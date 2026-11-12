再婚皇后｜申敏兒李鍾碩奢華歐洲宮廷拍出短劇味！網嘲劇情太老套

Disney+年度重金打造的韓國原創劇集《再婚皇后》自11月開播以來，挾著神級卡士與歐洲實景拍攝的氣勢，短短數天內橫掃全球播放榜首。這部改編自全球累積瀏覽量近30億次同名網絡小說及漫畫的作品，由申敏兒、朱智勛、李鍾碩及李世榮領銜主演。然而，儘管製作費龐大，劇情卻充滿「正宮戴綠帽、皇帝迎娶情婦、皇后霸氣改嫁」的老套橋段，讓不少網民笑稱其為「頂配版短劇」或「至尊版紅果」。



Disney+年度重金打造的韓國原創劇集《再婚皇后》自11月開播以來，挾著神級卡士與歐洲實景拍攝的氣勢，短短數天內橫掃全球播放榜首。（IG@disneypluskr）

Disney+原創宮廷奇幻韓劇《再婚皇后》自開播以來話題不斷。（IG@disneypluskr）

巨額投資歐洲實景拍攝 首播三日登頂全球榜首

《再婚皇后》由《聽見你的聲音》、《愛上Pinocchio》（又譯：《皮諾丘》/《匹諾曹》）導演趙秀沅執導，改編自AlphaTart創作的同名網絡小說及漫畫。故事講述東大帝國皇后娜菲爾（申敏兒飾）遭皇帝索本修（朱智勛飾）背叛後，果斷同意離婚並轉身向西王國王子海因里（李鍾碩飾）提出再婚。為了完美呈現原著中宏大的歐洲宮廷世界觀，劇組不惜工本遠赴捷克布拉格（Prague）、德國慕尼黑施萊斯海姆宮（Schleißheim Palace）等多個歐洲地標進行實景拍攝，打造出極具奢華感的視覺盛宴。

故事講述東大帝國皇后娜菲爾（申敏兒飾）遭皇帝索本修（朱智勛飾）背叛後，果斷同意離婚並轉身向西王國王子海因里（李鍾碩飾）提出再婚。（IG@disneypluskr）

為了完美呈現原著中宏大的歐洲宮廷世界觀，《再婚皇后》劇組不惜工本遠赴捷克布拉格（Prague）、德國慕尼黑施萊斯海姆宮（Schleißheim Palace）等多個歐洲地標進行實景拍攝，打造出極具奢華感的視覺盛宴。（IG@disneypluskr）

首播前，官方預告片在各大平台上線後短短48小時內便突破1300萬次觀看，上線三天更直接登頂Disney+歷代韓國原創作品全球首播榜首，展現出驚人的國際影響力。該劇在美國、英國、法國等超過50個市場拿下韓劇首播冠軍，展現出強勁的跨國號召力。

首播前，《再婚皇后》官方預告片在各大平台上線後短短48小時內便突破1300萬次觀看，上線三天更直接登頂Disney+歷代韓國原創作品全球首播榜首。（IG@disneypluskr）

《再婚皇后》在美國、英國、法國等超過50個市場拿下韓劇首播冠軍，展現出強勁的跨國號召力。（IG@disneypluskr）

豪華包裝下的「短劇基因」 觀眾邊鬧邊追

儘管擁有韓國影視圈頂尖的演員陣容，劇集的核心情節卻是標準的言情復仇劇。劇情中充斥著「皇帝出軌逃亡奴隸」、「心機女配上位」以及「男二化身白隼」等戲劇化橋段。不少內地網民紛紛將這部大製作戲稱為「超級至尊版紅果」（「紅果」為內地微短劇平台），意指其套路與內地微短劇平台《紅果》如出一轍。與預期不同的是該劇不僅空降韓國話題榜冠軍，其「明明很熟悉卻讓人停不下來」的特質，更是讓大量對宮廷玄幻題材無感的觀眾也欲罷不能。

儘管擁有韓國影視圈頂尖的演員陣容，《再婚皇后》的核心情節卻是標準的言情復仇劇。（IG@disneypluskr）

《再婚皇后》劇情中充斥著「皇帝出軌逃亡奴隸」、「心機女配上位」以及「男二化身白隼」等誇張橋段。（IG@disneypluskr）

許多網民直言劇集具備「明明很熟悉卻讓人停不下來」的魔力。劇集一面被批選角及造型違和，一面又憑舞會藍玫瑰邀舞、白隼淋雨送信等名場面引發熱議，形成「老套卻極易上癮」的討論熱度。為延續這股熱潮，各地如台灣等地更推出劇集專屬的沉浸式快閃空間及主題餐酒館，吸引大批粉絲朝聖。

不少網民表示《再婚皇后》「明明很熟悉卻讓人停不下來」的魔力，更讓原本對宮廷題材無感的觀眾也一口氣追看下去。（IG@jongsuk0206）