再婚皇后｜第6集爆身世!李世榮入宮前育一子　淪後宮上位計時炸彈

由申敏兒、朱智勛、李鍾碩（又譯：李鍾奭）及李世榮領銜主演的宮廷奇幻愛情劇《再婚皇后》（The Remarried Empress），近日於串流平台Disney+熱播。第6集便拋出震撼劇情，揭開寵妃菈絲塔（李世榮飾）「入宮前已為人母」的隱藏身世，且當年被宣稱夭折的親生骨肉其實仍然活著，為她的宮廷命運埋下致命危機。



由申敏兒、朱智勛、李鍾碩（又譯：李鍾奭）及李世榮領銜主演的宮廷奇幻愛情劇《再婚皇后》（The Remarried Empress），近日於串流平台Disney+熱播。（IG@disneypluskr）

《再婚皇后》第6集揭開菈絲塔（李世榮飾）「入宮前已為人母」的隱藏身世，且當年被宣稱夭折的親生骨肉其實仍然活著。（IG@disneypluskr）

奴隸出身曾與少主生子 遭欺瞞以為骨肉夭折

據原著設定，菈絲塔（李世榮飾）原是里姆威爾莊園（Rimwell Estate）的奴隸，隸屬於領主洛特舒子爵（Viscount Lotteshu）。在踏入皇宮前，她已與莊園主人之子艾倫（Alan）相戀並懷孕誕下一名男嬰，取名伊恩（Ian）。領主為免家醜外傳，對外宣稱男嬰已夭折，菈絲塔被蒙在鼓裡，誤以為親生骨肉已死才心灰意冷隻身逃離，其後在逃亡途中獲皇帝索本修（朱智勛飾）所救並輾轉入宮。

菈絲塔（李世榮飾）原是里姆威爾莊園（Rimwell Estate）的奴隸，隸屬於領主洛特舒子爵（Viscount Lotteshu）。（IG@disneypluskr）

領主為免家醜外傳，對外宣稱男嬰已夭折，菈絲塔被蒙在鼓裡。（《再婚皇后》劇照）

菈絲塔被蒙在鼓裡，誤以為親生骨肉已死才心灰意冷隻身逃離。（《再婚皇后》劇照）

這段隱秘過往在劇版第6集正式浮出水面，當時皇帝索本修為替皇后娜菲爾（申敏兒飾）慶生，二人前往別宮共度，皇宮內由菈絲塔留守，這名昔日主人趁機潛入與她相見，揭露男嬰仍然在世的真相，證實她與皇帝所懷的孩子並非首胎，早於入宮前便已育有一子。

皇帝索本修為替皇后娜菲爾（申敏兒飾）慶生，二人前往別宮共度。（《再婚皇后》劇照）

索本修與娜菲爾前往別宮共度，皇宮內由菈絲塔留守。（IG@disneypluskr）

昔日主人趁機潛入與菈絲塔相見，揭露伊恩仍然在世的真相。（《再婚皇后》劇照）

舊主潛入皇宮爆秘密勒索分權

除了私生子尚在人間的衝擊，菈絲塔與艾倫的舊情亦成為她日後受制於人的最大弱點。在當時森嚴的階級制度下，身為奴隸的她與莊園主人之子相戀並懷孕本屬大忌，這段禁忌過往連同其奴隸出身與私生子的存在，日後均成為旁人勒索她的把柄。原著及劇版均交代，該名領主後來更以此要挾，企圖藉此分一杯羹，換取菈絲塔成為皇后後的權勢與利益。

除了私生子尚在人間的衝擊，菈絲塔與艾倫的舊情亦成為日後受制於人的最大弱點。（《再婚皇后》劇照）

在當時森嚴的階級制度下，身為奴隸的菈絲塔與莊園主人之子相戀並懷孕本屬大忌。（IG@disneypluskr）

領主更以此要挾，企圖藉此分一杯羹。（《再婚皇后》劇照）

恐犯欺君大罪 野心寵妃成後宮計時炸彈

隨著秘密被舊主握在手中，菈絲塔在宮廷內的每一步均陷入進退兩難的困局。她當時正懷著皇帝索本修的骨肉，渴望藉腹中胎兒穩固地位並步步登上皇后寶座，然而洛特舒子爵手握她曾為奴隸且育有私生子的鐵證，一旦她曾為奴隸兼育有私生子一事東窗事發，她勢必難逃欺君之罪，更會瞬間失去皇帝的寵信與榮華。

菈絲塔在宮廷內的每一步均陷入進退兩難的困局。（IG@disneypluskr）

菈絲塔當時正懷著皇帝索本修的骨肉，渴望藉腹中胎兒穩固地位並步步登上皇后寶座。（《再婚皇后》劇照）

一旦東窗事發，不僅欺君之罪難逃，更會令菈絲塔瞬間失去索本修寵信與所有榮華。（IG@disneypluskr）

為保住得來不易的權勢，菈絲塔被迫在隱瞞真相與滿足舊主貪慾之間愈陷愈深，原本楚楚可憐的逃亡女奴，亦在恐懼與野心的雙重驅使下逐漸走向黑化，為後續與皇后娜菲爾的正面交鋒埋下更激烈的衝突伏線。

原本楚楚可憐的逃亡女奴，亦在恐懼與野心的雙重驅使下逐漸走向黑化。（IG@disneypluskr）

為保住得來不易的權勢，菈絲塔被迫在隱瞞真相與滿足舊主貪慾之間愈陷愈深。（IG@disneypluskr）