、行事浮誇卻內心孤獨的亞洲頂級女明星千頌伊（全智賢 飾）。（微博@金_Honey）

千頌伊意外捲入了1場財閥殺人陰謀，都敏俊屢次使用超能力在危急關頭將她救下。（微博@金_Honey）

7.《舉重妖精金福珠》（Weightlifting Fairy Kim Bok-joo，2016）

主演陣容：李聖經、南柱赫

劇情簡介：

21歲的舉重部王牌金福珠（李聖經 飾）是個為了舉重長年留短髮、不修邊幅的女孩。她意外重逢小學同學、如今是游泳部天才卻飽受心理創傷折磨的鄭俊亨（南柱赫 飾）。俊亨起初總愛捉弄福珠，但在陪伴福珠經歷初戀失敗與體育生涯低潮後，逐漸愛上了這個堅強善良的女孩。2人在倉庫中確認心意，俊亨化身霸氣「南朋友」深情獻吻，那句「你不是一般的朋友」營造出滿滿的浪漫氛圍。劇情在冬日校園的遊樂園與雪地中推進，極度療癒。

《舉重妖精金福珠》由李聖經與南柱赫主演。（《舉重妖精金福珠》宣傳海報）

21歲的舉重部王牌金福珠（李聖經 飾）是個為了舉重長年留短髮、不修邊幅的女孩。（《舉重妖精金福珠》劇照）

她意外重逢小學同學、如今是游泳部天才卻飽受心理創傷折磨的鄭俊亨（南柱赫 飾）。（《舉重妖精金福珠》劇照）

俊亨起初總愛捉弄福珠，但在陪伴福珠經歷初戀失敗與體育生涯低潮後，逐漸愛上了這個堅強善良的女孩。（《舉重妖精金福珠》劇照）

2人在倉庫中確認心意，俊亨化身霸氣「南朋友」深情獻吻，那句「你不是一般的朋友」營造出滿滿的浪漫氛圍。（《舉重妖精金福珠》劇照）

8.《大力女子都奉順》（Strong Girl Bong-soon，2017）

主演陣容：朴寶英、朴炯植

劇情簡介：

女主角都奉順（朴寶英 飾）家族歷代女性都遺傳了神乎其技的超級怪力。她機緣巧合下被年輕帥氣的遊戲公司CEO安敏赫（朴炯植 飾）目睹神力，隨即被聘用為貼身保鑣。此時，社區發生連續女子綁架案，奉順決定利用自己的力量與暗戀的刑警印國斗聯手追兇。在保護與被保護的過程中，敏赫對奉順展開強烈追求，劇集尾聲，2人在漫天櫻花下浪漫求婚，婚後更生下1對同樣遺傳超級怪力的雙胞胎女兒，笑料百出且甜度爆表。

《大力女子都奉順》由朴寶英與朴炯植主演。（《大力女子都奉順》劇照）

女主角都奉順（朴寶英 飾）家族歷代女性都遺傳了神乎其技的超級怪力，她機緣巧合下被年輕帥氣的遊戲公司CEO安敏赫（朴炯植 飾）目睹神力，隨即被聘用為貼身保鑣。（《大力女子都奉順》劇照）