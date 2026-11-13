再婚皇后｜第6集爆身世!李世榮入宮前育一子　淪後宮上位計時炸彈

撰文：何漫莎
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由申敏兒、朱智勛、李鍾碩（又譯：李鍾奭）及李世榮領銜主演的宮廷奇幻愛情劇《再婚皇后》（The Remarried Empress），近日於串流平台Disney+熱播。第6集便拋出震撼劇情，揭開寵妃菈絲塔（李世榮飾）「入宮前已為人母」的隱藏身世，且當年被宣稱夭折的親生骨肉其實仍然活著，為她的宮廷命運埋下致命危機。

由申敏兒、朱智勛、李鍾碩（又譯：李鍾奭）及李世榮領銜主演的宮廷奇幻愛情劇《再婚皇后》（The Remarried Empress），近日於串流平台Disney+熱播。（IG@disneypluskr）
《再婚皇后》第6集揭開菈絲塔（李世榮飾）「入宮前已為人母」的隱藏身世，且當年被宣稱夭折的親生骨肉其實仍然活著。（IG@disneypluskr）

奴隸出身曾與少主生子　遭欺瞞以為骨肉夭折

據原著設定，菈絲塔（李世榮飾）原是里姆威爾莊園（Rimwell Estate）的奴隸，隸屬於領主洛特舒子爵（Viscount Lotteshu）。在踏入皇宮前，她已與莊園主人之子艾倫（Alan）相戀並懷孕誕下一名男嬰，取名伊恩（Ian）。領主為免家醜外傳，對外宣稱男嬰已夭折，菈絲塔被蒙在鼓裡，誤以為親生骨肉已死才心灰意冷隻身逃離，其後在逃亡途中獲皇帝索本修（朱智勛飾）所救並輾轉入宮。

菈絲塔（李世榮飾）原是里姆威爾莊園（Rimwell Estate）的奴隸，隸屬於領主洛特舒子爵（Viscount Lotteshu）。（IG@disneypluskr）
領主為免家醜外傳，對外宣稱男嬰已夭折，菈絲塔被蒙在鼓裡。（《再婚皇后》劇照）
菈絲塔被蒙在鼓裡，誤以為親生骨肉已死才心灰意冷隻身逃離。（《再婚皇后》劇照）

這段隱秘過往在劇版第6集正式浮出水面，當時皇帝索本修為替皇后娜菲爾（申敏兒飾）慶生，二人前往別宮共度，皇宮內由菈絲塔留守，這名昔日主人趁機潛入與她相見，揭露男嬰仍然在世的真相，證實她與皇帝所懷的孩子並非首胎，早於入宮前便已育有一子。

皇帝索本修為替皇后娜菲爾（申敏兒飾）慶生，二人前往別宮共度。（《再婚皇后》劇照）
索本修與娜菲爾前往別宮共度，皇宮內由菈絲塔留守。（IG@disneypluskr）
昔日主人趁機潛入與菈絲塔相見，揭露伊恩仍然在世的真相。（《再婚皇后》劇照）

舊主潛入皇宮爆秘密勒索分權

除了私生子尚在人間的衝擊，菈絲塔與艾倫的舊情亦成為她日後受制於人的最大弱點。在當時森嚴的階級制度下，身為奴隸的她與莊園主人之子相戀並懷孕本屬大忌，這段禁忌過往連同其奴隸出身與私生子的存在，日後均成為旁人勒索她的把柄。原著及劇版均交代，該名領主後來更以此要挾，企圖藉此分一杯羹，換取菈絲塔成為皇后後的權勢與利益。

除了私生子尚在人間的衝擊，菈絲塔與艾倫的舊情亦成為日後受制於人的最大弱點。（《再婚皇后》劇照）
在當時森嚴的階級制度下，身為奴隸的菈絲塔與莊園主人之子相戀並懷孕本屬大忌。（IG@disneypluskr）
領主更以此要挾，企圖藉此分一杯羹。（《再婚皇后》劇照）

恐犯欺君大罪　野心寵妃成後宮計時炸彈

隨著秘密被舊主握在手中，菈絲塔在宮廷內的每一步均陷入進退兩難的困局。她當時正懷著皇帝索本修的骨肉，渴望藉腹中胎兒穩固地位並步步登上皇后寶座，然而洛特舒子爵手握她曾為奴隸且育有私生子的鐵證，一旦她曾為奴隸兼育有私生子一事東窗事發，她勢必難逃欺君之罪，更會瞬間失去皇帝的寵信與榮華。

菈絲塔在宮廷內的每一步均陷入進退兩難的困局。（IG@disneypluskr）
菈絲塔當時正懷著皇帝索本修的骨肉，渴望藉腹中胎兒穩固地位並步步登上皇后寶座。（《再婚皇后》劇照）
一旦東窗事發，不僅欺君之罪難逃，更會令菈絲塔瞬間失去索本修寵信與所有榮華。（IG@disneypluskr）

為保住得來不易的權勢，菈絲塔被迫在隱瞞真相與滿足舊主貪慾之間愈陷愈深，原本楚楚可憐的逃亡女奴，亦在恐懼與野心的雙重驅使下逐漸走向黑化，為後續與皇后娜菲爾的正面交鋒埋下更激烈的衝突伏線。

原本楚楚可憐的逃亡女奴，亦在恐懼與野心的雙重驅使下逐漸走向黑化。（IG@disneypluskr）
為保住得來不易的權勢，菈絲塔被迫在隱瞞真相與滿足舊主貪慾之間愈陷愈深。（IG@disneypluskr）
菈絲塔走向黑化為後續與皇后娜菲爾的正面交鋒埋下更激烈的衝突伏線。（IG@disneypluskr）
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