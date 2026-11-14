《再婚皇后》李鍾碩全裸變身戲險露臀！自爆向導演求饒：畀條褲我

Disney+《再婚皇后》近期在香港及亞洲各地引發追劇熱潮。韓國演員李鍾碩在劇中飾演西王國王子「海因里（Heinrey）」，擁有化身為白隼的奇幻能力。由於從鳥類變回人身時衣物無法隨之復原，不得不上演1場全裸變身戲。近日他在YouTube節目受訪時自爆，指原定分鏡尺度極大，險些要在鏡頭前「露臀」，嚇得他連番向導演苦苦哀求保留底線。這段荒謬又真實的拍攝花絮曝光後，不僅讓同劇演員爆笑，更在網絡上惹來極大迴響，網民紛紛大讚其敬業精神與幽默感。



Disney+《再婚皇后》近期在香港及亞洲各地引發追劇熱潮。（《再婚皇后》劇照）

韓國演員李鍾碩在劇中飾演西王國王子「海因里（Heinrey）」，擁有化身為白隼的奇幻能力，由於從鳥類變回人身時衣物無法隨之復原，不得不上演1場全裸變身戲。（IG@jongsuk0206）

破尺度變身險露臀 急求導演保底線

改編自人氣網絡漫畫的宮廷浪漫劇《再婚皇后》，講述皇后娜菲爾（申敏兒飾）在被皇帝索本修（朱智勛飾）提出離婚後，反過來要求批准她與西王國王子海因里（李鍾碩飾）再婚的奇幻愛情故事。

改編自人氣網絡漫畫的宮廷浪漫劇《再婚皇后》，皇后娜菲爾（申敏兒飾）被皇帝索本修（朱智勛飾）提出離婚。（IG@disneypluskr）

改編自人氣網絡漫畫的宮廷浪漫劇《再婚皇后》，講述皇后娜菲爾（申敏兒飾）被皇帝索本修（朱智勛飾）提出離婚後，反過來要求批准她與西王國王子海因里（李鍾碩飾）再婚的宮廷浪漫故事。（IG@disneypluskr）

李鍾碩所飾演的海因里王子，擁有化身為白隼的能力。由於從鳥類變回人類時，衣物無法跟隨魔法復原，劇本特意安排了一場尺度大開的全裸變身戲。李鍾碩在接受訪問時透露，起初看見畫好的分鏡圖時嚇了一跳，導演原本打算讓他「露到臀部」。面對突如其來的裸露要求，他只能不斷向導演懇求：「拜託讓我穿件褲子！」經過一番討價還價，成功守住最後防線，免於在鏡頭前徹底走光。

李鍾碩所飾演的海因里王子，擁有化身為白隼的奇幻能力。（《再婚皇后》劇照）

李鍾碩在接受訪問時透露，起初看見畫好的分鏡圖時嚇了一跳，因為導演原本打算讓他「露到臀部」。（IG@jongsuk0206）

面對突如其來的裸露要求，他只能不斷向導演懇求：「拜託讓我穿件褲子！」經過一番討價還價，最終成功守住最後防線，免於在鏡頭前徹底走光。（IG@jongsuk0206）

拍攝檔期突提前 變身似《未來戰士》

李鍾碩表示，自己收到演出邀約前就對這部作品非常熟悉，深知海因里初登場的重要性，本想將身材練到最完美才面對鏡頭。然而，因劇組搭景進度關係，拍攝進度比預期急促，他原本想盡量拖延裸露戲的拍攝時間，「沒想到比預期中還要快拍到」。最後他帶着忐忑不安的心情完成拍攝。

李鍾碩表示，自己收到演出邀約前就對這部作品非常熟悉，深知海因里初登場的重要性，本想將身材練到最完美才面對鏡頭。（YouTube@MMTG 문명특급）

因《再婚皇后》劇組搭景進度關係，拍攝進度比預期急促。（YouTube@MMTG 문명특급）

因劇組搭景進度關係，拍攝進度比預期急促，他笑言原本想盡量拖延裸露戲的拍攝時間，「沒想到比預期中還要快拍到」。（YouTube@MMTG 문명특급）

在YouTube節目《文明特急》的宣傳訪談中，李鍾碩進一步爆料，拍攝時導演突然要求他脫衣，當鏡頭由腿部往上攀升時，他才驚覺自己「連腿毛都還沒處理」，深怕濃密的腿毛會破壞王子優雅出眾的氣質。一旁的朱智勛也補充，形容海因里變身成人的畫面，與經典電影《未來戰士》（The Terminator）中角色赤裸穿越時空的登場風格頗為相似，這番話引得現場笑成一團。

在YouTube節目《文明特急》的宣傳訪談中，李鍾碩進一步爆料。（YouTube@MMTG 문명특급）

在YouTube節目《文明特急》的宣傳訪談中，李鍾碩進一步爆料，拍攝當下導演突然要求脫衣，當鏡頭由腿部往上攀升時，他猛然想起自己「連腿毛都還沒處理」。（YouTube@MMTG 문명특급）

李鍾碩深怕濃密的腿毛會破壞王子優雅出眾的氣質。（YouTube@MMTG 문명특급）

李鍾碩更打趣指，因為摸不透導演何時又會安排裸露場面，後來連日常都要時刻警惕。有網民代入其處境留言笑稱：「換作是我，要當着全劇組面前脫也會緊張到腳軟」、「導演也太狠心，連一條褲子也不肯給王子留着」。

導演也太狠心，連一條褲子也不肯給王子留着。 網民留言

李鍾碩更打趣說，因為不知導演何時又會安排裸露場面，後來連日常都要時刻警惕。（《再婚皇后》劇照）

近日他作客YouTube節目受訪時自爆，劇中的變身戲因分鏡尺度極大，險些要在鏡頭前「露臀」，嚇得他連番向導演苦苦哀求保留底線。（《再婚皇后》劇照）