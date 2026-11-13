再婚皇后｜朱智勛演「世紀賤男皇帝」惹熱議　盤點三部封神代表作

在由申敏兒、朱智勛、李鍾碩及李世榮領銜主演的Disney+熱播韓劇《再婚皇后》（The Remarried Empress）中，韓國男星朱智勛飾演背叛妻子、迎娶情婦的「世紀賤男皇帝」索本修（Sovieshu），憑藉收放自如的演技令觀眾「又愛又恨」。從2006年《宮》的青澀皇太子、2019年《李屍朝鮮》（現稱《屍戰朝鮮》，kingdom）的沉穩王世子，到2025年《外傷重症中心》（The Trauma Code: Heroes on Call）的熱血醫神，朱智勛出道20年來不斷突破戲路，最終憑實力摘下視帝桂冠。



在由申敏兒、朱智勛、李鍾碩及李世榮領銜主演的Disney+熱播韓劇《再婚皇后》中，韓國男星朱智勛飾演背叛妻子、迎娶情婦的「世紀賤男皇帝」索本修（Sovieshu）。（IG@disneypluskr）

韓國男星朱智勛在《再婚皇后》飾演背叛妻子、迎娶情婦的「世紀賤男皇帝」索本修（Sovieshu），憑藉收放自如的演技令觀眾「又愛又恨」。（IG@disneypluskr）

戲內演活狂妄渣皇 戲外急忙致歉求饒

索本修被網漫迷公認為史上最令人髮指的「渣男」角色之一。劇情講述東大帝國皇帝索本修無視多年夫妻情分，執意將逃亡奴隸出身的菈絲塔（李世榮飾）帶入宮中納為情婦，最終與賢淑能幹的皇后娜菲爾（申敏兒飾）離婚，娜菲爾其後改嫁西王國王子海因里（李鍾碩飾）。朱智勛在劇中精準演繹出角色的自私、傲慢與荒唐，令不少觀眾直言「越看越想打他」。

索本修被網漫迷公認為史上最令人髮指的「渣男」角色之一。（IG@disneypluskr）

《再婚皇后》劇情講述東大帝國皇帝索本修無視多年情分，執意將逃亡奴隸出身的情婦菈絲塔（李世榮飾）納入宮中。（《再婚皇后》劇照）

東大帝國皇帝索本修無視多年情分，執意將逃亡奴隸出身的情婦菈絲塔（李世榮飾）納入宮中，最後與賢淑能幹的皇后娜菲爾（申敏兒飾）離婚。（《再婚皇后》劇照）

面對眾多觀眾的批評，朱智勛在戲外隨即「認錯自保」，急忙向觀眾「耍冧」補救。他坦言起初因不知如何駕馭這個極端角色而多次辭演，決定接下劇本後，則致力為角色行為尋找合理動機。他在記者會上替角色向觀眾致歉，笑言：「既然演了就不怕被罵，大家盡情罵索本修吧」；受訪時更直言：「不道歉連人都不是了」。這種「戲內狂妄、戲外求饒」的強烈反差成功化解觀眾怒氣，獲網民大讚「雖然角色很渣，但本人非常真誠。」

既然演了就不怕被罵，大家盡情罵索本修吧。 朱智勛

雖然角色很渣，但本人非常真誠 網民留言

面對排山倒海的批評，朱智勛在戲外隨即展現極強「求生欲」，急忙向觀眾「耍冧」補救。（YouTube@W KOREA影片截圖）

朱智勛坦言起初因不知如何駕馭這名極端角色而多次辭演，接拍後則致力為角色行為尋找合情合理的動機。（YouTube@W KOREA影片截圖）

朱智勛在記者會上率先替角色向觀眾致歉，笑言：「既然演了就不怕被罵，大家盡情罵索本修吧」。（YouTube@W KOREA影片截圖）

《宮》初試啼聲 冷面皇太子成集體回憶

回顧朱智勛的成名之路，2006年主演的《宮》（又名《宮野蠻王妃》，Princess Hours）是其演藝生涯的重要起點。該劇以現代君主立憲制為背景，講述平凡高中生與皇室聯姻的浪漫故事。當時仍是演藝新人的朱智勛，在劇中飾演皇太子李信，將角色不擅表達情感、習慣以冷漠高傲掩飾內心脆弱的彆扭性格拿捏得恰到好處。劇集播出後風靡全亞洲，李信一角更成為無數觀眾心目中的初代「理想型」，奠定其偶像男神地位。

2006年朱智勛主演《宮》（又名《宮野蠻王妃》，Princess Hours）。（《宮》宣傳海報）

《宮》以現代君主立憲制為背景，講述平凡高中生與皇室聯姻的浪漫故事。（《宮》宣傳海報）

當時仍是演藝新人的朱智勛，在劇中飾演皇太子李信，將角色不擅表達情感、習慣以冷漠高傲掩飾內心脆弱的彆扭性格拿捏得恰到好處。（《宮》劇照）

《屍戰朝鮮》衝出國際 王世子展現成熟層次

朱智勛於2019年憑藉Netflix原創喪屍古裝劇《屍戰朝鮮》迎來演藝事業第二春。《屍戰朝鮮》以朝鮮王朝為舞台，講述了朝廷權臣勾結外戚、隱瞞國王染疫真相，導致喪屍瘟疫席捲全國的故事。朱智勛飾演被捲入宮廷鬥爭的王世子李蒼，為追查父王病因與拯救百姓，毅然踏上凶險的調查之路。他成功塑造出1位從隱忍求存到有擔當、有血有肉的王族領袖，展現出愈發成熟的演技層次，並藉Netflix等串流平台打開全球知名度。

朱智勛於2019年憑藉Netflix原創喪屍古裝劇《屍戰朝鮮》（Kingdom）迎來演藝事業第二春。（《屍戰朝鮮》宣傳海報）

《屍戰朝鮮》以朝鮮王朝為舞台，講述朝廷權臣勾結外戚、隱瞞國王染疫真相，導致喪屍瘟疫席捲全國。（IG@netflixkr）

朱智勛飾演被捲入宮廷鬥爭的王世子李蒼，為追查父王病因與拯救百姓，毅然踏上凶險的調查之路。（IG@netflixkr）

《外傷重症中心》橫掃視帝 奠定實力派地位

2025年，朱智勛在醫療劇《外傷重症中心》（The Trauma Code: Heroes on Call）中進一步展現實力派演技。劇集聚焦韓國大學醫院重症外傷團隊在資源匱乏與官僚掣肘下搶救生命的日常，朱智勛飾演天才外科醫生白江赫，行事作風強硬霸道、不按常理出牌，內心卻對生命懷抱極致熱誠。他憑藉這個外冷內熱的角色，接連奪得第61屆百想藝術大賞電視部門最佳男主角（即視帝），以及第4屆青龍系列大獎最佳男主角，成為雙料視帝。

2025年，朱智勛在醫療劇《外傷重症中心》（The Trauma Code: Heroes on Call）中進一步展現實力派演技。（IG@netflixkr）

《外傷重症中心》聚焦韓國大學醫院重症外傷團隊在資源匱乏與官僚掣肘下搶救生命的日常。（IG@netflixkr）

朱智勛飾演天才外科醫生白江赫，行事作風強硬霸道、不按常理出牌，內心卻對生命懷抱極致熱誠。（IG@netflixkr）